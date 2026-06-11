Restringen el espacio aéreo sobre la CDMX por la inauguración del Mundial

Las autoridades confirmaron el perímetro restringido. Crédito: Fuerza Aérea Mexicana

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) recordó mediante un comunicado en redes sociales que el espacio aéreo sobre la Ciudad de México quedará restringido este próximo 11 de junio durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de México.

La medida prohíbe los vuelos civiles y la operación de drones en un radio de 30 millas náuticas (55.5 kilómetros) con centro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre las 12:30 y las 13:15 horas, tiempo del centro.

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La restricción tuvo respaldo legal desde el 20 de abril, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo firmado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

La coordinación corre a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana y las autoridades aeronáuticas civiles, en el marco de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

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Los drones no autorizados quedaron sujetos a interferencia electrónica

El decreto del pasado 20 de abril facultó al 1/er. Batallón de Respuesta a Emergencias de la Defensa para aplicar interferencia perjudicial a cualquier dron que operare sin permiso dentro de las áreas exclusivas.

El efecto sobre el aparato depende de su configuración: puede forzarlo a mantenerse en vuelo estático o a regresar al punto de despegue.

Los drones podrán ser neutralizados por autoridades. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Para ello, el acuerdo habilitó dos bandas de frecuencias protegidas en cada área exclusiva.

La primera, destinada a la detección e identificación, la cual permite distinguir un dron de otros objetos o aeronaves y reconocer cuáles cuentan con autorización.

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La segunda, de seguimiento e interferencia, la cual rastrea la trayectoria, velocidad y dirección del dron no autorizado antes de neutralizarlo.

Quien necesite volar un dron dentro de esas zonas debió solicitar autorización al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo con al menos 48 horas de anticipación, por conducto de los Agrupamientos de Defensa Aérea desplegados en cada ciudad sede.

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Para Ciudad de México, el trámite correspondió al Agrupamiento “Quetzal”, ubicado en el 59/o. Batallón de Infantería en El Chivatito, el cual se encuentra cerca de Los Pinos.

El Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo actúa como Autoridad de Control de Interceptación en todas las zonas durante el torneo.

Cualquier aeronave que ingrese sin autorización o se aparte sin justificación de los procedimientos publicados activará el Procedimiento de Interceptación de Aeronaves, según los datos publicados en el DOF.

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Las Águilas Aztecas realizarán un espectáculo durante la ceremonia de inauguración

Este 10 de junio, la Fuerza Aérea Mexicana también informó que el general de división piloto aviador de Estado Mayor, Román Carmona Landa, quien se desempeña como comandante de la institución, supervisó las prácticas de la parada aérea que ejecutarán las Águilas Aztecas durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Las Águilas Aztecas son una escuadrilla acrobática de la FAM.

Supervisión del titular de la FAM. Crédito; Fuerza Aérea Mexicana

Para las maniobras, pilotos aviadores, controladores de vuelo, meteorólogos, mecánicos y especialistas en electrónica de aviación llevaron a cabo un proceso de preparación conjunta.

La institución subrayó que ese tipo de operaciones demanda un nivel de precisión que solo se alcanza mediante el trabajo coordinado de todas las especialidades involucradas.

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Carmona Landa acumula una trayectoria de más de cuatro décadas en la Fuerza Aérea Mexicana. Entre sus mandos operativos figuran la comandancia de las Bases Aéreas Militares No. 8 en Mérida, Yucatán, y No. 14 en Apodaca, Nuevo León, así como las regiones aéreas del Sureste en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y del Centro en Santa Lucía, Estado de México.

Antes de asumir la comandancia de la Fuerza Aérea, encabezó el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.

Prácticas realizadas por los pilotos de la FAM. Crédito: Fuerza Aérea Mexicana

La institución destacó que su participación en la inauguración del Mundial forma parte de los eventos que promueven la sana convivencia y posicionan a México como referente a nivel mundial.

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