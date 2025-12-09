México

Reportan que Efraín Orona se convertiría en el nuevo refuerzo de Santos Laguna

El club buscaría recuperar protagonismo en la Liga MX con la inminente incorporación del mediocampista, quien llega libre tras desvincularse del Club Puebla

El jugador llegaría procedente de
El jugador llegaría procedente de Puebla a reforzar el mediocampo de los Guerreros. Crédito: X/ @ClubPueblaMX

El mercado de fichajes de la Liga MX comienza a moverse de cara al Clausura 2026 y una de las noticias más destacadas en la actualidad sería la llegada de Efraín Orona a Santos Laguna.

De acuerdo con la información adelantada por el periodista César Luis Merlo, el mediocampista chihuahuense habría alcanzado un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de los Guerreros, tras quedar libre del Puebla.

Aunque el club de Torreón aún no lo ha hecho oficial, Orona ya se presentó en el Territorio de Santos para realizar pruebas médicas y físicas, paso previo a la firma de su contrato.

un jugador joven pero con
un jugador joven pero con experiencia en varios clubes de la Liga MX: Pachuca, Atlético San Luis, Mazatlán y Puebla. Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Las bajas confirmadas de Puebla

El fichaje de Orona se daría en el contexto de una reestructuración profunda en el Club Puebla, que anunció la salida de cuatro jugadores: Jesús Rivas, Juan Fedorco, Ricardo Marín y Efraín Orona. La Franja agradeció públicamente el esfuerzo de cada uno, pero dejó claro que no continuarán en el plantel dirigido por Albert Espigares para el Clausura 2026.

En el caso de Orona, su salida abrió la puerta para negociar con Santos Laguna. La decisión refleja la necesidad de Puebla de ajustar su plantilla tras un torneo complicado, en el que terminó en la parte baja de la tabla y con serios problemas en el cociente.

El Club Puebla anunció la
El Club Puebla anunció la salida de cuatro jugadores: Jesús Rivas, Juan Fedorco, Ricardo Marín y Efraín Orona, de cara el Clausura 2026. (X/ @ClubPueblaMX)

Lo que representaría el fichaje de Efraín Orona para Santos

Para Santos, su llegada representa una apuesta por un jugador joven pero con experiencia en varios clubes de la Liga MX: Pachuca, Atlético San Luis, Mazatlán y Puebla. Su versatilidad le permite desempeñarse como mediocampista defensivo o defensa central, lo que le da opciones tácticas al técnico Francisco Rodríguez.

El club lagunero cerró el Apertura 2025 ganando su último duelo de la jornada contra Pachuca, pero fuera del Play-In, luego de que Pumas asegurara su lugar al vencer a Cruz Azul.

El panorama de Santos Laguna para el Clausura 2026

Con un rendimiento irregular y una defensa frágil, Santos Laguna encara el Clausura 2026 con la urgencia de recuperar competitividad. La cercana incorporación de Efraín Orona sería el primer movimiento en su estrategia con la intención de reforzar la zona de recuperación en el medio campo, un sector que mostró debilidades durante el Apertura 2025

Efraín Orona de Pachuca y
Efraín Orona de Pachuca y Fernando Gorriaran del Santos (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

Con este movimiento, los Guerreros buscarían enviar un mensaje claro: su objetivo es volver a la parte alta de la tabla y demostrar que siguen siendo protagonistas en la Liga MX.

