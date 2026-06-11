Lluvias en México se intensificaron 15% en 2026: así afectarán la inauguración del Mundial

Una ilustración plana muestra un moderno estadio de fútbol en la Ciudad de México bajo una intensa lluvia con el logo del Mundial 2026, rodeado de multitudes con paraguas de colores en calles urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias en México durante 2026 han mostrado patrones irregulares y contrastantes, según expertos en meteorología. Jorge Zavala Hidalgo, fundador del grupo de Interacción Océano-Atmósfera del ICAyCC de la UNAM, dio a conocer que la distribución de las precipitaciones no ha seguido un comportamiento uniforme a lo largo del territorio nacional.

Aunque la mayor parte del país se encuentra con registros por debajo de su media anual, la región centro ha experimentado un acumulado superior al habitual.

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Esta situación ha generado preocupación entre autoridades y especialistas, quienes consideran fundamental anticipar la intensidad de las chubascos para garantizar una adecuada administración de recursos hídricos. La variabilidad climática marca retos importantes para los responsables de la gestión del agua y el manejo de presas, ya que la predicción precisa permite tomar decisiones informadas y evitar impactos adversos en la población.

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, esta semana de la inauguración del Mundial 2026 coincide con un periodo de precipitaciones elevadas, especialmente por la influencia de remanentes de sistemas tropicales que afectan diversas entidades federativas.

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Lluvias asociadas a sistemas tropicales y su impacto inmediato

El pronóstico actualizado señala lluvias muy intensas en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, derivadas de los restos de la depresión tropical Boris. Además, en entidades como Puebla, Estado de México, Morelos y la capital del país, las precipitaciones serán notables y podrían incidir en la dinámica urbana y la movilidad durante jornadas clave como la apertura de la Copa del Mundo.

Un mapa estilizado de México ilustra el contraste hídrico, mostrando zonas con lluvias intensas en tonos azules al centro y sur, mientras que regiones al norte y noroeste en amarillo y gris reflejan sequía o precipitaciones por debajo de la media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista recordó que varios días de junio suelen presentar condiciones lluviosas en el país, según registros históricos. En esta ocasión, la presencia del fenómeno climático en los límites entre Guerrero y Oaxaca, sumada al desarrollo de la tormenta tropical Cristina en las cercanías de Centroamérica, refuerza el escenario de lluvias continuas. Se recomienda mantenerse atento a la evolución de estos sistemas para evaluar su posible influencia en las siguientes jornadas.

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Contexto climatológico y tendencias para la temporada de lluvias

El investigador destacó avances en la comprensión de la variabilidad de los aguaceros, la cantidad de precipitación depende tanto del mes como de la región. Factores como el fenómeno de El Niño juegan un papel relevante en la configuración de los patrones atmosféricos, alterando el comportamiento esperado de las lluvias y la temperatura.

La temporada de ciclones tropicales, que inició el pasado 15 de mayo y se extiende hasta noviembre, transcurre acorde a los promedios estadísticos. Sin embargo, Zavala Hidalgo aseguró que hacia el cierre del año podrían registrarse más sistemas en el Pacífico y menos en el Atlántico, en comparación con el histórico.

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El impacto de El Niño, aunque menor en la actualidad, podría intensificarse a finales de 2026 y durante los primeros meses de 2027. Este sistema ciclónico incidiría en el aumento de chubascos, modificaciones en las temperaturas y variaciones en la calidad del aire, especialmente en la primavera del próximo año.