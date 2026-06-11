Estado de México convirte sus 12 Pueblos Mágicos en “Destinos Futboleros” para el Mundial: cuáles son y qué actividades ofrecen

La estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, proyecta una derrama económica de $1,400 millones de pesos y la llegada de un millón 600 mil visitantes a los Pueblos Mágicos y destinos turísticos de la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado de México habilitó 14 destinos futboleros para captar al turismo del Mundial 2026 durante 29 días de actividades gratuitas.

La estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, proyecta una derrama económica de $1,400 millones de pesos y la llegada de un millón 600 mil visitantes a los Pueblos Mágicos y destinos turísticos de la entidad.

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El programa arranca el 11 de junio —con el partido inaugural de México frente a Sudáfrica como primer evento transmitido en pantallas gigantes— y se extenderá hasta el 9 de julio.

Apunta al flujo de turistas que llegará a la Ciudad de México, una de las tres sedes del torneo junto con Monterrey y Guadalajara, y que puede extender su visita a municipios vecinos.

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Qué hay en cada sede

El programa arranca el 11 de junio —con el partido inaugural de México frente a Sudáfrica como primer evento transmitido en pantallas gigantes— y se extenderá hasta el 9 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades son gratuitas en los 14 destinos y se transmiten en vivo todos los partidos de la Selección Mexicana. La agenda completa incluye:

Transmisión gratuita de partidos de México del 11 de junio al 9 de julio

Futbolito humano

Torneo deportivo entre Pueblos Mágicos

Exposición fotográfica “Estado de México: Un destino hecho a mano”

Pabellones artesanales con maestros artesanos de la entidad

Pabellones gastronómicos con productos regionales

Presentaciones musicales y artísticas

Ruta Balón: recorrido por sitios representativos del estado

Conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM)

Módulos de información turística y stands del Centro Artesanal (CASART)

En Toluca, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla se suman dos actividades adicionales: la Feria del Taco Mundialista, con más de 100 expositores que ofrecerán desde suadero y pastor hasta taco de carne de jabalí, y una dinámica de intercambio de estampas del Mundial.

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La dinámica del Colibrí

El mismo portal concentra el calendario de actividades por sede y permite consultar la programación actualizada durante todo el mes de competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno estatal instaló figuras de colibrí en plazas, escuelas, deportivos y oficinas públicas de todo el estado. Quienes fotografíen o filmen al colibrí y registren su participación en el portal www.estadiodemexico.edomex.gob.mx pueden ganar boletos para partidos del torneo.

El mismo portal concentra el calendario de actividades por sede y permite consultar la programación actualizada durante todo el mes de competencia.

Los 12 Pueblos Mágicos participantes

El Edomex empata con Puebla y Jalisco como las entidades con más nombramientos del programa federal de la Secretaría de Turismo (Sectur). Los municipios integrados a la estrategia son:

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Aculco

Tonatico

San Martín de las Pirámides

Metepec

El Oro

Jilotepec

Teotihuacán

Tepotzotlán

Valle de Bravo

Ixtapan de la Sal

Otumba

Malinalco

A ellos se suman Toluca y el Barrio Mágico de Tenayuca-Santa Cecilia, en Tlalnepantla, para completar las 14 sedes del programa.

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Toluca fue sede del partido de preparación de la Selección Mexicana frente a Serbia, el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los destinos son accesibles en el mismo día. Opciones de transporte y costos aproximados:

Tepotzotlán — 45 km, 40 minutos en auto

Auto: caseta ~$80 pesos; gasolina ~$100 pesos

Autobús desde Central de Autobuses del Norte: ~$80 a $120 pesos por trayecto

Metepec — 65 km, 1 hora en auto

Auto: autopista Toluca, caseta ~$80 pesos

Autobús desde Terminal Observatorio con ETN o Flecha Roja: ~$120 a $160 pesos

Malinalco — 110 km, 1 hora 45 minutos en auto

Auto: carretera federal hacia Tenango del Valle y desviación a Malinalco

Autobús desde Terminal Observatorio con Líneas Unidas del Sur: ~$120 a $180 pesos

Valle de Bravo — 150 km, 2 horas en auto

Auto: autopista Toluca-Valle de Bravo; caseta ~$120 pesos

Autobús desde Terminal Observatorio con ETN o Flecha Roja: ~$200 a $280 pesos

Ixtapan de la Sal — 130 km, 2 horas en auto

Auto: autopista México-Toluca y carretera federal; caseta ~$100 pesos

Autobús desde Terminal Observatorio: ~$150 a $200 pesos

San Martín de las Pirámides / Teotihuacán — 50 km, 1 hora en auto

Auto: autopista México-Pachuca, caseta ~$90 pesos

Autobús desde el TAPO con ADO: ~$100 a $150 pesos

Toluca — 65 km, 1 hora en auto

Auto: autopista México-Toluca, caseta ~$80 pesos

Autobús desde Terminal Observatorio: ~$80 a $120 pesos con salidas frecuentes

Toluca, el ancla del plan

Previo al arranque del torneo, Toluca fue sede del partido de preparación de la Selección Mexicana frente a Serbia, el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro posicionó a la capital mexiquense como punto de entrada natural a la estrategia turística del estado.

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La secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, resumió la apuesta: “Vamos a tener jornadas para vivir el ambiente de fútbol, y tendremos actividades culturales, artesanales, gastronómicas y turísticas”.