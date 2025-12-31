Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

Tras más de diez de entrega absoluta, el oaxaqueño agradece con sinceridad a los aficionados, cerrando su ciclo como máximo asistidor de Tigres y prosigue su vínculo como leyenda incomparable en el Estadio Universitario. (Instagram/ @javieraquino7)

La salida de Javier Aquino de Tigres marcó el final de una etapa dorada en la historia del club regiomontano. Tras más de diez años defendiendo la camiseta, el oaxaqueño decidió despedirse de manera formal con un mensaje cargado de gratitud y nostalgia.

El anuncio no sólo significó la conclusión de su contrato, sino también el cierre de un ciclo que lo convirtió en uno de los jugadores más ganadores y queridos por la afición. Con títulos nacionales e internacionales, Aquino se marcha dejando una huella imborrable.

Una publicación cargada de agradecimientos y recuerdos generó una respuesta masiva entre seguidores, quienes homenajearon la trayectoria y el compromiso del jugador tras más de una década en la institución. (Instagram/ @javieraquino7)

Aunque su partida estuvo rodeada de polémica por las formas en que se le comunicó la decisión, el futbolista optó por un tono emotivo y positivo en su despedida. Con palabras sinceras, recordó los momentos vividos y dejó claro que su vínculo con Tigres y con la afición incomparable será eterno, más allá de los resultados y de las decisiones administrativas.

El mensaje de Javier Aquino que conmovió a la afición

En su publicación, Aquino agradeció a los “incomparables” por haberlo arropado desde el primer día y por hacerlo sentir como en casa. Subrayó que durante 10 años y medio se entregó al máximo en cada partido y que siempre buscó honrar los colores del club.

El club oficializa la salida del histórico lateral, agradeciéndole su entrega y asegurando su lugar junto a Jerónimo Barbadillo, Tomás Boy y Osvaldo Batocletti en el Anillo de Leyendas del estadio Universitario. Foto: (Captura de Pantalla)

La frase que más resonó entre los seguidores fue: “no es un adiós, para mí siempre fue un PARA SIEMPRE”, con la que dejó claro que su relación con Tigres no termina con su salida, sino que se mantiene como parte de su vida, convirtiéndose en el cierre perfecto para una etapa llena de títulos y recuerdos.

El legado de Aquino en Tigres

Durante su paso por el club, Javier Aquino conquistó:

5 títulos de Liga MX

1 Liga de Campeones de la Concacaf

4 Campeón de Campeones

2 Campeones Cup

El mediocampista se despide tras conquistar múltiples títulos nacionales e internacionales, consolidarse como referente de la afición y grabar su nombre en el Anillo de Leyendas, sellando una etapa inolvidable en la historia de Tigres. Foto: (@TigresOficial/X)

Además, se consolidó como el máximo asistidor histórico de Tigres, aportando velocidad, desborde y precisión en momentos clave. Su nombre quedó inscrito en el Anillo de Leyendas del Estadio Universitario, junto a figuras históricas que marcaron el rumbo del equipo.

La reacción de la afición de Tigres

El mensaje generó una ola de respuestas en redes sociales. Los aficionados lo despidieron con palabras de agradecimiento, fotos de sus mejores jugadas y corazones en amarillo y azul.

Muchos destacaron que Aquino representó la identidad y entrega del club, y que su salida deja un vacío no sólo en lo deportivo, sino también en lo emocional.

El adiós del futbolista representa el término de un ciclo lleno de éxitos y reconocimientos para el conjunto regiomontano, con una despedida emotiva que impactó profundamente en la fanaticada felina. (Instagram/ @javieraquino7)

Aunque hubo críticas hacia la directiva por las formas de su despedida, la mayoría de los mensajes se centraron en reconocerlo como leyenda incomparable. Para los seguidores, Aquino no se va: seguirá siendo parte de la memoria colectiva y un símbolo eterno de Tigres.