Sergio Bueno regresa a la Liga MX: dirigirá a Mazatlán en su última etapa antes de desaparecer de la Primera División

Sergio Bueno es el nuevo entrenador de Mazatlán para el Clausura 2026 (X/ @MazatlanFC)

Mazatlán FC anunció este 20 de enero la incorporación de Sergio Bueno Rodríguez como director técnico del primer equipo varonil para lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El club sinaloense formalizó la noticia a través de un comunicado oficial en el que destacó la trayectoria de Sergio Bueno al frente de diversos equipos de Primera División, también resaltó las cualidades profesionales que el entrenador ha demostrado a lo largo de su carrera.

Sergio Bueno llega acompañado de un cuerpo técnico integrado por René Isidoro García, quien asumirá el rol de auxiliar técnico, y Alberto Pedraza, encargado de la preparación física del equipo. La directiva de Mazatlán FC expresó su confianza en el nuevo cuerpo técnico y dio la bienvenida a Bueno, deseándole éxito en la encomienda de liderar al equipo durante el presente torneo.

Así anunció Mazatlán a Sergio Bueno como su nuevo entrenador (X/ @MazatlanFC)

En el mismo comunicado, Mazatlán FC agradeció a Christian Ramírez por el trabajo realizado en los tres partidos iniciales del torneo, en los que asumió la dirección técnica de manera interina. El club informó que Ramírez regresará a sus funciones como director del equipo de juveniles, reconociendo su compromiso y entrega durante este periodo de transición.

Con este relevo en la dirección técnica, Mazatlán FC busca fortalecer su desempeño en la Liga MX y responder a las exigencias deportivas que plantea el torneo Clausura 2026.

¿Quién es Sergio Bueno?

Sergio Bueno Rodríguez es un exfutbolista y actual director técnico mexicano, nacido el 4 de julio de 1962 en Colima, México. Durante su carrera como jugador, participó en equipos como Coyotes Neza, Atlante, Querétaro, Morelia, Veracruz, Celaya y Puebla en la Primera División mexicana.

Tras su retiro, comenzó una carrera como entrenador en 2001, dirigiendo a equipos como Santos Laguna, Jaguares de Chiapas, Atlas, Atlante, Monarcas Morelia, León, Veracruz, Necaxa, Puebla, San Luis, Querétaro y Cruz Azul.

Sergio Bueno regresa a la Liga MX para dirigir a Mazatlán FC ( Thomas Shea-Imagn Images via REUTERS)

En 2020 fundó el Colima Fútbol Club, equipo al que también dirigió en la Liga Premier de México. Sergio Bueno no ha obtenido títulos de liga como director técnico, pero se le reconoce por logros destacados en equipos que enfrentaban situaciones difíciles y por llevarlos a fases finales del fútbol mexicano:

Mantuvo al Celaya en Primera División en el Invierno 2001, tras asumir el equipo en una situación complicada.

Llevó al Atlas a los cuartos de final en el Clausura 2004 y a las semifinales en el Apertura 2004.

Alcanzó la final de la Primera División “A” con León en el Clausura 2008.

Clasificó a Santos Laguna a la liguilla en el Apertura 2009.

Llevó a Chiapas a la liguilla en el Apertura 2014, tras dos años de ausencia del equipo en esa instancia.

Su principal fortaleza ha sido mejorar el desempeño de equipos con bajo rendimiento y evitar descensos.

Mazatlán perderá registro en Primera División después del Clausura 2026

La confirmación oficial del regreso de Atlante a la Liga MX en 2026 redefine el panorama del fútbol mexicano, impulsada por la adquisición de la franquicia de Mazatlán FC y el respaldo regulatorio de la Federación Mexicana de Futbol. Esta operación fue detallada por Mikel Arriola Peñalosa, comisionado de la FMF, quien anunció la afiliación de Atlante al máximo circuito durante la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga BBVA MX.

Mazatlán perderá registro en Primera División después del Clausura 2026 Foto: Jovani Pérez

La iniciativa surge a raíz de un acuerdo entre Emilio Escalante, actual presidente y director general de Atlante, y Ricardo Salinas Pliego, el propietario de Mazatlán FC, mediante el cual se inició el proceso formal de enajenación de la franquicia.

Arriola explicó en conferencia de prensa: “TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026”.

El avance en la certificación del club Potros de Hierro prevé que en el torneo de verano de 2026 se materialice el retorno de Atlante, aunque la directiva aún no ha revelado detalles definitivos sobre su ubicación, con la intención de reinstalarse en la Ciudad de México.