México

The Amazing Digital Circus sorprende y llega a número 3 en taquillas mexicanas por encima de Amos del Universo

La lista semanal fue encabezada por Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta, seguida de Backrooms: Sin Salida y The Amazing Digital Circus, con datos oficiales de recaudación y asistencia publicados por Canacine para la industria mexicana

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Pomni, un arlequín, y Jax, una serpiente púrpura con corona de rey de ajedrez, saltan en tablas de snowboard junto a una muñeca de trapo azul sobre la nieve
Pomni, Jax y otro personaje de Glitch Productions se elevan en el aire con sus tablas de snowboard, realizando emocionantes acrobacias sobre un paisaje invernal nevado. (@theamazingdigital_circus Arte oficial/Instagram)

La película The Amazing Digital Circus: El último acto, el final de la serie animada independiente de YouTube producida por Glitch Productions, debutó en el tercer lugar de la taquilla mexicana del 4 al 7 de junio de 2026, con $45.69 millones de pesos (MDP) recaudados y 584.09 mil asistentes en su primera semana, de acuerdo con datos de ComScore reportados por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

La cinta fue distribuida en México por Cinemex Alternativo, aunque también se exhibió en salas de Cinépolis. Su acumulado al cierre del periodo apenas supera su recaudación semanal —$45.72 MDP—, lo que confirma que se trata prácticamente de un estreno puro.

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Qué es The Amazing Digital Circus y por qué conquistó internet

La serie fue creada por la animadora y compositora Gooseworx y producida por el estudio australiano independiente Glitch Productions. Su piloto se publicó en YouTube el 13 de octubre de 2023 y se convirtió en uno de los episodios piloto más vistos en la historia de la plataforma: superó los 350 millones de vistas en noviembre de 2024 y acumula más de 1.000 millones de vistas en total.

La trama sigue a un grupo de humanos atrapados en una simulación de realidad virtual con estética de circo, gobernados por una inteligencia artificial errática. Su mezcla de humor, animación por computadora y temas emocionales profundos generó una cultura de memes masiva y millones de creaciones de fanáticos en TikTok y YouTube.

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Para diciembre de 2024, los videos relacionados con la serie acumulaban 25.000 millones de vistas en YouTube. La producción también fue nominada al Annie Award y dio pie a una adaptación en manga en Japón, publicada en CoroCoro Comic y CoroCoro Ichiban! desde octubre de 2024.

La película reúne los episodios finales en pantalla grande

Un personaje púrpura con orejas de conejo, Jax, se apoya en un poste de luz frente a una pantalla de cine exterior y sillas de playa
El personaje Jax de Glitch Productions asiste a una proyección de cine al aire libre de "The Amazing Digital Circus: The Last Act", rodeado de sillas de playa y farolas. (@theamazingdigital_circus/Instagram)

The Amazing Digital Circus: El último acto combina los episodios 8 y 9 de la serie y funciona como el cierre definitivo de la franquicia. Su estreno teatral fue gestionado en Norteamérica por Fathom Entertainment y en Europa por Piece of Magic Entertainment.

A nivel global, la película recaudó USD 36.6 millones en sus primeros cuatro días —del jueves al domingo—, según informaron los distribuidores a Deadline. La cifra superó la proyección inicial de USD 35 millones y la posicionó como uno de los mayores éxitos de taquilla logrados por una propiedad animada de origen digital.

En Estados Unidos, la película generó más de USD 20.2 millones en más de 2.200 salas, estableciendo récords de preventas, recaudación de tres días y recaudación de cuatro días para Fathom Entertainment. Europa aportó USD 12.7 millones desde aproximadamente 3.000 pantallas en 38 mercados, con el primer lugar el día de estreno en el Reino Unido, Francia, Benelux, España y Polonia, según Piece of Magic Entertainment.

Fanáticos disfrazados llenan las salas

Uno de los rasgos que distinguió el estreno fue la presencia de fanáticos que asistieron a las funciones con cosplay de los personajes de la serie. Lin Porter, una asistente que habló con BBC Newsbeat mientras esperaba fuera de una sala en el Reino Unido disfrazada, afirmó: “Disfrazarse para ver una película es un compromiso verdadero”.

Luke Phesay, empleado de 24 años de Cineworld y seguidor de la serie, describió el ambiente en las salas: “El público estaba lleno de fanáticos emocionados, algunos en cosplay. Es una experiencia increíble verlos llegar”. Phesay destacó que la serie construyó un sentido de comunidad poco habitual: “Recuerdo haber visto el piloto cuando se estrenó en YouTube y aún recuerdo con quién estaba”.

No todos los fanáticos celebraron la decisión de estrenar el final en cines antes de su llegada a Netflix y Youtube. Algunos cuestionaron que el estudio se alejara de sus raíces digitales, y quienes viven lejos de salas o en países sin funciones programadas manifestaron su malestar por la exclusión. La serie estará disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de Glitch Productions a partir del 19 de junio.

El top 10 de la taquilla mexicana del 4 al 7 de junio

1 Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta, distribuida por Paramount Int’l, encabezó la semana con $103.04 MDP y 1.35 millones de asistentes, para un acumulado de $118.10 MDP y 1.57 millones de espectadores.

2 En segundo lugar se ubicó Backrooms: Sin Salida (Imagem), con $59.64 MDP y 778.43 mil asistentes en la semana. Su acumulado alcanza $210.13 MDP y 2.88 millones de entradas vendidas.

3 The Amazing Digital Cyrcus arrazó contra propuestas más mainstream como Amos del Universo.

4 Amos del Universo (Sony Int’l) ocupó el cuarto puesto con $43.85 MDP y 531.56 mil asistentes semanales.

5 seguida de Obsesión (Universal Int’l) en quinto lugar con $22.67 MDP y 263.65 mil espectadores.

6 La sexta posición correspondió a un título de Walt Disney Int’l con $8.57 MDP y 100.36 mil asistentes semanales,

7 mientras que Michael: La Historia de Michael Jackson (Universal Int’l) se mantuvo en séptimo lugar con $8.35 MDP en la semana, aunque su acumulado asciende a $547.11 MDP y 6.84 millones de espectadores totales.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Walt Disney Int’l) sumó $6.13 MDP en la semana para un acumulado de $507.31 MDP y 6.22 millones de asistentes. El Afinador (Zima) registró $5.83 MDP semanales con 67.63 mil espectadores.

Super Mario Galaxy: La Película (Universal Int’l) cerró el top 10 con $2.26 MDP en la semana, pero su acumulado totaliza $1,189 MDP y 14.96 millones de asistentes, la cifra más alta del listado.

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