RC Lens condena los mensajes racista y de odio a Allan Saint-Maximin por parte de la afición americanista

El club se dijo indignado por los insultos contra el jugador del América.

Este martes 3 de febrero, el Racing Club de Lens difundió un comunicado para fijar postura frente a mensajes de odio y expresiones racistas dirigidas a su nuevo refuerzo, Allan Saint-Maximin, luego de su presentación como jugador de la Ligue 1.

El origen de la polémica se remonta al lunes 2 de febrero, cuando el Lens anunció la llegada del atacante francés, quien venía de una breve etapa en el Club América, donde permaneció menos de seis meses. El club galo utilizó un video con estética inspirada en los Looney Tunes, bajo el lema “Bip, Bip”, en el que Saint-Maximin fue representado como el Correcaminos, en alusión directa a su velocidad.

El material audiovisual mostró al jugador desplazándose en un escenario de desierto, con cactus y los círculos de la caricatura, antes de aparecer con el uniforme del Lens y la frase final: “Une arrivée à toute vitesse...”. Aunque el mensaje buscaba resaltar su zancada, parte de la afición americanista interpretó el contenido como una burla hacia su fugaz paso por el futbol mexicano.

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨 pic.twitter.com/QxSqreet7o — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

Tras la difusión del video, las redes sociales del Racing Club de Lens se vieron inundadas de comentarios ofensivos, lo que llevó a la institución a bloquear la sección de respuestas en algunas publicaciones. Ante este escenario, el club decidió emitir un posicionamiento público para condenar lo ocurrido y respaldar a su futbolista.

“El Racing Club de Lens se indigna y condena con la mayor firmeza el aluvión de mensajes de odio e insultos de carácter racista de los que es objeto su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales”, señaló la entidad en su comunicado oficial.

El texto añadió que, “con un sentido de responsabilidad, el club se ha visto obligado a cerrar el espacio de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para hacer de sus plataformas sociales lugares de expresión sanos y respetuosos”.

La institución cerró comentarios y reafirmó su postura tras ataques en redes sociales.

En el mismo documento, el Lens subrayó su postura institucional al afirmar: “Club ciudadano y comprometido, el Racing reafirma su apego a los valores de respeto y tolerancia, y se sitúa al lado de Allan y sus allegados, a quienes brinda su apoyo pleno e íntegro”.

Pese al llamado, una nueva publicación relacionada con el comunicado volvió a recibir mensajes hostiles por parte de usuarios identificados como aficionados azulcremas, quienes insistieron en descalificar al jugador con insultos y memes. Entre los comentarios se leyó: “¡Maldito Maximin, qué falta de profesionalismo, hijo de puta! Lo que le hiciste al América de México, un club mucho más grande que ese equipo de mierda donde vas a aterrizar, es totalmente inaceptable. Por cierto, soy hincha del Lille OSC”. El caso sigue generando debate en plataformas digitales.