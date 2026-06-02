Vadhir Derbez reaparece haciendo una dinámica con Eugenio Derbez en medio de las acusaciones de una modelo por abuso

El cantante enfrenta duras acusaciones

Vadhir Derbez reapareció en un video con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana Derbez después de que se hiciera pública una denuncia en su contra por presunto abuso sexual, un caso que su defensa relaciona con una presunta extorsión de USD 350 mil y del que, hasta ahora, no habría confirmación oficial de una orden de aprehensión, según lo dicho por el actor y su abogado en De Primera Mano.

La denuncia fue presentada el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX y se conoció públicamente el 6 de mayo en el programa De Primera Mano.

PUBLICIDAD

La defensa de Derbez sostiene que recibió exigencias de dinero por distintos medios digitales antes de conocer formalmente el contenido de la acusación.

A inicios de mayo, el programa Hoy informó que el actor enfrentaba un señalamiento por presunto abuso sexual contra una modelo de 19 años. En aquella emisión, el periodista Diego Barrios dijo en Hoy que Derbez atravesaba “un momento personal muy difícil” y afirmaba tener pruebas para demostrar que los hechos no ocurrieron.

PUBLICIDAD

Vadhir Derbez negó en vivo la acusación de presunto abuso sexual presentada en su contra tras una denuncia formal ante la Fiscalía (Vadhir Derbez: Instagram)

El propio actor apareció de manera remota en De Primera Mano el 6 de mayo junto con su equipo legal para negar la acusación. “Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, dijo Vadhir Derbez.

La denuncia describe hechos ocurridos durante un rodaje en Coyoacán

De acuerdo con un documento de 333 páginas citado en el texto fuente, la denunciante fue contratada junto con otras modelos para participar en un video musical de Derbez. Las grabaciones se realizaron en cuatro fechas a partir del 3 de marzo de 2026 y el último llamado fue el 2 de abril en la locación Bola El Papi, en Coyoacán.

PUBLICIDAD

Según el relato contenido en la denuncia, alrededor de las 18:00 Derbez entró al camerino donde estaban las modelos y habría llevado a la joven a su propio camerino. La denunciante sostiene que, después de que otras personas salieron del lugar, él le habría dado un beso sin su consentimiento y habría iniciado contacto físico que ella describió como no consensuado.

El documento de 333 páginas presentado ante la Fiscalía describe que la modelo denunciante acusó tocamientos no consentidos en un camerino

El texto fuente indica que, después del presunto incidente, la joven salió de la locación, pidió ayuda a la agencia que la representa y acudió ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para denunciar. La Fiscalía capitalina otorgó medidas cautelares y activó el protocolo de investigación con evaluaciones ginecológica y psicológica, según el mismo relato.

PUBLICIDAD

Derbez negó en De Primera Mano haber estado a solas con la denunciante durante el rodaje. Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó qué ocurrió, respondió: “Nada”, dijo al medio De Primera Mano.

El actor también reconoció que la denunciante formó parte del set. “Sí, claro, fue parte del video y de todo lo que hice”, dijo Derbez al medio De Primera Mano.

PUBLICIDAD

El equipo legal de Derbez denunció una presunta extorsión de USD 350 mil a través de mensajes en redes sociales y WhatsApp antes de conocer la acusación formal (@vadhird, Instagram)

La reaparición pública ocurrió en un video de TikTok de Alessandra Rosaldo

Después de que se difundieran las acusaciones, Vadhir Derbez apareció en un video publicado en la cuenta oficial de TikTok de Alessandra Rosaldo. En la grabación también participan Eugenio Derbez y Aitana Derbez.

La dinámica consistió en responder preguntas familiares como quién es el más ruidoso, el más energético, el más organizado, quién podría convertirse en millonario, quién come más, quién podría comenzar una pelea y ganar, quién es el más gracioso, el más atlético y quién da los mejores abrazos.

PUBLICIDAD

La publicación generó reacciones en redes sociales. Entre los comentarios citados en el texto fuente aparecen mensajes como “No entendí nada, pero lo vi todo”, “Bella Aitana”, “Qué bonita familia”, “Mi familia favorita”, “Hermosos, cómo los disfruto” y “Una familia muy talentosa”.