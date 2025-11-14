México

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

El estratega abandonaría el banquillo tras dos torneos, mientras la directiva y la afición demandan un nuevo proyecto deportivo para el Clausura 2026

El técnico Benjamín Mora podría abandonar el banquillo de los Gallos después de dos torneos dirigiendo a la escuadra. REUTERS/Raquel Cunha

El futuro de Benjamín Mora con Querétaro parece estar en la cuerda floja. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el entrenador mexicano habría afrontando sus últimos días al frente de los Gallos Blancos, pues todo apunta a que no continuará en el banquillo para el Clausura 2026.

Aunque aún no se ha emitido un anuncio oficial por parte del entrenador o del club, las declaraciones del propio Mora tras la jornada 16 y los rumores que circulan en torno a la directiva sugieren que su ciclo estaría llegando a su fin.

Imagen de archivo del entrenador mexicano Benjamín Mora durante un partido disputado en el Estadio Jalisco, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Circunstancias de la posible salida de Benjamín Mora de Querétaro

Aunque los detalles aún no se hacen públicos, todo parece apuntar a que la ruptura entre ambas partes se debe principalmente a la falta de acuerdo en el proyecto deportivo para el próximo torneo. La salida de Mora se daría bajo condiciones claras: su contrato concluye con el torneo, la afición ha mostrado críticas por la irregularidad del equipo y la directiva estaría evaluando nuevas opciones para el banquillo.

El estratega, que también dirigió al Atlas, llegó a Querétaro de cara al Clausura 2025, con la intención de consolidar un proyecto competitivo. Dirigió dos torneos y cumplió hasta cierto punto los objetivos cercanos del club, que tenían como principal prioridad otorgar estabilidad alejándose de los últimos lugares de la tabla.

Los Gallos del Querétaro, pese a sus recientes triunfos frente a Mazatlán y Juárez, no lograron clasificarse al Play-In. (@Club_Queretaro)

A pesar de haber sumado victorias en las últimas jornadas frente a Mazatlán y Juárez, los resultados de otros equipos impidieron que los Gallos se mantuvieran en la zona de clasificación y el equipo cerró el Apertura 2025 en la posición 12 con 20 puntos, quedando fuera del Play-In.

El panorama para los Gallos de cara al Clausura 2026

Más allá de la situación técnica, Querétaro también atraviesa un momento institucional importante. La Liga MX aprobó la adquisición del club a Marc Spiegel, empresario estadounidense enfocado en soluciones tecnológicas y sustentables, lo que implicaría un cambio de dueños para 2026. Este movimiento responde a la política de la Federación Mexicana de Fútbol de reducir la multipropiedad, lo que podría traer consigo una reestructuración profunda en la organización.

Querétaro anunció oficialmente la venta del club. (Ilustración Jesús Aviles/Infobae México)

La eliminación en el Apertura 2025 y la posible salida de Benjamín Mora marcan un cierre de ciclo para el club. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, todo indica que Querétaro se prepara para un nuevo proyecto deportivo e institucional. El reto para los Gallos será mayor en el Clausura 2026, ya que la modificación del formato de competencia demandará una mejora sustancial a su rendimiento si quieren volver a tomar protagonismo.

