Atlante regresa a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC; Mikel Arriola hizo oficial su afiliación

El conjunto de los “Potros de Hierro” competirá en la Primera División en 2026

Atlante es el único club de la Liga de Expansión certificado para ascender a la Liga MX, según confirmó Mikel Arriola.

Mikel Arriola Peñalosa, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que el club Atlante regresa a la Primera División de México. Tras llegar a un acuerdo con Mazatlán FC, los Potros comprarán al conjunto mazatleco y ocuparán su plaza en la Liga MX para 2026.

Este martes 9 de diciembre se realizó la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga BBVA MX y, en conferencia de prensa, Mikel Arriola explicó que el club Atlante regresará a la Liga MX pues ya inició el proceso de afiliación y sustitución de derechos.

"Respecto al club Mazatlán, me permito leerles lo siguiente: ‘El club Mazatlán informó a la Asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios’“, expresó ante los medios.

Mikel Arriola explicó que el club Atlante regresará a la Liga MX (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

¿Quién es el nuevo dueño de la franquicia de Mazatlán FC?

De acuerdo con lo que explicó el comisionado de la FMF, Emilio Escalante, presidente y director general del Club Deportivo Atlante, es el nuevo propietario de la franquicia del conjunto cañonero. Tras llegar a un acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, dueño de Mazatlán FC, iniciaron el proceso para la enajenación del certificado y poder competir en el torneo de verano 2026 de la Liga MX.

TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026“, precisó Mikel Arriola.

Aunque ya tienen la aprobación de la FMF para la compra-venta de la franquicia de Mazatlán FC, la certificación de los Potros de Hierro está en proceso y en 2026 se hará oficial este cambio en el futbol mexicano, aún se desconocen detalles de su nueva locación, pues pretenden regresar a la Ciudad de México y jugar como locales.

Debido a que la operación de compra venta del Mazatlán FC aún no se ha oficializado, dentro del club existe la percepción de que el porvenir para el equipo es incierto (X/ @MazatlanFC)

¿Qué pasará con Mazatlán FC?

Debido a que la operación de compra venta del Mazatlán FC aún no se ha oficializado, dentro del club existe la percepción de que el porvenir para el equipo es incierto. Empezaron a surgir reportes de que directivos y personal del conjunto sinaloense reconocen una situación financiera adversa, reflejada en la significativa reducción del presupuesto asignado para la pretemporada.

Fuentes internas han confirmado que no habrá inversión en la contratación de refuerzos para la próxima campaña y se ha girado la instrucción de disminuir la nómina. Esta medida ha originado la no renovación de contratos con jugadores clave, como el caso de Nicolás Benedetti, quien recientemente firmó con Las Palmas, conjunto de la Segunda División del fútbol español.

La directiva del equipo ha optado por no retener a varios de sus elementos, en línea con una dirección corporativa centrada en la austeridad y la reestructuración presupuestal. Los cambios se han extendido tanto a la plantilla de futbolistas como al cuerpo técnico, consolidando un proceso de ajustes que marca un periodo de incertidumbre en el entorno del club.

