México Deportes

Leyenda del América confía en que Henry Martín llegará al Mundial 2026: “Va a golear”

El respaldo del histórico referente americanista evidenció el presente que actualmente atraviesa el delantero azulcrema

Guardar
Leyenda del América confía en
Leyenda del América confía en que Henry Martín llegará al Mundial 2026: “Va a golear” (REUTERS/Henry Romero)

Carlos Reinoso, exjugador y exentrenador reconocido en México, realizó una afirmación decisiva sobre el futuro de Henry Martín, aseguró que el delantero del América recuperará su mejor nivel, será el máximo goleador en el próximo torneo de la Liga MX y volverá a la Selección Mexicana con la mira puesta en el Mundial 2026.

Reinoso manifestó plena confianza en el atacante, al considerar que tiene el potencial para retomar el protagonismo en el equipo nacional rumbo a la máxima cita internacional, donde México se convertirá en coanfitrión del campeonato de la FIFA.

En el periodo más reciente, la situación de Henry Martín estuvo marcada por dificultades físicas. Lesiones recurrentes limitaron su participación a solo cuatro partidos, apenas sumó 112 minutos en el torneo anterior. Durante esa etapa, el delantero no consiguió anotar goles ni registrar asistencias y falló un penalti, lo que generó dudas sobre su rendimiento y aumentó la incertidumbre entre los aficionados tanto del América como del Tricolor.

Esto dijo Carlos Reinoso de Henry Martín

Carlos Reinoso mantuvo su respaldo
Carlos Reinoso mantuvo su respaldo hacia la Bomba Martín (REUTERS/Raquel Cunha)

Carlos Reinoso mantuvo su respaldo hacia la Bomba Martín, a través de su cuenta oficial de X (Twitter) compartió su postura. Recurrió a la experiencia y carácter de Martín para sobreponerse a la presión, al recordar su papel relevante en el Mundial de Qatar 2022. En esa competición, el delantero del América fue el único atacante mexicano que anotó un gol, marcando frente a Arabia Saudita. Este antecedente refuerza la convicción de Reinoso sobre la capacidad de Martín para aparecer en momentos determinantes.

“Muchos jóvenes americanistas están en desacuerdo conmigo. Con mucho respeto les digo que (Henry) Martín va a golear el próximo torneo y va a ir al Mundial”, declaró el exentrenador. Y es que, sin evidenciar el presente que vive el capitán americanista, aseguró que en el Clausura 2026 retomará su nivel deportivo, por lo que se convertirá en un elemento importante del equipo de Javier Aguirre.

Henry Martín entre lesiones y bajo rendimiento para el Mundial 2026

Carlos Reinoso asegura que Henry
Carlos Reinoso asegura que Henry Martín sí alcanzará a ir al Mundial 2026 (X/ @Carlos8Reinoso)

La evolución reciente del delantero, tanto en el América como con el conjunto nacional, continúa generando análisis y debate. Reinoso, aferrado a los antecedentes de resiliencia y jerarquía de Martín, visualiza en el Mundial de 2026 una oportunidad para su reivindicación, convencido de que el atacante puede regresar a los primeros planos del fútbol mexicano y del panorama internacional.

El bajo desempeño de Martín contrasta con sus logros previos: fue campeón de goleo en el Clausura 2023 con 14 tantos. Desde entonces, sumó 18 goles en 51 partidos a lo largo de cinco torneos, lo que evidencia una reducción en su eficacia ofensiva y ha provocado cuestionamientos acerca de su posible convocatoria para representar a México en la próxima Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Henry MartínAméricaLiga MXSelección MexicanaCarlos ReinosoMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Turki Al-Sheikh se rinde ante David Picasso y Sebastián Hernández pese a perder sus peleas: “Increíbles actuaciones”

Los mexicanos fueron derrotados por los japoneses por la vía de la decisión unánime

Turki Al-Sheikh se rinde ante

Aaron Ramsey reaparece con jersey de Pumas tras acusar a la directiva de rescindir su contrato

El excentrocampista reapareció con la indumentaria universitaria y la imagen causó dudas sobre su relación con el club Universidad Nacional

Aaron Ramsey reaparece con jersey

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan pelea con piedras al exterior del Estadio Sergio León Chávez

El partido correspondiente a la pretemporada del conjunto de Guadalajara desencadenó violencia en los alrededores del recinto deportivo

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Pese a haber llegado como estrella, el mediocampista mexicano no pudo salir de la institución de la mejor manera

Sebastián Córdova se despide de

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

El conjunto rojiblanco cerrará el año con un encuentro frente a una de las sedes más futboleras de todo México

Chivas vs Irapuato: a qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro sujetos que

Detienen a cuatro sujetos que repartían juguetes bélicos con las siglas del Cártel del Noreste en Nuevo León

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 28 de diciembre

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series favoritas del público en Prime Video México

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

DEPORTES

Turki Al-Sheikh se rinde ante

Turki Al-Sheikh se rinde ante David Picasso y Sebastián Hernández pese a perder sus peleas: “Increíbles actuaciones”

Aaron Ramsey reaparece con jersey de Pumas tras acusar a la directiva de rescindir su contrato

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan pelea con piedras al exterior del Estadio Sergio León Chávez

Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto