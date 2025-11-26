Benjamín Mora destapa los detalles de su salida de Querétaro

El entrenador Benjamín Mora reveló los detalles de su salida de Querétaro en una entrevista para César Luis Merlo. Crédito: X @CLMerlo

El técnico mexicano Benjamín Mora habló sobre su salida de los Gallos Blancos, confirmando que la decisión fue tomada no basada en los resultados dados, sino por un tema de estructura.

Según el reporte de César Luis Merlo, esta separación se dio dentro del marco de la reestructura institucional que vive el club tras la llegada del nuevo propietario, Marc Spiegel.

Sentenció afirmando que su estrategia no era compatible con el método y modelo de Innovatio Capital implementando por Spiegel, en el que los datos, los algoritmos y cómo miden a los actores para su proyecto son lo primordial: “mi salida no es mi capacidad, mi salida no es por lo que yo entregué al plantel, porque el plantel estaba convencido, con una identidad y con un estilo visible a lo que estábamos haciendo, en pleno crecimiento. Creo que mi salida viene por un tema de estructura”.

F Benjamín Mora dando indicaciones durante un partido del torneo mexicano entre Cruz Azul y Querétaro. REUTERS/Raquel Cunha

Cómo se dio la salida de Benjamín Mora de Querétaro

Benjamín Mora reconoció que esperaba su salida de Querétaro, pero también preservaba cierta esperanza, pues consideraba que había cumplido con los objetivos trazados al estabilizar al equipo en la tabla de cocientes, quedar cerca del Play In y sumar cerca de 40 puntos en dos torneos, evitando problemas porcentuales y manteniendo competitividad con un plantel limitado.

Admitió que, producto de ello, esperaba continuidad tras el respaldo de la plantilla y la directiva encabezada por Ed Malyon y Álvaro de la Torre, a quienes agradeció por su compromiso y profesionalismo.

Cuál es el futuro de Benjamín Mora tras su salida de Querétaro

También confesó que Rafael García, presidente del Club Puebla, tuvo un acercamiento con él, pero las negociaciones no procedieron por temas relacionados con sus objetivos como entrenador, entre los cuales destaca seguir intentando convertirse en campeón.

Benjamín Mora en Malasia con el Johor Darul Takzim donde fue multi campeón. Crédito: Instagram/ @officialjohor

El estratega dejó en claro que su verdadera ambición siempre fue llevar al club a pelear por un campeonato. El técnico reconoció que soñaba con ver a los Gallos Blancos en instancias definitivas y que trabajó con esa meta en mente, pese a las limitaciones del plantel.

A pesar de su salida del club, manifestó que su deseo prevalece, ya sea en algún equipo de la Liga MX o fuera de ella: “Yo quiero ser campeón otra vez. Yo fui campeón nueve veces, ya levanté nueve veces una Copa, es un vicio, para mí es una necesidad”.

El panorama para los Gallos de cara al Clausura 2026

Más allá de la situación técnica, con la venta a Spiegel y sus asociados, Querétaro atraviesa un momento institucional importante.

Los Gallos Blancos no pudieron clasificarse al Play IN de la Liga MXs. (Mexsport)

Con la salida de Mora, la eliminación en el Apertura 2025 y la llegada de Innovatio Capital, los Gallos Blancos se preparan para una reestructura profunda de cara al Clausura 2026. Se espera mayor inversión en fichajes y un proyecto más ambicioso con la elección de un nuevo cuerpo técnico que pueda llevar al club a competir en puestos de Liguilla.

Mientras tanto, la gestión de Mora será recordada como un ciclo de transición, en el que se evitó la crisis porcentual y se sentaron bases para el futuro, aunque sin lograr el salto competitivo que la afición esperaba.