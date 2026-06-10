México

Trabajadores de gobierno tendrán “home office” el 11 de junio: ¿Qué pasará con hospitales y servicios de emergencia?

En CDMX algunas dependencias públicas trabajarán de forma remota por el Mundial de la FIFA 2026

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La consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde, explicó el decreto presidencial sobre "home office" para la inauguración del Mundial 2026. (Crédito: X/@LuisaAlcalde)

La inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en Ciudad de México, por lo que las medidas para que se desarrolle como el gobierno lo tiene previsto han comenzado a ser anunciadas, la principal se espera que tenga repercusiones en la movilidad, evitando el tráfico en las principales avenidas de la capital.

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se concretó la medida por la que dependencias públicas deberán hacer “home office” el próximo 11 de junio.

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Con lo planteado por el gobierno federal han surgido nuevos cuestionamientos sobre qué dependencias sí y cuáles no se verán orilladas a realizar sus actividades desde casa, tal es el caso de hospitales y servicios de emergencia en la Ciudad México.

¿Qué dice el DOF sobre los hospitales y los servicios de emergencia?

El decreto tiene el objetivo principal de contribuir en las siguientes actividades:

  • Movilidad urbana
  • La seguridad vial
  • La continuidad de las actividades administrativas
  • La eficiencia en la prestación del servicio público

Es así que se instruye a las dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal -a medida de sus posibilidades- implementar “teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral”.

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Una imagen dividida donde se ve gente en casa viendo fútbol y trabajando, y a la derecha un hospital con ambulancias y personal. Al centro, la Copa Mundial FIFA y un calendario con MUNDIAL 2026.
Esta ilustración de fantasía yuxtapone la emoción del próximo Mundial 2026 con la incansable labor de los servicios de emergencia que sostienen a la sociedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta medida tiene limitaciones que aplicarán a sectores como servicios de salud o emergencias, ya que son actividades fundamentales de las cuales no se puede prescindir y de las que la ciudadanía requiere que estén disponibles las 24 horas del día los siete días de la semana.

“Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres”, detalla la medida en el apartado de los sectores en los que no aplicará la suspensión de actividades.

¿Qué otros sectores quedaron fuera del home office?

La decisión anunciada durante la Mañanera del Pueblo excluye a los siguientes sectores:

  • Seguridad y orden público. Las funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y aduanero, así como las indispensables para preservar el orden público.
  • Infraestructura crítica y servicios estratégicos. Las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento, así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
  • Organización del Mundial. Las actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales para la celebración del torneo.
  • Programas sociales y servicios prioritarios. Las funciones indispensables para operar programas sociales, tramitar servicios públicos prioritarios y atender directamente a la población cuando esa prestación no pueda realizarse por medios electrónicos o remotos.
  • Continuidad de servicios públicos. Las demás actividades que, por su naturaleza, requieran presencia física para garantizar la continuidad de los servicios, el cumplimiento de atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.
Imagen dividida: una laptop frente a una calle de CDMX con banderas, y un aula vacía con un pizarrón que tiene un balón de fútbol dibujado y una ventana abierta.
La imagen ilustra cómo la Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026, mostrando la implementación del trabajo remoto y la suspensión de clases a través de una avenida decorada con banderas y un aula escolar desocupada con un balón de fútbol dibujado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de un video en sus redes sociales, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidenta, reafirmó que el decreto contemplado que las “actividades administrativas no esenciales se realicen a distancia, tanto para el sector público como para el privado”, además, se suspenderán las clases en la capital del país.

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