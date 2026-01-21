México Deportes

Sergio Bueno regresa a la Liga MX: dirigirá a Mazatlán en su última etapa antes de desaparecer de la Primera División

El entrenador mexicano volverá al futbol mexicano tras un largo periodo de ausencia; dirigirá a los cañoneros en su torneo de despedida

Guardar
Sergio Bueno es el nuevo
Sergio Bueno es el nuevo entrenador de Mazatlán para el Clausura 2026 (X/ @MazatlanFC)

Mazatlán FC anunció este 20 de enero la incorporación de Sergio Bueno Rodríguez como director técnico del primer equipo varonil para lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El club sinaloense formalizó la noticia a través de un comunicado oficial en el que destacó la trayectoria de Sergio Bueno al frente de diversos equipos de Primera División, también resaltó las cualidades profesionales que el entrenador ha demostrado a lo largo de su carrera.

Sergio Bueno llega acompañado de un cuerpo técnico integrado por René Isidoro García, quien asumirá el rol de auxiliar técnico, y Alberto Pedraza, encargado de la preparación física del equipo. La directiva de Mazatlán FC expresó su confianza en el nuevo cuerpo técnico y dio la bienvenida a Bueno, deseándole éxito en la encomienda de liderar al equipo durante el presente torneo.

Así anunció Mazatlán a Sergio
Así anunció Mazatlán a Sergio Bueno como su nuevo entrenador (X/ @MazatlanFC)

En el mismo comunicado, Mazatlán FC agradeció a Christian Ramírez por el trabajo realizado en los tres partidos iniciales del torneo, en los que asumió la dirección técnica de manera interina. El club informó que Ramírez regresará a sus funciones como director del equipo de juveniles, reconociendo su compromiso y entrega durante este periodo de transición.

Con este relevo en la dirección técnica, Mazatlán FC busca fortalecer su desempeño en la Liga MX y responder a las exigencias deportivas que plantea el torneo Clausura 2026.

¿Quién es Sergio Bueno?

Sergio Bueno Rodríguez es un exfutbolista y actual director técnico mexicano, nacido el 4 de julio de 1962 en Colima, México. Durante su carrera como jugador, participó en equipos como Coyotes Neza, Atlante, Querétaro, Morelia, Veracruz, Celaya y Puebla en la Primera División mexicana.

Tras su retiro, comenzó una carrera como entrenador en 2001, dirigiendo a equipos como Santos Laguna, Jaguares de Chiapas, Atlas, Atlante, Monarcas Morelia, León, Veracruz, Necaxa, Puebla, San Luis, Querétaro y Cruz Azul.

Sergio Bueno regresa a la
Sergio Bueno regresa a la Liga MX para dirigir a Mazatlán FC ( Thomas Shea-Imagn Images via REUTERS)

En 2020 fundó el Colima Fútbol Club, equipo al que también dirigió en la Liga Premier de México. Sergio Bueno no ha obtenido títulos de liga como director técnico, pero se le reconoce por logros destacados en equipos que enfrentaban situaciones difíciles y por llevarlos a fases finales del fútbol mexicano:

  • Mantuvo al Celaya en Primera División en el Invierno 2001, tras asumir el equipo en una situación complicada.
  • Llevó al Atlas a los cuartos de final en el Clausura 2004 y a las semifinales en el Apertura 2004.
  • Alcanzó la final de la Primera División “A” con León en el Clausura 2008.
  • Clasificó a Santos Laguna a la liguilla en el Apertura 2009.
  • Llevó a Chiapas a la liguilla en el Apertura 2014, tras dos años de ausencia del equipo en esa instancia.

Su principal fortaleza ha sido mejorar el desempeño de equipos con bajo rendimiento y evitar descensos.

Mazatlán perderá registro en Primera División después del Clausura 2026

La confirmación oficial del regreso de Atlante a la Liga MX en 2026 redefine el panorama del fútbol mexicano, impulsada por la adquisición de la franquicia de Mazatlán FC y el respaldo regulatorio de la Federación Mexicana de Futbol. Esta operación fue detallada por Mikel Arriola Peñalosa, comisionado de la FMF, quien anunció la afiliación de Atlante al máximo circuito durante la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga BBVA MX.

Mazatlán perderá registro en Primera
Mazatlán perderá registro en Primera División después del Clausura 2026 Foto: Jovani Pérez

La iniciativa surge a raíz de un acuerdo entre Emilio Escalante, actual presidente y director general de Atlante, y Ricardo Salinas Pliego, el propietario de Mazatlán FC, mediante el cual se inició el proceso formal de enajenación de la franquicia.

Arriola explicó en conferencia de prensa: “TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026”.

El avance en la certificación del club Potros de Hierro prevé que en el torneo de verano de 2026 se materialice el retorno de Atlante, aunque la directiva aún no ha revelado detalles definitivos sobre su ubicación, con la intención de reinstalarse en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Sergio BuenoMazatlán FCLiga MXClausura 2026mexico-deportes

Más Noticias

Esto piensa Ivar Sisniega sobre los abucheos de la afición a la Selección Mexicana en sus partidos de preparación mundialista

El presidente de la FMF recordó la polémica que generó el comentario de Raúl Jiménez sobre el comportamiento del público en el estadio

Esto piensa Ivar Sisniega sobre

América blinda su plantilla con la renovación de Scarlett Camberos y 4 más de sus figuras

El club formalizó la extensión de vínculo de futbolistas referentes y jóvenes figuras, medida que permite reforzar la identidad y competitividad de la plantilla

América blinda su plantilla con

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana

Javier Aguirre consideró a los dos jugadores de Chivas para tener su primera oportunidad con el Tri, aunque ya jugaron con otro país

FMF confirma que Richard Ledezma

Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club

El club universitario ya habría comunicado al mediocampista que no podrá jugar este torneo al estar cubierto el cupo de no formados en México

Futuro incierto para Leo Suárez:

Mauricio Sulaimán felicita a Julio César Chávez Jr. por su regreso al boxeo tras superar problemas de adicciones

El presidente del CMB reconoció las adversidades que ha enfrentado el Junior y cómo retomó el deporte tras recuperar su libertad

Mauricio Sulaimán felicita a Julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan banda de extorsionadores que

Desmantelan banda de extorsionadores que operaban en Tecámac: hay 3 mujeres y 6 hombres detenidos

EEUU podría aumentar presión a México para combatir a los cárteles tras tercera entrega de narcos: exagente de la DEA

Quiénes son Los Hermanos Bonques y cómo apoyan al CJNG para el trasiego de fentanilo

Reportan secuestro de tiktoker “La Nicholette” en Culiacán, Sinaloa

Cuál fue el cártel más golpeado en la tercera entrega de narcos a EEUU

ENTRETENIMIENTO

“Sigo con la lucha”: Alicia

“Sigo con la lucha”: Alicia Villarreal molesta tras acudir a ratificar su denuncia contra Cruz “N” y Francisco “N”

Entre corridos y autos de lujo: quién es La Nicholette, tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán

Shanik Berman se defiende las críticas por hacer video desde el hotel donde murió Liam Payne

Brenda Bezares, esposa de Mayito, sorprende al mostrarse sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?

Jay de la Cueva confiesa estar triste porque no lo consideraron para reencuentro de Fobia: “No fui convocado”

DEPORTES

Esto piensa Ivar Sisniega sobre

Esto piensa Ivar Sisniega sobre los abucheos de la afición a la Selección Mexicana en sus partidos de preparación mundialista

América blinda su plantilla con la renovación de Scarlett Camberos y 4 más de sus figuras

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana

Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club

Mauricio Sulaimán felicita a Julio César Chávez Jr. por su regreso al boxeo tras superar problemas de adicciones