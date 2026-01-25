México

Julio Urías reaparece en público tras dos años y medio de su suspensión en Grandes Ligas

La imagen viral del exestrella de los Dodgers despertó interrogantes sobre su futuro en el béisbol

La viralización de una imagen
La viralización de una imagen del jugador ha motivado interrogantes sobre su estado actual y sus perspectivas en Grandes Ligas. (Foto: @MexicoBeis)

Julio César Urías volvió a ser tema de conversación en el béisbol mexicano tras aparecer en público después de un prolongado silencio.

Su ausencia desde septiembre de 2023 había generado especulaciones sobre su estado, y ahora una fotografía en la que se le fue visto en Meoqui, Chihuahua, lo colocó nuevamente en el centro del debate.

Aunque ya cumplió su suspensión de Grandes Ligas, su situación legal en Estados Unidos y el veto en México siguen siendo factores determinantes.

Urias fue captado en un
Urias fue captado en un encuentro con el fotógrafo Heber Saenz. (Facebook/ Heber Saenz)

La imagen viral no sólo rompió con más de dos años de invisibilidad, sino que también reabrió la discusión sobre su futuro deportivo.

El silencio de Urías tras la suspensión

Durante más de dos años, Urías se mantuvo fuera del ojo público. No hubo entrevistas, apariciones en medios ni participación en eventos deportivos.

Su última actuación oficial en Grandes Ligas fue el 1 de septiembre de 2023, y desde entonces su carrera quedó en pausa.

Las imágenes difundidas de Urías
Las imágenes difundidas de Urías tras años de silencio han puesto de nuevo en la agenda su situación legal y deportiva. (Foto: Captura de pantalla Facebook@mlbmexico)

El proceso legal derivó en una condena de libertad condicional y en una sanción disciplinaria que lo apartó del diamante. Este silencio absoluto alimentó especulaciones sobre su estado físico y emocional, hasta que la reciente fotografía confirmó que sigue presente y aparentemente en buen estado.

El legado y la expectativa

Antes de su caída, Urías había construido un legado sólido en Grandes Ligas. Su desempeño lo proyectaba como uno de los mejores lanzadores mexicanos de la historia reciente.

  • Serie Mundial 2020: pieza clave en el campeonato de los Dodgers.
  • 2021: líder de victorias en MLB.
  • 2022: líder de efectividad en la Liga Nacional.
Antes de ser vetado en
Antes de ser vetado en México y sancionado en Estados Unidos, el zurdo brilló como líder de efectividad y pieza clave en el campeonato de Los Angeles Dodgers. (Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

La reaparición pública revive la memoria de esos logros y abre la pregunta sobre si podrá recuperar parte de lo perdido. Para los aficionados, verlo nuevamente es un recordatorio de lo que representó y de la incertidumbre que aún rodea su futuro.

Un futuro incierto en el béisbol

Aunque la suspensión en la Major League Baseball concluyó en julio de 2025, ningún equipo ha decidido contratarlo. La reincidencia en casos de violencia doméstica ha pesado en su reputación y ha generado cautela entre las franquicias.

En México, la Liga Mexicana de Beisbol fue clara: no podrá integrarse hasta que cumpla completamente su condena en Estados Unidos, lo que se proyecta para 2027.

La reaparición pública de Urías
La reaparición pública de Urías reaviva el debate sobre su futuro en la MLB y en el béisbol mexicano. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

En este escenario, el zurdo enfrenta un panorama complejo, donde la posibilidad de volver a lanzar en un nivel profesional depende tanto de su desempeño físico como de la percepción pública y las decisiones institucionales.

Sheinbaum anuncia inversión en obras

Ayuno intermitente para diabéticos tipo

INAH activó protocolos tras incendio

Temblor en México hoy 24

"Golden Roma", la facción de
"Golden Roma", la facción de

El concierto de Kanye West

Esta sería la posible alineación

