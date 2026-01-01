El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

La directiva del equipo potosino habría iniciado conversaciones formales para buscar la incorporación del atacante que registra experiencia internacional. (Foto: Kylie Graham-Imagn Images)

El mercado invernal de la Liga MX ha traído diversas sorpresas en días recientes y uno de los nombres que más ha comenzado a sonar es el de Santiago Muñoz, delantero mexicano con experiencia internacional.

El reporte del periodista experto César Luis Merlo sugiere que el atacante, actualmente con contrato en Santos Laguna, estaría en la mira del Atlético San Luis de cara al Clausura 2026.

Santiago Muñoz registra trayectoria con el Newcastle, con quien ya anotó su primer gol. (Foto: X/ @santi_mr10)

Muñoz, con apenas 21 años, ya acumula un recorrido interesante en México, Inglaterra y Estados Unidos, lo que lo convertiría en una opción atractiva para el club potosino, que busca reforzar su esquema ofensivo, una de las áreas más débiles en el último torneo.

Las condiciones que analiza Santos y Atlético San Luis

Según la información adelantada por Merlo, ya existen charlas entre San Luis y Santos Laguna para explorar un préstamo por un año con opción de compra definitiva al término del periodo.

Santos, dueño de su carta, estaría dispuesto a negociar siempre que el jugador tenga minutos de calidad y pueda recuperar el valor de mercado que alcanzó en sus primeras temporadas.

Santos Laguna se encontraría analizando ceder a Santiago Muñoz al Atlético San Luis con opción de compra. (@ClubSantos)

Atlético San Luis, por su parte, tendría la intención de cerrar el acuerdo antes del inicio de la pretemporada oficial en enero, con el objetivo de que el delantero compita por un puesto titular y se adapte rápidamente al plantel.

El perfil de Santiago Muñoz

Edad: 21 años.

Trayectoria: debutó en Santos Laguna en 2020, pasó por Newcastle United U21 en Inglaterra y jugó en la MLS con Sporting Kansas City en 2025.

Estilo de juego: delantero dinámico, con movilidad en el área, capacidad para atacar espacios y generar peligro.

Últimos números: 21 partidos y 3 goles en la MLS durante su préstamo con Kansas City.

Las negociaciones avanzan para que el futbolista de 21 años, que militó en Inglaterra y Estados Unidos, se sume al plantel y refuerce la ofensiva del club. (Foto: Denis Poroy-Imagn Images)

Aunque su paso por Europa no fue tan exitoso como se esperaba, su juventud y experiencia internacional lo convierten en un jugador con margen de crecimiento. Para San Luis, representaría una apuesta por un atacante con hambre de revancha y proyección inmediata.

Lo que podría significar para San Luis

En caso de concretarse, la llegada de Muñoz sería un golpe de autoridad para Atlético San Luis, que busca consolidarse en la parte alta de la tabla tras dos torneos irregulares.

El club, que podría liberar una plaza con la posible venta de Eduardo Águila y que ya ha sumado nombres llamativos como los de Benjamín Galindo Jr. y Leonardo Flores a su plantilla, necesita variantes ofensivas y un perfil joven que pueda aportar dinamismo en el ataque.

Así presentó el Atlético San Luis a Benjamín Galindo Jr. y Leonardo Flores (X/ @AtletideSanLuis)

Si las negociaciones avanzan sin contratiempos, el anuncio oficial podría darse en los próximos días. Para la afición, este posible fichaje representaría la esperanza de recuperar contundencia y ver a una de las promesas del balompié nacional relanzar su carrera en la Liga MX.