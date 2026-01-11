Javier Aquino, nuevo jugador de Juárez: así fue su llegada tras una década en Tigres

El histórico exjugador del Club Tigres, campeón olímpico y múltiple ganador de títulos, se suma al FC Juárez como su refuerzo más importante. (X/ @fcjuarezoficial)

La historia de Javier Aquino con Tigres llegó a su fin tras más de una década de títulos, asistencias y momentos inolvidables. Ahora, el futbolista inicia una nueva etapa con Bravos de Juárez, equipo que lo recibió con entusiasmo y lo presentó como uno de los refuerzos más importantes de su historia.

A sus 35 años, Aquino llega como agente libre y con la misión de aportar jerarquía y experiencia a un plantel que busca consolidarse y seguir aspirando a los puestos más altos en la Liga MX.

Javier Aquino festejó su primer gol en el torneo besando la playera de Tigres (Foto: Twitter@Diegol90Mx)

El oaxaqueño, máximo asistidor histórico del club felino, decidió cerrar su ciclo con un mensaje cargado de gratitud y nostalgia, recordando que su vínculo con la afición incomparable será eterno.

El fichaje sorpresivo con Juárez

La llegada de Aquino al FC Juárez fue un movimiento inesperado, sin rumores previos y confirmado apenas en enero de 2026.

Fue recibido en Ciudad Juárez con la casaca del club y mensajes de bienvenida en redes sociales.

El club destacó la resiliencia de la ciudad y la importancia de sumar un jugador con mentalidad ganadora.

Aquino firmó contrato hasta diciembre de 2026, convirtiéndose en el futbolista más laureado en vestir la camiseta de los Bravos.

La transición del máximo asistidor felino a las filas de los Bravos representa un avance significativo para el conjunto juarense. (X/ @fcjuarezoficial)

En este sentido, su fichaje representa un salto de calidad para Juárez, que busca consolidarse como protagonista en la Liga MX tras alcanzar su primera Liguilla en 2025.

Una despedida emotiva en Tigres

El adiós de Aquino fue un momento cargado de sentimientos, donde el jugador agradeció a la afición por más de diez años de apoyo incondicional. En su mensaje, dejó claro que siempre buscó honrar los colores del club y que su entrega fue total en cada partido.

La frase más recordada fue: “no es un adiós, para mí siempre fue un PARA SIEMPRE”, con la que reafirmó que su vínculo con Tigres trasciende más allá de su salida.

Una publicación cargada de agradecimientos y recuerdos generó una respuesta masiva entre seguidores, quienes homenajearon la trayectoria y el compromiso del jugador tras más de una década en la institución. (Instagram/ @javieraquino7)

Su nombre quedó inscrito en el Anillo de Leyendas del Estadio Universitario, junto a figuras históricas, lo que confirma su estatus como referente eterno. Aunque la despedida estuvo marcada por diferencias con la directiva, se convirtió en un cierre simbólico que lo reafirma como leyenda felina.

Lo que representa para Bravos

La incorporación de Aquino no sólo aporta experiencia, también envía un mensaje claro: Juárez quiere competir en serio.

Experiencia internacional: dos Mundiales, tres Copas América y el oro olímpico en Londres 2012.

Palmarés nacional: 5 títulos de Liga MX, 4 Campeón de Campeones y 1 Liga de Campeones de Concacaf.

Liderazgo: será referente en la defensa y guía para un plantel joven.

Para Juárez, contar con Aquino significa sumar jerarquía y credibilidad a su proyecto deportivo, reforzando la idea de que ya no son un club de paso, sino un equipo con aspiraciones reales.

A sus 35 años, Aquino llega como agente libre para aportar experiencia y jerarquía al plantel de FC Juárez. (X/FC Juárez)

Su despedida emotiva, su palmarés y su llegada sorpresiva a la frontera construyen una narrativa de transición: de leyenda felina a referente de los Bravos.