Qué pasará con la Calzada Flotante en Tlalpan, obra emblema del Mundial 2026 que genera debate

Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

La Calzada Flotante de Tlalpan es una obra proyectada como corredor peatonal y espacio de convivencia para el Mundial 2026. Concebida para transformar una de las principales avenidas hacia el sur de la Ciudad de México, su conclusión y verdadero impacto siguen siendo inciertos a tan solo nueve días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Ciudad de México.

El destino de la Calzada Flotante es motivo de incertidumbre. Aunque las autoridades insisten en que estará lista antes del inicio del Mundial 2026, vecinos y expertos advierten sobre los retrasos, las dudas en torno a su funcionalidad y el riesgo de que después del torneo se convierta en un espacio poco aprovechado, mantiene abierto un debate sobre su aportación concreta a la ciudad.

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Diseñada para unir Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) en una extensión de 1.8 kilómetros, la Calzada Flotante forma parte de la estrategia del Gobierno capitalino para revitalizar el espacio público.

Un video difundido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre los avances de la Calzada Flotante de Tlalpan —también conocida como Parque Elevado “Tlalli-Pan”— generó una nueva ola de críticas en redes sociales. En el video, dos voces muestran las fuentes, velarias, 170 nuevos árboles y una ciclovía, asegurando que el proyecto es para el disfrute de la ciudadanía y que el Mundial 2026 solo aceleró la obra. Usuarios en X (antes Twitter) respondieron con comentarios negativos al anuncio.

El diseño de la Calzada Flotante: cómo conectará el sur de la CDMX con los recintos deportivos

El proyecto contempla espacios verdes, andadores, rotondas, zonas escultóricas y pabellones multiusos, orientados a fomentar la convivencia y el tránsito peatonal. La Secretaría de Obras y Servicios estima la colocación de hasta 170 especies de árboles distintas, junto a zonas culturales, con el objetivo de renovar la imagen de Tlalpan de cara a la llegada de visitantes internacionales.

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Este desarrollo pretende transformar una de las arterias con mayor tráfico vehicular de la capital en un corredor peatonal seguro y atractivo, así como ampliar la oferta de áreas recreativas para los residentes y visitantes turísticos. Entre los argumentos oficiales, destaca la idea de que la obra puede representar una transformación urbana para la zona y contribuir a proyectar una imagen moderna de la capital mexicana.

A pesar de los planes para inaugurarlo antes del Mundial 2026, el destino a largo plazo del corredor peatonal sigue sin definirse. Se espera que sea un vínculo peatonal hacia la ruta del Estadio Azteca, aunque existen varios kilómetros de distancia entre la calzada y el recinto deportivo, su innovación se enfoca en el espacio de esparcimiento y conexión con el STC Metro.

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Captaron el momento en que trabajadores de la Calzada Flotante de Tlalpan fueron sorprendidos por el sismo de este 4 de mayo (X/ @LaloGonzalezM)

Avances y retos de la Calzada Flotante rumbo al Mundial 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dado a conocer avances recientes, incluidos videos donde muestra fuentes con luces de colores y áreas con jardineras sobre la calzada. Sin embargo, los trabajos mantienen retrasos notables. Brugada afirmó que tanto la Calzada Flotante de Tlalpan como la rehabilitación de la Línea 2 del Metro estarán concluidos entre el 7 y 8 de junio de 2026, pocos días antes del arranque oficial del torneo el 11 de junio.

Funcionarios de la Secretaría de Obras han admitido complicaciones técnicas que han impedido cumplir las fechas de entrega previstas. El director general de obras para el transporte, el ingeniero Oscar Díaz González, identificó como retos la conexión con San Antonio Abad, la construcción de tres puentes peatonales y el enlace con el Metro Chabacano, según en un reciente encuentro vecinal.

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También señaló que existen pendientes en el alumbrado, los pisos y acabados, incluyendo la estación San Antonio Abad, donde los puentes peatonales fueron desmontados sin que las nuevas conexiones hayan sido terminadas.

La construcción dio inicio entre septiembre y octubre de 2025 y acumula más de ocho meses de ejecución, generando afectaciones viales por la reducción de carriles sobre Tlalpan y San Antonio Abad, además de disturbios para miles de familias que dependen de esta ruta a diario. El monto invertido ya supera dos mil millones de pesos, con el contrato principal a cargo del Grupo IDINSA bajo la supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios.

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Gobierno de la CDMX asegura que la Calzada Flotante estará lista para el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

El debate social: impacto ambiental y opiniones de los residentes de Tlalpan

La Calzada Flotante ha desatado opiniones encontradas en distintos sectores. Mientras las autoridades la presentan como una “obra permanente” diseñada más allá del Mundial, las críticas se concentran en su utilidad real y el destino del dinero público invertido.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo advierte que la ausencia de un proyecto ejecutivo claro podría poner en peligro ductos de gas, cableado y tuberías de agua potable en la zona, además de generar posibles daños a la sub-base y la infraestructura del Metro. A la par, colectivos vecinales cuestionan si esta inversión responde a las necesidades prioritarias, como mejor movilidad y servicios básicos.

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Las posturas se agrupan en tres tendencias principales:

Unos apoyan la transformación, confiando en que mejorará la calidad del espacio público y la imagen urbana.

Otros la consideran un gasto innecesario, orientado principalmente a visitantes y eventos temporales.

Especialistas en urbanismo alertan sobre el riesgo de que la calzada se subutilice, que carezca de integración con las zonas habitacionales y que termine generando complicaciones para el tráfico y la seguridad de los peatones.

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Entre las preocupaciones principales:

1. Retrasos y funcionalidades aún por completar.

2. Dificultades para conectar con el Metro y las vialidades circundantes.

3. Dudas sobre la permanencia y el uso efectivo del espacio tras el Mundial.

4. Impactos negativos en la movilidad habitual y riesgo de que quede subutilizada en el futuro.