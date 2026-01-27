Canelo Álvarez “esta viejo” para seguir boxeando, asegura ex campeón del CMB

Aseguran que Canelo Álvarez ya está "viejo" para seguir boxeando (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Saúl Canelo Álvarez se alista para regresar al ring tras perder sus títulos de los supermedianos ante Terence Crawford. Recientemente, el mexicano confirmó que en el mes de septiembre volverá a pelear, aunque no reveló quién será su rival; se mostró junto a Turki Alalshikh para anunciar el retorno del ex monarca de las 168 libras.

En medio de la controversia por su regreso al boxeo, Canelo Álvarez ha recibido una serie de críticas al respecto de su futuro deportivo, pues a sus 35 años mostró un boxeo distinto al que se le vio durante sus primeros años, cuando se consagró como el mejor libra por libra.

Diferentes expertos y analistas han sugerido que la era de Canelo en el boxeo mundial llegó a su fin, tal fue el caso de un ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que calificó de “viejo” a Álvarez, por lo que consideró que se acerca al retiro profesional.

“Canelo es un viejo”

Sergio Mora, ex campeón mundial y actual analista de DAZN, expresó su preocupación por el futuro de Saúl Álvarez ( REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sergio Mora, ex campeón mundial y actual analista de DAZN, expresó su preocupación por el futuro de Saúl Álvarez en el boxeo profesional. Para los micrófonos de DAZN Boxing, afirmó que el púgil mexicano atraviesa una etapa en la que la edad y el desgaste físico comienzan a pasar factura, por lo que cree que el retiro debería estar sobre la mesa.

“A estas alturas, Canelo es un viejo de 35 años. 68 peleas profesionales, ha boxeado desde que tenía 15 años”, declaró luego de que el tapatío anunció su regreso al box.

El ex campeón, conocido como La Serpiente Latina, profundizó en los síntomas que, desde su experiencia, suelen marcar la etapa final de la carrera de un boxeador de élite.

“Ya no puede pelear, así que no vamos a ver al gran libra por libra que fue Canelo... el movimiento de cintura, el armado de la potencia, nada”, expuso.

Mora también se refirió a la falta de nocauts recientes en el historial del mexicano, relacionando esta situación con el desgaste acumulado tras casi dos décadas en el circuito profesional.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

“Ni siquiera estamos viendo nocauts de Canelo, porque eso es lo que pasa cuando empiezas a ir hacia atrás como peleador”, comentó y agregó: “Cuando las piernas ya no te sostienen, empiezas a pensar en los rounds finales.”

Analizando el presente del boxeador mexicano, insistió en que pensar en el retiro se vuelve una opción para cuidar la salud deportiva. “Empiezas a pensar en cruzar la meta. Empiezas a pensar en tu salud”, sentenció durante la conversación con DAZN.

Canelo anuncia su próxima pelea

El regreso de Saúl Canelo Álvarez al boxeo profesional ya tiene fecha: el sábado 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, el púgil mexicano encabezará una cartelera internacional tras su reciente derrota frente a Terence Crawford.

El evento, que se celebrará bajo la coordinación de Turki Al Sheikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita, y la promotora Canelo Promotions, contará también con boxeadores mexicanos enfrentándose a rivales internacionales. Según detalló el propio Turki Al Sheikh, citado por la revista The Ring, la cartelera llevará el nombre ‘México contra el Mundo’ y Canelo encabezará la función con la pelea estelar, que estará en juego por el título mundial.