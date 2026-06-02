México

Dan más de 100 años de prisión a dos hombres por homicidio en Edomex

Los hechos violentos sucedieron como resultado de una disputa territorial por la venta de narcóticos

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108 años de prisión Edomex
Los sujetos sentenciados (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la acreditación de la responsabilidad penal de Fredy Martínez Sánchez y Abraham Ávila Molina en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, por lo que un juez con sede en Toluca los condenó a 108 años de prisión.

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron en marzo de 2025 en el municipio de Metepec. Mientras que las condenas fueron informadas el 1 de junio.

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De acuerdo con las investigaciones, los ahora sentenciados, en compañía de un tercer sujeto que permanece sujeto a proceso judicial, llegaron a bordo de un vehículo al lugar donde se encontraban las víctimas. La agresión comenzó de forma verbal y escaló cuando Fredy Martínez Sánchez accionó un arma de fuego en contra de ellas, lo que provocó la muerte de una de las víctimas y lesiones a la otra.

Una vez iniciada la investigación, la Fiscalía mexiquense estableció que el móvil de la agresión habría sido una disputa territorial por la comercialización de narcóticos.

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Primer plano de los torsos de un hombre y una mujer, ambos con camisetas blancas, esposados por las muñecas con las manos detrás de la espalda, sobre un fondo gris liso.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con base en la información recabada, el agente del Ministerio Público identificó a los responsables, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada.

Tras su detención, Fredy Martínez Sánchez y Abraham Ávila Molina fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, donde quedaron a disposición del juzgado. Al término del proceso legal y tras el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el juez los declaró culpables y les impuso una sentencia de 108 años de prisión.

Otros sujetos sentenciados

Mientras que el pasado 5 de mayo, la Fiscalía mexiquense informó sobre una sentencia condenatoria de 195 años de prisión para Daniel Alejandro Rivera Segura y Juan Carlos Avelino Sánchez, por los delitos de secuestro simple y secuestro con complementación de privación de la vida de una de sus víctimas.

La autoridad judicial del Estado de México impone una condena ejemplar a dos miembros de la célula criminal “Los Deltas”, vinculada a una organización originaria de Jalisco. Crédito: FGJEM
La autoridad judicial del Estado de México impone una condena ejemplar a dos miembros de la célula criminal “Los Deltas”, vinculada a una organización originaria de Jalisco. Crédito: FGJEM

La resolución fue dictada por la autoridad judicial del Estado de México tras la revisión de los datos de prueba y el proceso legal correspondiente, y ambos sentenciados quedaron internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

De acuerdo con las autoridades, los dos sujetos formaban parte de una célula criminal autodenominada “Los Deltas”, vinculada a una organización delictiva con orígenes en Jalisco que extendió sus operaciones a varios municipios del Valle de Toluca.

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron en el municipio de Metepec durante el mes de abril de 2025, cuando las víctimas se desplazaban a bordo de un vehículo y fueron abordadas por los imputados, quienes las amenazaron con armas de fuego y las privaron de su libertad.

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