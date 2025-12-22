México Deportes

Javier Aquino lanza una dura crítica contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro tras quedar fuera de Tigres: “No fueron honestos”

El medallista olímpico cierra una etapa en el club y deja en evidencia el conflicto con quienes decidieron su salida

Guardar
Javier Aquino explotó contra Guido
Javier Aquino explotó contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro por su salida de Tigres (Reinhold Matay-USA TODAY Sports via REUTERS)

Javier Aquino, tras más de 10 años como referente de Tigres, anunció su salida inesperada del club y, en una entrevista con TUDN, lanzó críticas directas contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro por la forma en que se le comunicó que no continuaría en la institución. El futbolista oaxaqueño —quien compartió la noticia en sus redes sociales— expresó su descontento con la directiva y cuestionó la honestidad y transparencia en el proceso, lo que generó un fuerte impacto en la afición y el entorno del fútbol mexicano.

En diálogo con TUDN, Aquino explicó el motivo de su salida y la manera en que se enteró de que no seguiría en el equipo. “Conmigo no fueron del todo honestos y creo que merecía, al menos, la claridad de decirme, con tiempo, que no tenían planes para que continuara. Con honestidad, me decepcionó un poco, tanto él (Guido Pizarro) como Mauricio Culebro que están al frente del club... sí esperaba otra cosa. No representan los valores que tiene la institución de Tigres”, afirmó el exseleccionado nacional.

El futbolista profundizó en su malestar por la falta de franqueza de quienes tomaron la decisión. “Teníamos diez años y pico de conocernos, no había más que decirme unos meses antes que era mi último torneo; simplemente era decirme que no seguía. Pienso que así no se hacen las cosas, se dicen de frente”, sostuvo Aquino en la entrevista con TUDN, subrayando la importancia de la comunicación directa y el respeto tras una larga trayectoria en el club.

El adiós de Javier Aquino
El adiós de Javier Aquino sacude a la afición de Tigres. Foto: (@TigresOficial/X)

Javier Aquino confiesa que lo decepcionó la directiva de Tigres

Aquino también compartió sus sentimientos personales sobre la forma en que se le informó la decisión y su disposición a permanecer en Tigres bajo otras condiciones.

“Realmente, toda la situación se deriva de las formas. Después de tantos años, de haberle entregado todo al club, de haber dejado en diez años y medio de mi carrera muchos títulos, mucho esfuerzo, mucha dedicación, me lo informaran de esta forma. Yo sé que las historias tienen un principio y un fin, era consciente de ello, nunca fui un jugador exigente; incluso cuando intentaron negociar conmigo, nunca tuve un problema con la negociación o con bajarme el salario y aceptar las condiciones que ellos querían para quedarme seis meses o un año más”, puntualizó el medallista olímpico.

Tigres despide a Javier Aquino
Tigres despide a Javier Aquino y lo eleva a leyenda. Foto: (@TigresOficial/X)

Al diferenciar entre la institución y las personas responsables de su salida, Aquino dejó claro su aprecio por el club y su decepción con quienes tomaron la decisión. “Con Tigres siempre voy a estar agradecido, con toda la gente y todo lo que conforma el club, van a ser parte de mi vida; simplemente, son personas las cuales no permitieron que fuera diferente mi salida. Deciden cómo darle el final a una etapa que yo le hubiera dado uno distinto... ellos decidieron que no fuera así, les hice saber lo que yo sentía y lo que pienso”, expresó en la conversación con TUDN.

Para Aquino, el desenlace de su ciclo en Tigres deja pendiente la despedida que hubiera deseado tras una década de entrega y logros, marcando así el cierre de una etapa significativa en su carrera.

Temas Relacionados

Javier AquinoGuido PizarroMauricio CulebroTigresLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

David Picasso revela la clave para poder vencer a Naoya Inoue este 27 de diciembre: “En un segundo nos puede cambiar todo”

El mexicano irá por la hazaña y tratará de arrebatarle el campeonato indiscutido al Monstruo Japonés

David Picasso revela la clave

El retiro de Terence Crawford devuelve a Canelo Álvarez al primer puesto

El mexicano volvería a la cima de la división de los supermedianos luego de que el “Bud” Crawford colgó los guantes

El retiro de Terence Crawford

Chofis López reaparece tras ser despedido de Pachuca y sorprende por su aspecto físico

La aparición del exjugador de Chivas en la Copa Navidad 2025 reavivó viejas polémicas y generó una ola de reacciones entre seguidores

Chofis López reaparece tras ser

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

La llegada del joven zaguero abre nuevas alternativas para el plantel de Nicolás Larcamón en el próximo torneo

Cruz Azul compró a un

Faitelson vuelve a lanzarse contra el Turco Mohamed tras su aparición en TUDN: “Generación de cristal”

El comentarista reafirma su negativa a disculparse con Antonio Mohamed tras la controversia por el cambio de portero en la final

Faitelson vuelve a lanzarse contra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete hombres con

Detienen a siete hombres con drogas y en flagrancia en Iguala, Guerrero

Detienen a una docena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

FGR destruyó más de 3 toneladas y más de 3 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para elaborar drogas

ENTRETENIMIENTO

“Familia corrupta”: Fátima Bosch se

“Familia corrupta”: Fátima Bosch se burla de señalamientos de fraude en Miss Universo

Vacaciones, romance y gastronomía: Dua Lipa y Callum Turner en México

Fernando Delgadillo ofrece último concierto de este 2025 en el Edomex

Así fue el concierto de ‘Mercurio and Friends’, proyecto con el que la agrupación celebra sus 30 años de carrera

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: Kim Santhal es la cuarta finalista

DEPORTES

David Picasso revela la clave

David Picasso revela la clave para poder vencer a Naoya Inoue este 27 de diciembre: “En un segundo nos puede cambiar todo”

El retiro de Terence Crawford devuelve a Canelo Álvarez al primer puesto

Chofis López reaparece tras ser despedido de Pachuca y sorprende por su aspecto físico

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

Faitelson vuelve a lanzarse contra el Turco Mohamed tras su aparición en TUDN: “Generación de cristal”