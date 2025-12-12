Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Atlético San Luis habría fichado a Benjamín Galindo Jr. y a Leonardo Flores. (Redes @bgalindojr y @leonardoflores018)

El mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026 comienza a tomar forma y uno de los equipos que ya estaría moviéndose con decisión es el Atlético de San Luis.

De acuerdo con el reporte del periodista especialista, César Luis Merlo, el club potosino habría cerrado la incorporación de Benjamín Galindo Jr. y Leonardo Flores, dos futbolistas jóvenes que llegarían en transferencia definitiva para fortalecer distintas zonas del plantel.

El Atlético de San Luis felicitó a João Pedro por su campeonato de goleo. (X/ @AtletideSanLuis)

Aunque la institución aún no ha hecho oficial el anuncio, la información apunta a que ambos jugadores ya tendrían acuerdo con la directiva y se integrarían al equipo en días cercanos.

Trayectoria de los posibles refuerzos

Benjamín Galindo Jr., hijo de la leyenda de Chivas, Benjamín Galindo, llegaría con experiencia en la Liga de Expansión MX, donde defendió los colores de Cancún FC y logró coronarse campeón en 2023. En este sentido, cuenta con cualidades que habrían llamado la atención de los potosinos:

Mediocampista con orden: con disciplina táctica y capacidad para mantener equilibrio en el mediocampo.

Buena lectura de juego: lo que le permite anticipar jugadas y distribuir con criterio.

Cuenta con experiencia en categorías profesionales: especialmente en Liga de Expansión.

Ha construido su trayectoria de manera independiente a la de su padre.

"A través de ti, vuelvo a soñar. Felicidades CAMPEÓN!!" -La leyenda de Chivas se fundió en un abrazo con su hijo tras su campeonato con Cancún. (Instagram/ @benjamingalindoficial)

Leonardo Flores, de 22 años, es un centro delantero formado en las fuerzas básicas de Tigres UANL, donde destacó especialmente en la categoría Sub-19

Registró 29 partidos y 7 goles en su etapa con Tigres Sub-19.

Pasó por las inferiores de Atlas, Pachuca y Los Ángeles FC , ampliando su formación en academias con enfoques distintos.

Se ha desarrollado en sistemas de trabajo variados , lo que le aporta versatilidad y adaptación táctica.

Destaca por su perfil ofensivo , con buena movilidad dentro y fuera del área.

Es considerado una apuesta de proyección a mediano plazo, ideal para un proyecto que busca crecimiento y consolidación.

Condiciones del fichaje de Benjamín Galindo Jr. y Leonardo Flores

Los reportes señalan que ambos jugadores llegarían en transferencia definitiva. En el caso de Flores, su contrato sería hasta diciembre de 2027, lo que reflejaría la intención del club de desarrollarlo como pieza importante del ataque. Galindo Jr., por su parte, firmaría por dos años, buscando consolidarse en Primera División y aportar equilibrio en el mediocampo.

Leonardo Flores, formado en las fuerzas básicas de Tigres, destaca por su perfil ofensivo, con buena movilidad dentro y fuera del área. (Instagram/ @leonardoflores018)

Estas operaciones encajan con la estrategia del Atlético de San Luis de construir un plantel más profundo y competitivo, priorizando talento joven con margen de crecimiento.

El panorama del Atlético de San Luis rumbo al Clausura 2026

El Atlético de San Luis cerró el torneo anterior con altibajos y la sensación de que necesitaba reforzar varias zonas del campo. La llegada de Flores y Galindo Jr. representaría un paso hacia la renovación del proyecto deportivo, apostando por futbolistas con proyección y capacidad para adaptarse rápidamente al ritmo de la Liga MX.

El Atlético de San Luis cerró el torneo anterior con altibajos que no le permitieron disputar el Play In. Credit: Peter Creveling-Imagn Images

Se trataría de las primeras altas confirmadas para un Atlético de San Luis que buscaría dejar atrás la irregularidad del semestre pasado y encarar el Clausura 2026 con un plantel más equilibrado, competitivo y preparado para pelear por puestos de liguilla.