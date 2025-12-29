Leyenda del América confía en que Henry Martín llegará al Mundial 2026: “Va a golear” (REUTERS/Henry Romero)

Carlos Reinoso, exjugador y exentrenador reconocido en México, realizó una afirmación decisiva sobre el futuro de Henry Martín, aseguró que el delantero del América recuperará su mejor nivel, será el máximo goleador en el próximo torneo de la Liga MX y volverá a la Selección Mexicana con la mira puesta en el Mundial 2026.

Reinoso manifestó plena confianza en el atacante, al considerar que tiene el potencial para retomar el protagonismo en el equipo nacional rumbo a la máxima cita internacional, donde México se convertirá en coanfitrión del campeonato de la FIFA.

En el periodo más reciente, la situación de Henry Martín estuvo marcada por dificultades físicas. Lesiones recurrentes limitaron su participación a solo cuatro partidos, apenas sumó 112 minutos en el torneo anterior. Durante esa etapa, el delantero no consiguió anotar goles ni registrar asistencias y falló un penalti, lo que generó dudas sobre su rendimiento y aumentó la incertidumbre entre los aficionados tanto del América como del Tricolor.

Esto dijo Carlos Reinoso de Henry Martín

Carlos Reinoso mantuvo su respaldo hacia la Bomba Martín (REUTERS/Raquel Cunha)

Carlos Reinoso mantuvo su respaldo hacia la Bomba Martín, a través de su cuenta oficial de X (Twitter) compartió su postura. Recurrió a la experiencia y carácter de Martín para sobreponerse a la presión, al recordar su papel relevante en el Mundial de Qatar 2022. En esa competición, el delantero del América fue el único atacante mexicano que anotó un gol, marcando frente a Arabia Saudita. Este antecedente refuerza la convicción de Reinoso sobre la capacidad de Martín para aparecer en momentos determinantes.

“Muchos jóvenes americanistas están en desacuerdo conmigo. Con mucho respeto les digo que (Henry) Martín va a golear el próximo torneo y va a ir al Mundial”, declaró el exentrenador. Y es que, sin evidenciar el presente que vive el capitán americanista, aseguró que en el Clausura 2026 retomará su nivel deportivo, por lo que se convertirá en un elemento importante del equipo de Javier Aguirre.

Henry Martín entre lesiones y bajo rendimiento para el Mundial 2026

Carlos Reinoso asegura que Henry Martín sí alcanzará a ir al Mundial 2026 (X/ @Carlos8Reinoso)

La evolución reciente del delantero, tanto en el América como con el conjunto nacional, continúa generando análisis y debate. Reinoso, aferrado a los antecedentes de resiliencia y jerarquía de Martín, visualiza en el Mundial de 2026 una oportunidad para su reivindicación, convencido de que el atacante puede regresar a los primeros planos del fútbol mexicano y del panorama internacional.

El bajo desempeño de Martín contrasta con sus logros previos: fue campeón de goleo en el Clausura 2023 con 14 tantos. Desde entonces, sumó 18 goles en 51 partidos a lo largo de cinco torneos, lo que evidencia una reducción en su eficacia ofensiva y ha provocado cuestionamientos acerca de su posible convocatoria para representar a México en la próxima Copa del Mundo.