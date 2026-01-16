México Deportes

Caicedo con un pie fuera de Pumas, según reportes

El mediocampista enfrenta un futuro incierto con los universitarios tras las tensiones recientes con la afición y los rumores de transferencia

El mediocampista colombiano enfrenta dudas
El mediocampista colombiano enfrenta dudas tras el empate ante Querétaro, mientras rumores de un posible traspaso al fútbol brasileño aumentan la presión sobre su continuidad en el club universitario. (Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

La continuidad de José Luis Caicedo en Pumas UNAM se encuentra en duda tras una serie de acontecimientos recientes. El mediocampista colombiano ahora suma versiones que lo colocarían fuera del conjunto universitario y cerca de una transferencia internacional.

Caicedo fue protagonista en el reciente empate contra Querétaro por la reacción negativa de la afición y las decisiones personales que tomó al concluir el partido.

Las fuentes cercanas al plantel
Las fuentes cercanas al plantel informan que la situación emocional y profesional del jugador ha generado especulaciones y podría desencadenar movimientos inesperados en la plantilla hacia el cierre del mercado. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los movimientos en el entorno del club y la información adelantada por el periodista experto en fichajes César Luis Merlo han puesto el foco sobre el futuro inmediato del jugador, quien atraviesa un momento complejo en su relación con la institución y el entorno universitario.

Rumores de transferencia

Las versiones sobre la posible salida de Caicedo han ganado fuerza debido a los datos revelados por Merlo, quien detalló que varios equipos del extranjero, especialmente de Brasil, habrían mostrado interés en el jugador.

  • Existirían sondeos desde Brasil por el mediocampista colombiano.
  • Hasta el momento, no se ha concretado una oferta formal por Caicedo.
  • Si se produce la salida, la directiva de Pumas buscaría a un extranjero para cubrir la posición de contención.
  • El club no había previsto más movimientos en el mercado hasta la aparición de estos nuevos intereses.
La directiva de Pumas analizaría
La directiva de Pumas analizaría incorporar un refuerzo extranjero para la posición de contención si se confirma la salida de José Luis Caicedo. (Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

En este sentido, el escenario para Caicedo luce adverso y estaría sujeto al avance de posibles negociaciones, lo que podría redefinir la estructura del plantel para el resto del torneo.

Tensión con la afición y entorno adverso

Las últimas semanas han sido especialmente difíciles para Caicedo en el aspecto anímico y deportivo. La presión de la tribuna y las críticas en redes sociales han impactado de lleno en su día a día.

  • Durante el reciente partido ante QuerétaroCaicedo fue abucheado tras un error que derivó en el empate visitante.
  • El ambiente adverso llevó al jugador a cerrar sus cuentas en redes sociales, una medida para evitar el acoso digital.
  • La relación entre el colombiano y la afición de Pumas muestra un desgaste acumulado desde torneos anteriores.
  • A pesar de ello, el cuerpo técnico, encabezado por Efraín Juárez, expresó su respaldo público al futbolista, evitando responsabilizarlo de manera individual.
El jugador habría decidido cerrar
El jugador habría decidido cerrar sus redes después de recibir críticas y abucheos de la afición de Pumas tras el empate reciente con Querétaro. (Captura Instagram)

Este clima tenso ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro de Caicedo en el club, en medio de una temporada que apenas comienza.

El triunfo ante Tigres y las perspectivas inmediatas

El triunfo de Pumas ante Tigres UANL fue un respiro en el aspecto deportivo, aunque la actuación individual de Caicedo no recibió atención especial en los análisis posteriores.

  • Pumas rompió una larga racha negativa en el Estadio Olímpico Universitario con una victoria ajustada.
  • Caicedo formó parte de la convocatoria para este partido, aunque su desempeño pasó desapercibido en los reportes.
  • El foco de la prensa y la afición permaneció en las circunstancias generales del equipo y no en la labor del mediocampista.
Pumas sorprendió de visita a
Pumas sorprendió de visita a Tigres con un gol tempranero de Robert Morales. (Jovani Pérez: Infobae México)

La definición del caso de Caicedo marcaría el cierre del mercado de fichajes para Pumas y podría provocar un movimiento clave en la plantilla universitaria. Los próximos días serán determinantes para conocer si el jugador continúa o inicia una nueva etapa fuera del club.

