Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga Saudí

El delantero Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la Saudi Pro League 2025-26. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae)

La temporada 2025-26 de la Saudi Pro League está marcada por la presencia de estrellas internacionales, pero el nombre que más ha sorprendido en días recientes es el de Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiya.

Con un rendimiento sobresaliente, el atacante mexicano ha logrado superar a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

Con 17 goles en 15 partidos, Julián Quiñones registra el promedio goleador más alto de la presente temporada en Arabia Saudita. (X/ @AlQadsiahEN)

El impacto de Quiñones no se ha limitado a los números. Su capacidad para aparecer en partidos de máxima exigencia y su efectividad frente al arco lo han convertido en el referente ofensivo de su equipo. Con 17 goles en 15 partidos, su promedio goleador es superior al del astro portugués, quien suma 16 en 17 encuentros.

La racha que tiene a Quiñones en lo más alto de la tabla

El ascenso de Quiñones se explica por una racha goleadora que ha marcado la diferencia en la temporada. Sus goles no han sido simples estadísticas, sino definiciones que cambiaron el rumbo de partidos clave.

Doblete frente al Al Ittihad , donde superó a Karim Benzema .

Gol de cabeza contra Al Hilal , líder invicto del torneo.

Ocho partidos consecutivos anotando , una racha que pocos delanteros pueden presumir.

Promedio de 1.13 goles por partido, el más alto entre los artilleros de la liga.

Con definiciones decisivas, Julián Quiñones lleva a su club al cuarto lugar con 40 puntos, superando en goles a figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y João Félix. REUTERS/Hamad I Mohammed

Al cierre de la jornada 18, Quiñones no sólo ha superado a Ronaldo, sino que también se ha convertido en el rival más cercano de Ivan Toney, quien lidera con 18 goles tras haber anotado un triplete en su victoria frente al Al-Ettifaq.

Quiñones en un torneo lleno de estrellas

La Saudi Pro League reúne a figuras de talla mundial, lo que hace aún más relevante el rendimiento de Quiñones. En un entorno tan competitivo, su capacidad para destacar lo coloca en un lugar privilegiado.

La presencia de jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, João Félix y Roger Martínez confirma el nivel del torneo, y el hecho de que Quiñones los supere en la tabla de goleo habla de su impacto.

La eficacia del atacante ha sido fundamental para que su equipo sostenga aspiraciones competitivas, contribuyendo con un promedio de anotación superior a los principales referentes de la Saudi Pro League. (TW AlQadsiah)

El Al-Qadisiya, gracias a su aporte, se mantiene en el cuarto lugar con 40 puntos y sueña con competir de tú a tú contra potencias como el Al Hilal y el Al Nassr.

Su presencia ofensiva ha sido determinante para que el club se mantenga en la conversación por el título y para que él mismo esté siendo reconocido como uno de los jugadores más influyentes de la liga.

Implicaciones en la Selección Mexicana

El éxito de Quiñones en Arabia abre un debate inevitable: su papel en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Su rendimiento lo convierte en una opción real para reforzar el ataque del Tri, especialmente en un momento en el que los goles han escaseado.

El rendimiento y la efectividad de Quiñones en Arabia reavivan el debate sobre su inclusión para el Mundial 2026. (Foto: IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj)

Con un promedio goleador superior al de Cristiano Ronaldo y una racha que lo coloca como uno de los delanteros más efectivos del torneo árabe, Julián Quiñones emerge como una respuesta contundente.