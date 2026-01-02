Benjamín Mora se convierte en el primer mexicano que dirige en China

El histórico nombramiento convierte a Benjamín Mora en el primer entrenador mexicano que asume el mando de un equipo en la Superliga China. Crédito: Instagram/ @officialjohor

El inicio del 2026 trajo consigo una noticia histórica para el futbol mexicano: Benjamín Mora fue anunciado como nuevo director técnico del Wuhan Three Towns, equipo de la Superliga China.

Con este nombramiento, el estratega se convierte en el primer entrenador mexicano en dirigir en el futbol chino, un paso que marca un precedente para los estrategas nacionales en ligas poco exploradas.

Así anunció el equipo chino Wuhan Three Towns a Benjamín Mora como su nuevo entrenador. (Instagram/ @wuhanthreetownsfc)

La llegada del técnico se anunció a través de las redes del club, apenas a unas semanas de concluir su ciclo con los Gallos Blancos de Querétaro. Su estilo ofensivo y su capacidad para generar identidad en un equipo limitado llamaron la atención de la directiva china, que decidió apostar por su perfil para encabezar un proyecto que busca evitar el descenso.

Una carrera marcada por títulos en Asia

La trayectoria de Benjamín Mora ha estado ligada al éxito internacional. Su etapa más destacada ocurrió en Malasia, al frente del Johor Darul Ta’zim FC, donde conquistó 11 títulos oficiales, incluyendo cinco ligas, cuatro Charity Shields, una Copa de Malasia y una Copa FA.

Estos logros lo consolidaron como un referente en el futbol asiático y le dieron el apodo de “El Malayo”. En México, Mora dirigió al Atlas y posteriormente a Querétaro, donde su gestión fue considerada un ciclo de transición que aportó estabilidad y competitividad.

La institución china presentó al ex técnico de Querétaro como responsable de liderar la reconstrucción deportiva, con el objetivo de mantener la categoría. REUTERS/Raquel Cunha

Su experiencia también incluye pasos por proyectos en Canadá y en equipos de divisiones menores, siempre con la ambición de consolidarse como un técnico capaz de competir en escenarios internacionales.

El reto de Benjamín Mora en el Wuhan Three Towns

El Wuhan Three Towns atraviesa un momento complicado, ubicado en la treceava posición de la tabla de la Superliga China. El objetivo inmediato del estratega será evitar el descenso, ya que los lugares 15 y 16 pierden la categoría.

El Wuhan Three Towns alcanzó su último gran logro en la Superliga China de 2023, cuando se coronó campeón por segunda vez consecutiva en 2023. Ese bicampeonato consolidó al club como una de las revelaciones del futbol asiático antes de entrar en la etapa de altibajos que hoy busca superar con la llegada de Benjamín Mora.

El equipo chino confía en el estilo ofensivo y la experiencia internacional del técnico mexicano, quien buscará dejar huella en un club con campeonatos en la Superliga China. (Instagram/ @wuhanthreetownsfc)

La directiva confía en que su estilo táctico moderno y su capacidad para construir identidad colectiva puedan transformar al equipo en corto plazo. Además, su contrato inicial es por un año, con opción a extenderlo dependiendo de los resultados.

Un precedente para el futbol mexicano

La incorporación de Benjamín Mora a la Superliga China no sólo es un logro personal, sino también un hito para el futbol mexicano. Su llegada abre camino para que otros técnicos nacionales exploren ligas poco habituales y demuestra que la exportación de talento no se limita a jugadores, sino también a estrategas.

El histórico nombramiento abre nuevas puertas para los estrategas nacionales en ligas asiáticas poco exploradas. Crédito: X/ @CLMerlo

Para Mora, este reto demandará experiencia y ambición, al mismo tiempo que representa la oportunidad de demostrar que los entrenadores mexicanos pueden competir y triunfar en mercados exigentes y culturalmente distintos, más allá de los destinos tradicionales