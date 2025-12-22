Javier Aquino lanza una dura crítica contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro tras quedar fuera de Tigres: “No fueron honestos”

Javier Aquino explotó contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro por su salida de Tigres (Reinhold Matay-USA TODAY Sports via REUTERS)

Javier Aquino, tras más de 10 años como referente de Tigres, anunció su salida inesperada del club y, en una entrevista con TUDN, lanzó críticas directas contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro por la forma en que se le comunicó que no continuaría en la institución. El futbolista oaxaqueño —quien compartió la noticia en sus redes sociales— expresó su descontento con la directiva y cuestionó la honestidad y transparencia en el proceso, lo que generó un fuerte impacto en la afición y el entorno del fútbol mexicano.

En diálogo con TUDN, Aquino explicó el motivo de su salida y la manera en que se enteró de que no seguiría en el equipo. “Conmigo no fueron del todo honestos y creo que merecía, al menos, la claridad de decirme, con tiempo, que no tenían planes para que continuara. Con honestidad, me decepcionó un poco, tanto él (Guido Pizarro) como Mauricio Culebro que están al frente del club... sí esperaba otra cosa. No representan los valores que tiene la institución de Tigres”, afirmó el exseleccionado nacional.

El futbolista profundizó en su malestar por la falta de franqueza de quienes tomaron la decisión. “Teníamos diez años y pico de conocernos, no había más que decirme unos meses antes que era mi último torneo; simplemente era decirme que no seguía. Pienso que así no se hacen las cosas, se dicen de frente”, sostuvo Aquino en la entrevista con TUDN, subrayando la importancia de la comunicación directa y el respeto tras una larga trayectoria en el club.

El adiós de Javier Aquino sacude a la afición de Tigres. Foto: (@TigresOficial/X)

Javier Aquino confiesa que lo decepcionó la directiva de Tigres

Aquino también compartió sus sentimientos personales sobre la forma en que se le informó la decisión y su disposición a permanecer en Tigres bajo otras condiciones.

“Realmente, toda la situación se deriva de las formas. Después de tantos años, de haberle entregado todo al club, de haber dejado en diez años y medio de mi carrera muchos títulos, mucho esfuerzo, mucha dedicación, me lo informaran de esta forma. Yo sé que las historias tienen un principio y un fin, era consciente de ello, nunca fui un jugador exigente; incluso cuando intentaron negociar conmigo, nunca tuve un problema con la negociación o con bajarme el salario y aceptar las condiciones que ellos querían para quedarme seis meses o un año más”, puntualizó el medallista olímpico.

Tigres despide a Javier Aquino y lo eleva a leyenda. Foto: (@TigresOficial/X)

Al diferenciar entre la institución y las personas responsables de su salida, Aquino dejó claro su aprecio por el club y su decepción con quienes tomaron la decisión. “Con Tigres siempre voy a estar agradecido, con toda la gente y todo lo que conforma el club, van a ser parte de mi vida; simplemente, son personas las cuales no permitieron que fuera diferente mi salida. Deciden cómo darle el final a una etapa que yo le hubiera dado uno distinto... ellos decidieron que no fuera así, les hice saber lo que yo sentía y lo que pienso”, expresó en la conversación con TUDN.

Para Aquino, el desenlace de su ciclo en Tigres deja pendiente la despedida que hubiera deseado tras una década de entrega y logros, marcando así el cierre de una etapa significativa en su carrera.