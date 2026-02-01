Histórico capitán con Diablos, Selección Mexicana y Grandes Ligas anuncia su retiro tras 20 años de trayectoria

Este 31 de enero, el béisbol mexicano se despidió de uno de sus líderes más emblemáticos. Sebastián Valle, capitán en equipos como los Diablos Rojos del México y referente en la Selección Mexicana, anunció su retiro tras dos décadas de carrera profesional.
Su mensaje, cargado de gratitud y fe, marcó el cierre de un ciclo que comenzó en 2006 y concluye en 2026. Valle no sólo repasó los equipos que marcaron su trayectoria, sino también las enseñanzas que el béisbol le dejó.
Con un tono emotivo que rápidamente generó reacciones de compañeros y aficionados, el histórico catcher escribió: “Gracias béisbol… me enseñaste a ser un ganador, a salir adelante desde los 16 años”.
El mensaje de despedida y su nueva etapa
El comunicado de Valle fue más que una despedida deportiva: fue un testimonio de vida. En él agradeció a cada equipo y recordó con orgullo haber representado a México en torneos internacionales.
- Equipos en México: Cañeros, Venados, Yaquis, Saraperos, Charros y Diablos Rojos.
- Experiencia internacional: Leones del Escogido y Tigres del Licey en la LIDOM.
- Selección Mexicana: participación en Series del Caribe y Clásicos Mundiales.
En la parte final, que para muchos fue la más sorprendente, el histórico catcher anunció su intención de iniciar un pastorado: “Se termina el béisbol y comienzo algo nuevo… con la misma pasión con la que algún día jugué, me entrego al Señor”.
Una trayectoria marcada por liderazgo y constancia
Desde sus primeros pasos, Valle mostró cualidades de liderazgo que lo acompañarían toda su carrera. Su recorrido lo llevó por México, Estados Unidos y el Caribe, siempre con la misma entrega detrás del plato.
- Debut con Cañeros de Los Mochis (2006): Novato del Año en la Liga Mexicana del Pacífico.
- Etapa en Estados Unidos: prospecto de los Phillies, alcanzando Triple A; también jugó en organizaciones de Piratas, Yankees y Marineros.
- Liga Mexicana de Béisbol: referente con los Leones de Yucatán y campeón con los Diablos Rojos del México, donde ejerció como capitán.
Su carrera se distinguió por la constancia y la capacidad de guiar a sus compañeros, consolidándose como uno de los mejores receptores de su generación.
Reacciones de compañeros y aficionados
Las redes sociales se llenaron de mensajes de respeto y cariño. Sus colegas lo reconocieron como mentor y capitán, mientras los aficionados recordaron sus momentos más emblemáticos.
- Juan Carlos Gamboa: envió un emotivo mensaje, agradeciendo su liderazgo y camaradería: “de los míos desde ligas pequeñas, un placer jugar contigo CAPITÁN”.
- Arturo López: señaló su experiencia con Valle como “un honor”.
- Marco Patiño y Carlos Sepúlveda: lo señalaron como todo un ídolo y un compañero invaluable.
- Aficionados: celebraron sus etapas con Leones de Yucatán y Diablos Rojos, despidiéndolo como campeón.
En este sentido, la reacción fue clara: Valle deja una huella imborrable en el béisbol mexicano, no sólo por su defensa detrás del plato, sino por su capacidad de inspirar y guiar a quienes lo rodearon.