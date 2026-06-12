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¿No era Shakira? Surgen teorías de una doble durante la inauguración del Mundial 2026

La colombiana se presentó en el Estadio Ciudad de México para cantar “Dai Dai”

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Shakira fue la artista estelar de la inauguración del Mundial 2026 en México (Ig/Shakira)
Shakira fue la artista estelar de la inauguración del Mundial 2026 en México (Ig/Shakira)

La presentación de Shakira en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 desató versiones en redes sociales que aseguraban que la cantante “no era la verdadera” y que habría aparecido una doble.

El señalamiento surgió después de que usuarios en X sostuvieron que la intérprete se veía “diferente” durante el show y colocaron su nombre entre las principales tendencias de búsqueda tras el evento.

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Entre los mensajes que circularon estaban: “Esta no es Shakira ni de chiste”, “Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira” y “Esa no es Shakira”.

Shakira actua durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
Shakira actua durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La inauguración se realizó este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, como arranque de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. En el evento participaron Lila Downs, Maná y J Balvin, y Alejandro Fernández entonó el himno nacional mexicano.

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Otros internautas rechazaron la versión de la doble y afirmaron que Shakira sí estuvo en la ceremonia, pero algunas tomas no le favorecieron.

Por supuesto, las teorías son completamente falsas, pues sí fue Shakira quien se presentó ante más de 80 mil personas en el Estadio Ciudad de México.

La sede del partido inaugural fue el duelo entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica, correspondiente al Grupo A. México resultó ganador con dos goles sobre Sudáfrica.

Shakira felicita a México por si triunfo en el partido contra Sudáfrica

Shakira y Burna Boy en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Shakira y Burna Boy en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Shakira felicitó a México por su triunfo ante Sudáfrica en el Mundial 2026 después de participar en la inauguración en el Estadio Ciudad de México.

“Felicidades, México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”, escribió Shakira en sus redes sociales. La cantante también compartió una imagen del marcador con los dos tantos del equipo mexicano.

Asimismo, Shakira aprovechó su foco tras la presentación para enviar un mensaje de paz y resaltar la importancia de la educación:

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, escribió Shakira.

La inauguración reunió a artistas de México, América Latina, Europa y Asia

La cantante Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La cantante Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Shakira interpretó Dai Dai junto al nigeriano Burna Boy en la que fue su cuarta aparición en ceremonias de la Copa del Mundo. Su número incluyó juegos de luces, fuegos artificiales, un vestuario amarillo y un grupo amplio de bailarines.

La sede principal de la ceremonia fue el Estadio Ciudad de México, donde el trofeo del torneo apareció en el centro del campo ante miles de asistentes. La bienvenida estuvo a cargo de Lila Downs, quien dijo en la ceremonia: “El futbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones”.

Después se presentó Maná como el primer grupo del programa musical. Danny Ocean interpretó Partidazo, mientras Los Ángeles Azules y Belinda cantaron Por ella.

El programa también reunió a J Balvin, Andrea Bocelli y la surcoreana Ejae. El encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano fue Alejandro Fernández.

Las regalías de Dai Dai se destinan al Fondo de Educación de la FIFA

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Shakira y Burna Boy actúan durante la ceremonia de apertura antes del partido REUTERS/Kai Pfaffenbach
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Shakira y Burna Boy actúan durante la ceremonia de apertura antes del partido REUTERS/Kai Pfaffenbach

La respuesta a por qué la cantante habló de educación durante la inauguración está en una labor que mantiene desde los 17 años. En 1997 fundó la Fundación Pies Descalzos en Barranquilla, Colombia, después de observar la desigualdad en su país.

Esa fundación busca garantizar acceso a educación de calidad y desarrollar programas de nutrición y apoyo psicológico. También construye escuelas, equipa salones, capacita a maestros y promueve la participación de madres y padres en la vida escolar.

Esa tarea creció en 2003, cuando asumió como embajadora de UNICEF. Dos años después, en 2005, impulsó la creación de Latin America Solidarity Action, una asociación orientada a promover políticas públicas de apoyo a la primera infancia.

Durante la inauguración del Mundial 2026, la intérprete sostuvo que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Todas las regalías de “Dai Dai” se destinan al Fondo de Educación de la FIFA.

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