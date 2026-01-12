Definidos los rivales de los tenistas mexicanos en las clasificatorias para el Australian Open 2026

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez tienen que ganar tres juegos consecutivos para formar parte del cuadro principal en el primer Grand Slam de la temporada. (Instagram: @ansofiasanchez)

Los tenistas mexicanos Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez ya conocen a sus rivales en las clasificatorias del Australian Open 2026, donde ambos buscarán hacer historia y formar parte del cuadro principal en el primer Grand Slam de la temporada.

Este lunes 12 de enero comienza la actividad de los clasificatorios desde Melbourne Park, donde Rodrigo Pacheco se enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo en la primera ronda aproximadamente a las 21:40 horas (tiempo del centro de México).

Por su parte, Ana Sofía Sánchez se enfrentará el día de hoy a la italiana Silvia Ambrosio en punto de las 19:20 horas (horario del centro de la República).

Cómo funciona el criterio de clasificación para los Grand Slams

Además de los mejores rankeados, hay ocho comodines y 16 participantes vía clasificatorias. (REUTERS/Henry Romero)

Los cuadros principales individuales masculinos y femeninos del Australian Open están compuestos por 128 jugadores, al igual que Roland Garros, Wimbledon y el US Open, los otros tres Grand Slams de la temporada

La distribución de los 128 tenistas está repartida de la siguiente forma:

104 participantes directos (los jugadores mejor clasificados en el ranking)

8 comodines (seleccionados por los organizadores del torneo)

16 clasificados (jugadores que ganan a través de la competencia de clasificación previa al evento)

El Abierto de Australia generalmente otorga sus ocho comodines de la siguiente manera:

Uno para el ganador del torneo AO Asia-Pacific Wildcard Play-off

Uno a un jugador francés, designado por la Federación Francesa de Tenis

Uno a un jugador estadounidense, nominado por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos

Cinco comodines discrecionales

Los comodines franceses y estadounidenses son un acuerdo recíproco en conjunto con Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, donde un jugador australiano por rama recibe un puesto de comodín para formar parte del cuadro principal.

En el caso de los discrecionales, se otorgan con mayor frecuencia a jugadores del Grand Slam local, pero a veces también a una superestrella que está regresando al tenis, como Caroline Wozniacki en 2024 o la invitación que recibió Venus Williams para disputar el US Open 2025.

Para clasificar al cuadro principal del torneo, Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez deberán tres juegos consecutivos. Sin embargo, en caso de perder en la última ronda de las clasificatorias, entrarían a un sistema de “Lucky Losers”.

Este formato de los perdedores afortunados funciona de la siguiente manera:

De los 16 jugadores que pierden en la ronda final de la clasificación, en caso de que uno de los tenistas decida retirarse del torneo, los cuatro mejor clasificados entran a un sorteo para ocupar su lugar dentro del cuadro principal.

Quiénes son los tenistas mexicanos que participarán en el Australian Open 2026

Renata Zarazúa encabeza la lista de mexicanos que participarán en el torneo. (Robert Deutsch-Imagn Images)

Hasta el momento hay cuatro atletas mexicanos confirmados que estarán el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada y tanto Ana como Rodrigo podrían sumarse en caso de superar la etapa de clasificación:

Renata Zarazúa - Individual Femenino

Giuliana Olmos - Dobles

Santiago González - Dobles

Miguel Reyes Varela - Dobles

Sin duda, las esperanzas de los aficionados mexicanos están puestas en lo que pueda conseguir Renata Zarazúa, luego del gran año que tuvo en 2025.

Cuándo comienza el Australian Open 2026

Los aficionados en México tendrá que madrugar para disfrutar del Australian Open 2026. (REUTERS/Jaimi Joy)

Las pruebas clasificatorias se llevarán a cabo del 11 al 14 de marzo, mientras que el Australian Open comenzará a partir del domingo 18 con la actividad del cuadro principal.

El certamen podrá sintonizarse a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+, en un horario de noche-madrugada para el público en México.