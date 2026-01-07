México Deportes

Héctor Herrera saldría de Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

El histórico “HH” apuntaría a dejar a los Diablos Rojos del Turco Mohamed, por lo que buscaría otras opciones para seguir su carrera

El actual bicampeón de la Liga MX sigue ajustando su plantilla de cara al inicio del Clausura 2026, tras presentar a sus nuevos refuerzos vienen las bajas. Y una de las salidas que tendrían los Diablos del Toluca se trataría de Héctor Herrera.

Luego de que el experimentado mediocampista regresó al futbol mexicano para vivir una segunda etapa en el futbol mexicano, de cara al inicio al próximo torneo estaría por dejar a los escarlatas. A pesar de que demostró que mantiene una condición física y competitiva, los planes de ambas partes no coincidirían y estarían por separarse.

La directiva de Toluca habría decidido prescindir de Héctor Herrera para el Clausura 2026. Según 365Scores, el jugador de 35 años ya tendría conocimiento de que no entra en planes del club mexiquense, por lo que estaría de acuerdo con su salida.

Por qué Héctor Herrera saldría de Toluca

Según informó Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el principal motivo de su salida es el alto salario, así como la reorganización del plantel bicampeón. Y es que, Antonio Turco Mohamed no le ha brindado los minutos suficientes a HH para considerar su permanencia en el club.

Ambas partes ya negocian una salida ordenada mientras el club ajusta su plantilla para el próximo torneo. De acuerdo con información de Ponce de León, la permanencia de Herrera resultaba inviable desde el punto de vista financiero. Por ello, la directiva escarlata le comunicó que no entraba en los planes de renovación. El objetivo es reducir la masa salarial y liberar espacio para nuevas incorporaciones, detalló 365Scores.

El paso de Héctor Herrera por Toluca

  • Herrera llegó a Toluca como agente libre en 2025, tras no renovar con Houston Dynamo de la Major League Soccer.
  • En los Diablos Rojos, disputó más de 900 minutos y fue parte del equipo alternativo que consiguió el bicampeonato, según 365Scores.
  • Aunque su aportación fue clave, el mediocampista perdió protagonismo en la temporada más reciente, lo que aceleró su desvinculación con el club campeón.
Respecto al futuro del futbolista mexicano, Ponce de León asegura que existen negociaciones avanzadas para su regreso a Pachuca, el club donde inició su carrera y con el que mantiene una relación cercana. El deseo de Héctor Herrera de volver “a casa” es un factor de peso en las conversaciones, aunque el traspaso aún no se ha oficializado y restan detalles por acordar.

365Scores resalta que otros equipos de Liga MX y la MLS han sondeado la situación contractual del internacional mexicano. Los posibles interesados valoran la experiencia, la disponibilidad para el Clausura 2026 y las condiciones económicas derivadas de su salida de Toluca.

El club mexiquense prepara una despedida institucional para reconocer la contribución de Herrera. Este cierre marca un cambio de ciclo para Toluca, que busca fortalecer su plantilla, y para el futbolista, quien afronta una nueva etapa en su país.

