México Deportes

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

El ex campeón de los supermedianos volverá al cuadrilátero para retomar su carrera en medio de los rumores de un supuesto retiro

Guardar
Canelo Álvarez regresa a boxeo
Canelo Álvarez regresa a boxeo y anuncia su primera pelea en 2026 (Joe Camporeale-USA TODAY Sports via REUTERS)

Esta de regreso, Saúl Canelo Álvarez confirmó la fecha de su primera pelea de este 2026, la cual marcará el retorno del ex monarca de los supermedianos al ring, esto tras perder los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Box (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Box (FIB) ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Fue por medio de redes sociales que Canelo reveló detalles de su próximo compromiso, el cual estará coordinado por Turki Al Sheikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí, y por Canelo Promotions.

Acompañado de Turki Al Sheikh, la revista The Ring explicó detalles de la siguiente cartelera del mexicano, quien volverá a tierras árabes y estará acompañado por una serie de boxeadores de élite, según explicó el propio jeque saudí.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez?

Turki Al Sheikh reveló que
Turki Al Sheikh reveló que sigue para Canelo Álvarez (X/ @Turki_alalshikh)

Canelo Álvarez regresará al cuadrilátero el sábado 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. Según con lo que explicó el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, será una “gran pelea” en la que pugiles mexicanos serán las figuras principales del evento.

Turki Alalshikh declaró: “El 12 de septiembre, una pelea enorme”, video que fue grabado junto a Saúl Álvarez. También añadió que esta será la primera cartelera organizada por Canelo Promotions y llevará el nombre ‘México contra el Mundo’. Según detalló, todos los peleadores del Canelo Team enfrentarán a rivales internacionales, mientras que Álvarez encabezará la función en la pelea estelar por el título mundial.

¿Quién es el próximo rival de Canelo Álvarez?

Pese a que ya está definida la sede y fecha para la pelea, Turki Alalshikh no reveló detalles de quién será su contrincante, se limitó a explciar que será una sorpresa en Arabia Saudita y expresó su entusiasmo ante la relevancia del evento: “Y el campeón del evento y el título mundial será una sorpresa en Arabia Saudita, si Dios quiere”.

Canelo anuncia su regreso al
Canelo anuncia su regreso al boxeo en septiembre de 2026 (X/ @ringmagazine)

La confirmación oficial del regreso de Álvarez ocurre tras una etapa marcada por la incertidumbre sobre su continuidad en el boxeo. Después de perder el pasado 25 de septiembre los títulos de la división supermediana frente al estadounidense Terrence Crawford, el peleador mexicano afrontó cuestionamientos sobre la vigencia de su desempeño profesional. En ese combate mostró menor velocidad, lo que contribuyó a que fuera superado y sembró dudas sobre cuánto tiempo más podrá competir en la élite.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Hasta la fecha, Canelo Álvarez suma un historial de 63 victorias, de las cuales 39 fueron por nocaut, además de dos empates y tres derrotas. En los últimos 25 años, ha sido considerado el boxeador mexicano más destacado, aunque su figura también ha estado rodeada de controversias. Diversos sectores lo critican por evitar rivales exigentes, entre ellos el estadounidense David Benavidez, quien reiteradamente ha solicitado enfrentarse al tapatío.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezboxeoCanelomexico-deportes

Más Noticias

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

La destacada racha goleadora del atacante en Arabia Saudita ha provocado que su nombre figure como opción para conjuntos de renombre

Un grande de Brasil estaría

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

Javier “El Vasco” Aguirre presentó algunas novedades en el primer llamado del Tri, entre las que sobresale la de Richard Ledezma

Selección Mexicana presenta convocatoria para

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje

El delantero brasileño habría colocado como prioridad continuar siendo un referente en el proyecto deportivo del club mexicano

¿Joao Pedro fuera de San

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

El piloto mexicano continuará ligado a la estructura de Woking mientras compite en la IndyCar, dentro de una estrategia enfocada en desarrollo y continuidad

Confirmado: Pato O’Ward continuará como

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

La reincorporación del delantero a los trabajos en cancha abre una alternativa ofensiva para las Águilas, aunque su participación inmediata no está garantizada

Henry Martín vuelve a entrenar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Rubio y Juan Ramón

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

Detienen a cuatro sujetos ligados al “Cabo 27” del Cártel de Sinaloa

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel explota contra rené

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

DEPORTES

Un grande de Brasil estaría

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”