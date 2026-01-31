México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El equipo dirigido por Benjamín Gil sumará a Jonathan Aranda, Joey Ortiz, Alek Thomas y Taijuan Walker para fortalecer distintas áreas del diamante de cara a la próxima edición del torneo internacional. (Ilustración/ Jesús Aviles)

La Selección Mexicana de Béisbol sigue reforzando su roster de cara al Clásico Mundial 2026, y en esta ocasión anunció la incorporación de cuatro peloteros de Grandes Ligas que aportarán experiencia, talento y equilibrio en distintas áreas del diamante.

Con este movimiento, el equipo dirigido por Benjamín Gil busca consolidar una plantilla capaz de competir contra las potencias del torneo y superar el histórico tercer lugar alcanzado en 2023.

Con la confirmación de Randy Arozarena y Alejandro Kirk, el combinado tricolor inició la formación de su roster para enfrentar a potencias como Estados Unidos y Japón. (Foto: Especial)

Los nombres confirmados son Jonathan Aranda, Joey Ortiz, Alek Thomas y Taijuan Walker, quienes se suman a figuras ya anunciadas como Randy Arozarena, Alejandro Kirk y los hermanos Urías.

Jonathan Aranda y Joey Ortiz: solidez en el cuadro interior

El infield mexicano se fortalece con dos piezas clave que aportan tanto ofensiva como defensa.

Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays)

Promedio de bateo de .316 en 2025.

14 cuadrangulares y 59 carreras producidas.

Convocado al Juego de Estrellas de MLB.

Versátil en varias posiciones del cuadro.

Joey Ortiz (Milwaukee Brewers)

Parador en corto titular en MLB.

Línea ofensiva de .230 con 7 HR y 45 CP en 2025.

Primera vez representando a México en un Clásico Mundial.

Reconocido por su solidez defensiva.

Jonathan Aranda, de Tampa Bay Rays, llega con un sólido promedio de bateo de .316 y experiencia en el Juego de Estrellas de MLB. (Foto: Dan Hamilton-Imagn Images)

Ambos jugadores aseguran equilibrio en el infield, combinando experiencia y juventud para enfrentar los retos del torneo. Su presencia refuerza la idea de que México contará con un cuadro interior sólido y confiable.

Alek Thomas: velocidad y defensa en los jardines

Por su parte, el outfield mexicano gana dinamismo con la presencia de Alek Thomas, quien ya fue parte del histórico tercer lugar en 2023.

Equipo actual: Arizona Diamondbacks.

Promedio de bateo en 2025: .249.

Producción ofensiva: 9 HR y 38 carreras impulsadas.

Fortalezas: velocidad en los senderos y defensa confiable en el jardín central.

Alek Thomas, jardinero central de Arizona Diamondbacks, agrega velocidad y defensa luego de ser parte del histórico tercer lugar en 2023. (Foto: Denis Poroy-Imagn Images)

Thomas aporta seguridad en los jardines y experiencia internacional, consolidándose como uno de los pilares defensivos del roster mexicano. Su regreso garantiza que México tendrá un outfield capaz de competir contra las ofensivas más potentes del torneo.

Taijuan Walker: experiencia y liderazgo en el montículo

El pitcheo mexicano sumará jerarquía con la incorporación de Taijuan Walker, un lanzador con más de una década en Grandes Ligas.

Equipo actual: Philadelphia Phillies.

Trayectoria: 13 temporadas en MLB, con paso por Seattle, Arizona, Toronto y Mets.

Números recientes (2025): récord de 5-8, ERA de 4.08 en 132.1 entradas.

Histórico en WBC: récord de 8 ponches en un solo juego contra Gran Bretaña en 2023.

Walker aporta veteranía y confianza al cuerpo de lanzadores, siendo un brazo capaz de marcar el rumbo de la Selección. Su liderazgo será fundamental para guiar a los pitchers más jóvenes y mantener la competitividad en los juegos más decisivos.

Taijuan Walker, pitcher de Philadelphia Phillies, suma trece temporadas en MLB y un histórico récord de 8 ponches en un juego del Clásico. (Foto: Bill Streicher-Imagn Images)

De esta manera, la combinación de jugadores que repiten participación y debutantes genera expectativa, pues México contará con un grupo más completo y competitivo que nunca.

La incorporación de Aranda, Ortiz, Thomas y Walker fortalece todas las áreas del roster mexicano. Con ellos, México se presenta con una de las selecciones más competitivas de su historia, con la meta clara de igualar o superar el tercer lugar de 2023 y alcanzar por primera vez la final del Clásico Mundial.