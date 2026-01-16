Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Canelo Álvarez regresa a boxeo y anuncia su primera pelea en 2026 (Joe Camporeale-USA TODAY Sports via REUTERS)

Esta de regreso, Saúl Canelo Álvarez confirmó la fecha de su primera pelea de este 2026, la cual marcará el retorno del ex monarca de los supermedianos al ring, esto tras perder los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Box (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Box (FIB) ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Fue por medio de redes sociales que Canelo reveló detalles de su próximo compromiso, el cual estará coordinado por Turki Al Sheikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí, y por Canelo Promotions.

Acompañado de Turki Al Sheikh, la revista The Ring explicó detalles de la siguiente cartelera del mexicano, quien volverá a tierras árabes y estará acompañado por una serie de boxeadores de élite, según explicó el propio jeque saudí.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez?

Turki Al Sheikh reveló que sigue para Canelo Álvarez (X/ @Turki_alalshikh)

Canelo Álvarez regresará al cuadrilátero el sábado 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. Según con lo que explicó el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, será una “gran pelea” en la que pugiles mexicanos serán las figuras principales del evento.

Turki Alalshikh declaró: “El 12 de septiembre, una pelea enorme”, video que fue grabado junto a Saúl Álvarez. También añadió que esta será la primera cartelera organizada por Canelo Promotions y llevará el nombre ‘México contra el Mundo’. Según detalló, todos los peleadores del Canelo Team enfrentarán a rivales internacionales, mientras que Álvarez encabezará la función en la pelea estelar por el título mundial.

¿Quién es el próximo rival de Canelo Álvarez?

Pese a que ya está definida la sede y fecha para la pelea, Turki Alalshikh no reveló detalles de quién será su contrincante, se limitó a explciar que será una sorpresa en Arabia Saudita y expresó su entusiasmo ante la relevancia del evento: “Y el campeón del evento y el título mundial será una sorpresa en Arabia Saudita, si Dios quiere”.

Canelo anuncia su regreso al boxeo en septiembre de 2026 (X/ @ringmagazine)

La confirmación oficial del regreso de Álvarez ocurre tras una etapa marcada por la incertidumbre sobre su continuidad en el boxeo. Después de perder el pasado 25 de septiembre los títulos de la división supermediana frente al estadounidense Terrence Crawford, el peleador mexicano afrontó cuestionamientos sobre la vigencia de su desempeño profesional. En ese combate mostró menor velocidad, lo que contribuyó a que fuera superado y sembró dudas sobre cuánto tiempo más podrá competir en la élite.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Hasta la fecha, Canelo Álvarez suma un historial de 63 victorias, de las cuales 39 fueron por nocaut, además de dos empates y tres derrotas. En los últimos 25 años, ha sido considerado el boxeador mexicano más destacado, aunque su figura también ha estado rodeada de controversias. Diversos sectores lo critican por evitar rivales exigentes, entre ellos el estadounidense David Benavidez, quien reiteradamente ha solicitado enfrentarse al tapatío.