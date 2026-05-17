México

CFE pone en marcha central eléctrica en Baja California que beneficiará a 3.8 millones de personas

La Central Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali inicia operaciones con 745.4 MW de capacidad y evitará 3.23 millones de toneladas de CO₂ al año

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sumó un nuevo activo estratégico a su infraestructura energética: la Central Ciclo Combinado González Ortega, ubicada en Mexicali, Baja California, entró en operación comercial bajo la dirección general de la Mtra. Emilia Calleja Alor. Con una capacidad instalada de 745.4 megawatts (MW), la planta abastecerá de energía eléctrica a más de 3.8 millones de habitantes de la región.

Una respuesta a la creciente demanda energética de Baja California

El proyecto nació ante la necesidad de atender el incremento sostenido en el consumo de electricidad en el noroeste del país. Para ello, la CFE no solo construyó la central de ciclo combinado, sino que también edificó dos subestaciones eléctricas con niveles de tensión de 115 kV y 230 kV, garantizando así la correcta distribución de la energía generada hacia los usuarios finales.

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La central se integra al Sistema Eléctrico de Baja California como parte de los proyectos estratégicos destinados a fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, asegurando un suministro confiable para hogares, comercios e industrias de la entidad.

Un proyecto de infraestructura energética liderado por autoridades federales busca asegurar el suministro para viviendas y empresas, mientras reduce emisiones contaminantes mediante tecnología de ciclo combinado con eficiencia avanzanda.
Un proyecto de infraestructura energética liderado por autoridades federales busca asegurar el suministro para viviendas y empresas, mientras reduce emisiones contaminantes mediante tecnología de ciclo combinado con eficiencia avanzanda.

Impacto ambiental: equivalente a retirar 702 mil autos de las calles

Uno de los aspectos más destacados de esta central es su menor impacto ambiental frente a otras tecnologías de generación convencional. La Central González Ortega evita la emisión de 3.23 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, una cifra que equivale a retirar aproximadamente 702 mil automóviles de circulación.

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Esta tecnología de ciclo combinado aprovecha el calor residual de las turbinas de gas para generar vapor y producir electricidad adicional, lo que la convierte en una de las opciones de generación más eficientes disponibles actualmente.

Un nuevo complejo de generación comenzó a abastecer a millones de personas en el noroeste de México, integrándose a la red estatal como parte de un plan gubernamental para fortalecer la producción eléctrica y atender la demanda regional.
Un nuevo complejo de generación comenzó a abastecer a millones de personas en el noroeste de México, integrándose a la red estatal como parte de un plan gubernamental para fortalecer la producción eléctrica y atender la demanda regional.

Soberanía energética y tarifas justas: los ejes de la Estrategia Nacional

La puesta en marcha de esta central se enmarca en la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que busca:

  • Fortalecer la capacidad de generación de la CFE
  • Garantizar tarifas justas para los usuarios de Baja California
  • Impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de la región

El proyecto responde a la visión de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y de la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, quienes han colocado la soberanía energética como uno de los pilares del actual gobierno federal.

Con esta nueva central, la CFE reafirma su compromiso de dotar al país de infraestructura eléctrica moderna, eficiente y con menor huella ambiental, respondiendo a las necesidades de una de las regiones con mayor dinamismo económico e industrial de México.

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