Las Águilas del América arrancarían el 2026 con el fichaje de Rodrigo Dourado

La directiva azulcrema estaría ultimando detalles para concretar la llegada del mediocampista brasileño como su primera incorporación de la siguiente temporada. (Foto de archivo)

El Club América podría comenzar el 2026 con un fichaje estratégico: el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado. De concretarse, se convertiría en el primer refuerzo del 2026 para el club.

Aunque el club aún no lo ha oficializado, la información fue adelantada por el periodista experto César Luis Merlo, quien reportó un acuerdo verbal entre las Águilas y el Atlético San Luis.

La posible incorporación del futbolista brasileño procedente del Atlético San Luis reforzaría las opciones tácticas del entrenador André Jardine en el objetivo de recuperar protagonismo. Foto: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

El jugador de 31 años llegaría con la experiencia de haber sido referente en San Luis desde el Apertura 2022. Su perfil encajaría en la idea de André Jardine en un momento en el que el conjunto busca recuperar protagonismo tras un 2025 marcado por la eliminación en cuartos de final.

Trayectoria de Rodrigo Dourado

La carrera de Dourado muestra un recorrido sólido tanto en Brasil como en México, con logros que lo respaldan como un jugador de experiencia internacional.

Internacional de Porto Alegre (2015–2022):

Inició su carrera en el Internacional de Porto Alegre , donde debutó en 2015.

Más de 200 partidos oficiales.

Campeón de torneos regionales.

Participación en Copa Libertadores y Sudamericana.

Selección de Brasil Sub-23:

Campeón olímpico en Río 2016.

Medalla de oro como parte del plantel que venció a Alemania en la final.

El mediocampista brasileño está cerca de unirse al Club América para aportar liderazgo y solidez defensiva tras una carrera destacada en el Atlético San Luis y éxitos internacionales con la selección de Brasil. REUTERS/Diego Vara

Su llegada al Atlético San Luis en 2022 marcó el inicio de una etapa sólida en México. Desde entonces jugó 127 partidos oficiales, anotó tres goles y repartió cuatro asistencias.

Su consistencia lo convirtió en uno de los líderes del equipo potosino, hasta que ahora surge la posibilidad de dar el salto a uno de los clubes más grandes del país.

Cualidades que aportarían al América

El fichaje de Dourado no sólo sería un movimiento de mercado llamativo, sino también una apuesta por reforzar aspectos clave en el funcionamiento del equipo.

Recuperación de balón: capacidad para cortar ataques rivales.

Inteligencia táctica: lectura de juego y cobertura de espacios.

Presencia física: altura y fortaleza en duelos aéreos.

Liderazgo: voz de mando en el mediocampo.

El experimentado jugador, surgido del Internacional, aportaría liderazgo y experiencia internacional al mediocampo americanista. REUTERS/Diego Vara

Su liderazgo en el campo sería un valor añadido para un plantel que necesita referentes tras los tropiezos del 2025. Con él como ancla, jugadores como Álvaro Fidalgo y Jonathan dos Santos podrían enfocarse más en la generación ofensiva.

El momento del Club América

El 2025 dejó un sabor amargo para los de Coapa: sin tetracampeonato, eliminaciones en cuartos de final y un rendimiento por debajo de las expectativas.

Por ello, la directiva estaría optando por tomar un nuevo rumbo hacia lo que podría ser el inicio de un nuevo ciclo para las Águilas en el Clausura 2026.

Las Águilas de André Jardine buscarían recuperar protagonismo en la Liga MX después de la derrota en la final frente al Toluca y de la eliminación en cuartos ante Rayados. REUTERS/Raquel Cunha

En este contexto, la posible llegada de Rodrigo Dourado y el portero Max Serrano, los primeros nombres vinculados de manera firme, representaría un paso hacia la reconstrucción del equipo.