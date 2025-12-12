México Deportes

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

La directiva potosina reforzaría su plantilla para el Clausura 2026 con la llegada de dos jóvenes talentos que buscan consolidarse en Primera División

Guardar
Atlético San Luis habría fichado
Atlético San Luis habría fichado a Benjamín Galindo Jr. y a Leonardo Flores. (Redes @bgalindojr y @leonardoflores018)

El mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026 comienza a tomar forma y uno de los equipos que ya estaría moviéndose con decisión es el Atlético de San Luis.

De acuerdo con el reporte del periodista especialista, César Luis Merlo, el club potosino habría cerrado la incorporación de Benjamín Galindo Jr. y Leonardo Flores, dos futbolistas jóvenes que llegarían en transferencia definitiva para fortalecer distintas zonas del plantel.

El Atlético de San Luis
El Atlético de San Luis felicitó a João Pedro por su campeonato de goleo. (X/ @AtletideSanLuis)

Aunque la institución aún no ha hecho oficial el anuncio, la información apunta a que ambos jugadores ya tendrían acuerdo con la directiva y se integrarían al equipo en días cercanos.

Trayectoria de los posibles refuerzos

Benjamín Galindo Jr., hijo de la leyenda de Chivas, Benjamín Galindo, llegaría con experiencia en la Liga de Expansión MX, donde defendió los colores de Cancún FC y logró coronarse campeón en 2023. En este sentido, cuenta con cualidades que habrían llamado la atención de los potosinos:

  • Mediocampista con orden: con disciplina táctica y capacidad para mantener equilibrio en el mediocampo.
  • Buena lectura de juego: lo que le permite anticipar jugadas y distribuir con criterio.
  • Cuenta con experiencia en categorías profesionales: especialmente en Liga de Expansión.
  • Ha construido su trayectoria de manera independiente a la de su padre.
"A través de ti, vuelvo
"A través de ti, vuelvo a soñar. Felicidades CAMPEÓN!!" -La leyenda de Chivas se fundió en un abrazo con su hijo tras su campeonato con Cancún. (Instagram/ @benjamingalindoficial)

Leonardo Flores, de 22 años, es un centro delantero formado en las fuerzas básicas de Tigres UANL, donde destacó especialmente en la categoría Sub-19

  • Registró 29 partidos y 7 goles en su etapa con Tigres Sub-19.
  • Pasó por las inferiores de Atlas, Pachuca y Los Ángeles FC, ampliando su formación en academias con enfoques distintos.
  • Se ha desarrollado en sistemas de trabajo variados, lo que le aporta versatilidad y adaptación táctica.
  • Destaca por su perfil ofensivo, con buena movilidad dentro y fuera del área.
  • Es considerado una apuesta de proyección a mediano plazo, ideal para un proyecto que busca crecimiento y consolidación.

Condiciones del fichaje de Benjamín Galindo Jr. y Leonardo Flores

Los reportes señalan que ambos jugadores llegarían en transferencia definitiva. En el caso de Flores, su contrato sería hasta diciembre de 2027, lo que reflejaría la intención del club de desarrollarlo como pieza importante del ataque. Galindo Jr., por su parte, firmaría por dos años, buscando consolidarse en Primera División y aportar equilibrio en el mediocampo.

Leonardo Flores, formado en las
Leonardo Flores, formado en las fuerzas básicas de Tigres, destaca por su perfil ofensivo, con buena movilidad dentro y fuera del área. (Instagram/ @leonardoflores018)

Estas operaciones encajan con la estrategia del Atlético de San Luis de construir un plantel más profundo y competitivo, priorizando talento joven con margen de crecimiento.

El panorama del Atlético de San Luis rumbo al Clausura 2026

El Atlético de San Luis cerró el torneo anterior con altibajos y la sensación de que necesitaba reforzar varias zonas del campo. La llegada de Flores y Galindo Jr. representaría un paso hacia la renovación del proyecto deportivo, apostando por futbolistas con proyección y capacidad para adaptarse rápidamente al ritmo de la Liga MX.

El Atlético de San Luis
El Atlético de San Luis cerró el torneo anterior con altibajos que no le permitieron disputar el Play In. Credit: Peter Creveling-Imagn Images

Se trataría de las primeras altas confirmadas para un Atlético de San Luis que buscaría dejar atrás la irregularidad del semestre pasado y encarar el Clausura 2026 con un plantel más equilibrado, competitivo y preparado para pelear por puestos de liguilla.

Temas Relacionados

Benjamín GalindoBenjamín Galindo Jr.Atlético de San LuisLiga MXFichajeClausura 2026Futbolmexico-deportes

Últimas Noticias

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks se enfrentarán este 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México

MLB regresa a CDMX, un

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”

Todo parece indicar que el “Cuate” se unirá a las Chivas a partir del próximo torneo

Revelan pistas de quién podría

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

La conexión que tiene el astro brasileño con nuestro país va más allá de la final que perdió en la Copa Confederaciones 1999

Quién es Rebecca Da Silva,

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

La decisión provocó enojo entre asistentes que ya habían pagado paquetes especiales

Fans de la WWE estallan

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

El jugador rojiblanco expresó su sentir sobre su etapa en el equipo, comentando que todas las personas cometen errores y no hay que ser duros con nosotros mismos

Javier ´El Chicharito´ Hernández se
MALDITOS NERDS
The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Nuevo tráiler de Exodus, el RPG espacial inspirado en Mass Effect

The Game Awards 2025 - Resident Evil Requiem confirma el regreso de un personaje icónico

The Game Awards 2025 - Se anunció Star Wars: Fate of the Old Republic

The Game Awards 2025 - Larian, creadores de Baldur’s Gate 3, presentan su próximo juego: Divinity

The Game Awards 2025 - Pragmata anunció su fecha de lanzamiento para el 24 de abril

ENTRETENIMIENTO
Sydney Sweeney aclara rumores sobre

Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

Esto es lo qué ha sido de la vida de Andy Dick

La razón por la que Sydney Sweeney consideró dejar Hollywood mientras rodaba “Christy”

Taylor Swift y el documental del Eras Tour: fecha y hora de estreno, capítulos y más sobre “The End of an Era”

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

INFOBAE AMÉRICA

Do Kwon, ex magnate de

Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista

Una cabeza trofeo con labio hendido descubierta en los Andes desafía creencias sobre inclusión en las culturas prehispánicas

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín