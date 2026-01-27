México Deportes

Cruz Azul mantiene localía en el Estadio Cuauhtémoc pese a rehabilitación del césped

Mikel Arriola aseguró que la FMF ya acudió a supervisar las condiciones de la cancha del recinto para los juegos del Clausura 2026

Cruz Azul seguirá como local
Cruz Azul seguirá como local en el Estadio Cuauhtémoc (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc generó preocupación en las últimas semanas debido a sus notorias deficiencias para albergar partidos de Primera División de la Liga MX. Luego de que una jugadora de Toluca Femenil se lesionó en su visita a Puebla, la afición puso en duda la capacidad del recinto para mantenerse como sede de Cruz Azul y Puebla para lo que resta del Clausura 2026.

Tras una remodelación reciente, el terreno de juego presentó múltiples irregularidades, lo que ha puesto en riesgo la integridad física de los futbolistas. Y es que, el Cuauhtémoc se perfila para ser un centro de entrenamiento de selecciones para la Copa Mundial 2026, lo que ha causado más dudas al respecto de su capacidad.

Recientemente, Mikel Arriola Peñalosa, comisionado de la Liga BBVA MX confirmó que Cruz Azul no tendrá que salir del Cuauhtémoc pese a la remodelación de la cancha. Cabe recordar que La Máquina tuvo que cambiar de sede tras no alcanzar un acuerdo con el club Universidad Nacional para su renta.

Cruz Azul debutó en el
Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc (X/ @CruzAzul)

¿Cruz Azul tendrá que salir del Estadio Cuauhtémoc?

Durante una visita oficial al estado de Puebla, Mikel Arriola habló al respecto de la problemática que enfrenta la cancha del Estadio Cuauhtémoc y en un encuentro con la prensa confirmó que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se encuentra evaluando el terreno de juego bajo los estándares técnicos impuestos por la FIFA, además, reconoció la existencia de afectaciones visibles durante los partidos recientes.

Esa cancha sufrió modificaciones para efectos de tener preparado su estadio como una sede de entrenamiento para el Mundial y eso fue lo que generó un cambio para bien en el largo plazo“, compartió.

Cuando se le cuestionó si Cruz Azul mantendrá la localía en el Estadio Cuauhtémoc, Mikel Arriola aseguró que sí, los celestes conservarán el lugar para jugar sus partidos de local para lo que resta del torneo. Solo si la directiva de La Noria quisiera hacer un cambio, lo harían de acuerdo al reglamento de la Liga MX.

Liga MX apoya a Cruz
Liga MX apoya a Cruz Azul para jugar en el estadio de Puebla (Cuartoscuro)

Por supuesto (mantiene la localía). Y si el club requiere algún espacio adicional, tiene que, conforme a la norma, solicitarlo“, precisó.

Liga MX apoya a Cruz Azul para jugar en el estadio de Puebla

Mikel Arriola insistió que Cruz Azul no tendrá problemas para lo que resta del campeonato por jugar en el estadio de Puebla, así que garantizó que apoyarán a los cementeros.

“La obligación de la liga es garantizar la integridad del torneo. Y cuando hubo necesidad de darle un espacio alternativo al Cruz Azul, lo apoyamos con todo. Y ese es el espacio que tiene”, aseguró ante los medios.

