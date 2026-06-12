Estadio Ciudad de México se rinde ante el Canelo Álvarez durante el partido México vs Sudáfrica

Canelo Álvarez y su esposa Fernanda Gómez asistieron al partido México vs Sudáfrica en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Eloisa Sanchez

Saúl Canelo Álvarez asistió al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, donde los miles de seguidores nacionales lo hicieron sentirse como en aquellas noches mágicas de boxeo al corear “Canelo” en unísono durante repetidas ocasiones.

El boxeador mexicano llegó al Coloso de Santa Úrsula en compañía de su esposa Fernanda Gómez. Ambos vistieron chamarras decorativas que luego mostraron en sus historias de Instagram.

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Ya después, cuando el sol iluminó los alrededores del estadio Ciudad de México, Saúl Álvarez y Fernanda Gómez lucieron sus playeras de la Selección Mexicana en el momento que las cámaras de televisión captaron varias veces al Canelo en la grada del inmueble, desatando los ánimos de su público.

El público se rindió ante el boxeador supermediano en la inauguración (Instagram / canelo)

Canelo, en uno de sus videos publicados en sus historias de este jueves 11 de junio, muestra un paneo del graderío mientras escucha a la gente gritar “Canelo” en una misma voz entonces Saúl Álvarez no hizo más que agradecer a la afición con un pulgar arriba y saludos de forma consecutiva.

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Entrega reconocimiento a Julián Quiñones

Julián Quiñones anotó el primer gol de México en el Mundial 2026 EFE/ Sashenka Gutiérrez

Saúl “Canelo” Álvarez bajó a la zona mixta del estadio Ciudad de México para entregar a Julián Quiñones el premio al mejor jugador del partido, toda vez que el delantero nacional se convirtió en el primer futbolista en inaugurar la tabla de goleo del Mundial 2026 por su anotación frente a Sudáfrica hoy.

Antes de recibir el trofeo, Julián Quiñones estrechó la mano del Canelo Álvarez para luego tomarse la foto con esta distinción merecida, pues el exjugador del Club América consiguió apuntar su primera anotación con la Selección Mexicana absoluta en una Copa del Mundo.

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“Te lo mereces. Muchas felicidades”, le dijo Saúl Álvarez a Julián Quiñones, reconociendo el enorme esfuerzo del jugador para comandar el triunfo de la Selección Mexicana y así comenzar a pie firme el Mundial 2026, que se inauguró en nuestro país y atestiguó el primer triunfo del Tricolor para sumar sus primeros tres puntos.

Invitado de honor junto a otras figuras mundiales

Canelo y Fernanda Gómez acuden a la inauguración del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Canelo compartió en redes sociales su llegada al estadio y, de manera divertida, dijo que si México no vencía a Sudáfrica él mismo entraría a la cancha: “Mi primer Mundial y pues, a disfrutarlo de la mejor manera para apoyar a nuestra Selección”. También adelantó la victoria del Tricolor en su debut en esta fase de grupos: “Confío mucho en la Selección Mexicana, sino, entrp a la cancha para hacer algo, pero no, hay mucho potencial. Vamos a ganar”, sentenció

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Al asistir a la inauguración como invitado de lujo, Saúl Canelo Álvarez compartió momentos épicos con los exastros brasileños, Roberto Carlos y Ronaldo Nazario, señalando a este último ya que, por su fortaleza física, Ronaldo sería el único jugador al que elegiría para un reto de boxeo simbólico.

Volverá al cuadrilátero hasta el mes de septiembre

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto. (X / Saúl Álvarez)

Saúl Canelo Álvarez tiene programada sólo una pelea profesional para este año, pues no repartió golpes en el mes de mayo a causa de una cirugía en el codo izquierdo a la que se sometió después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre del 2025

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El tapatío está en preparación para su próxima contienda programada para el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, contra el camerunés-francés Christian Mbilli, por el título de la división supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Récord de ‘Canelo’ Álvarez en el boxeo

Saúl Álvarez acompañado de su entrenador Eddy Reynoso en Egipto. (X / Saúl Álvarez )

Saúl Álvarez, en 68 peleas, cuenta con una marca de 63 victorias (39 por nocaut y 24 por decisión), dos empates y tres derrotas, contra Floyd Mayweather (2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).

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