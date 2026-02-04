Trevor Bauer, ¿de vuelta con los Diablos Rojos? su visita al Harp Helú desata rumores sobre su regreso

El ex lanzador de Grandes Ligas fue visto en diversas áreas del recinto, donde interactuó con el equipo femenil de sóftbol y presentó un torneo, lo que alimentó especulaciones sobre su futuro en la capital mexicana (Foto: Fernando Llano, archivo)

La presencia de Trevor Bauer en el Estadio Alfredo Harp Helú volvió a encender la ilusión de los aficionados escarlata. El lanzador estadounidense, ex Cy Young de MLB y campeón con los Diablos Rojos en 2024, reapareció en la Ciudad de México.

Con el fin de grabar contenido y convivir con parte de la organización, Bauer fue visto en las inmediaciones del recinto, lo que desató una ola de especulaciones sobre un posible regreso a la Liga Mexicana de Béisbol.

Aunque Bauer no ha confirmado negociaciones, su condición de agente libre y la cercanía que mantiene con el club capitalino hacen que cada aparición pública sea interpretada como un guiño.

Su visita más reciente, en la que compartió momentos con el equipo femenil de sóftbol y lanzó la convocatoria de su torneo “PRO Live At Bats Tournament – marzo 2026”, fue suficiente para que la conversación sobre su futuro se reactivara.

Una visita que levantó sospechas

La elección del Diamante de Fuego como escenario para anunciar su torneo de softbol no fue casual. Bauer se mostró en diferentes espacios del estadio, lo que generó especulaciones inmediatas sobre su vínculo con los Diablos.

Aparición en los dugouts y en el campo.

Convivencia con jugadoras del equipo femenil de sóftbol .

Presencia en el vestidor visitante junto a exprofesionales.

Estos gestos fueron interpretados como señales de que Bauer mantendría lazos activos con la organización escarlata. Para los seguidores, no se trató de una visita aislada, sino de un acercamiento que podría anticipar un regreso.

El recuerdo de 2024 y la conexión con la afición

El impacto de Bauer en su primera etapa con los Diablos es innegable. En 2024 fue pieza clave para conquistar el campeonato número 17 del equipo, demostrando calidad y liderazgo en el montículo.

Su llegada no sólo reforzó al equipo, también atrajo atención internacional y convirtió a la Liga Mexicana en noticia global. Este antecedente explica por qué la afición mantiene un cariño especial hacia él.

En su momento, Bauer se integró con entusiasmo al ambiente mexicano y dejó claro que disfrutaba de la experiencia. Esa conexión emocional hace que cualquier rumor sobre su regreso tenga un eco inmediato entre los seguidores escarlatas.

Lo que significaría el regreso de Bauer en 2026

La posibilidad de que Bauer vuelva a vestir el uniforme rojo tiene implicaciones importantes. No sólo reforzaría la rotación de los Diablos, también pondría nuevamente a la Liga Mexicana en el radar internacional.

Refuerzo de élite con experiencia en MLB .

Golpe mediático que atraería prensa y aficionados.

Aspiraciones renovadas de título para la novena escarlata.

Aunque por ahora no existe anuncio oficial, su visita al Harp Helú y la convivencia con el equipo femenil demuestran que Bauer sigue cerca de la organización.

La incógnita es si esta cercanía se transformará en un acuerdo formal para la temporada 2026, noticia que sin duda entusiasmaría a más de un aficionado escarlata.