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Barra Mexicana de Abogados advierte riesgos por reforma sobre injerencia extranjera

La organización señala que anular elecciones por la intervención de argentes externos puede abrir espacios de incertidumbre jurídica

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Manos de EE.UU. y Rusia controlan un candidato títere y una urna de "Elecciones México", con un hacker en una laptop. Se ven drones y edificios icónicos.
La Barra Mexicana advirtió que la inclusión de la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral genera incertidumbre jurídica para las elecciones mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) advirtió este 1 de junio que la reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjeracomo causal de nulidad electoral compromete la certeza jurídica y abre un margen de incertidumbre sobre la validez de las elecciones, según un comunicado de la organización firmado por su presidenta.

Para la organización de abogados, el problema no está en la defensa de la soberanía nacional, sino en que una norma de ese alcance exige definiciones estrictas, objetivas y verificables.

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En un comunicado en sus redes sociales, la BMA sostuvo en su posicionamiento que la posibilidad de impugnar una elección con conceptos amplios o indeterminados podría derivar en litigios prolongados, conflictos postelectorales y una disminución de la confianza ciudadana en los resultados. Ese efecto, advirtió la organización, podría afectar la estabilidad política del país si la legislación secundaria no delimita con precisión qué conductas constituyen intervención o injerencia extranjera.

La BMA cuestiona el alcance de la nueva causal de nulidad

Ilustración acuarela de un juez, papeles con el logo del TEPJF, una lupa, una mano metiendo un voto en una urna y una credencial del INE.
El grupo jurídico resaltó que los conceptos de intervención e injerencia extranjera resultan ambiguos y podrían dificultar la operatividad de la reforma electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la protección de la soberanía nacional y la independencia de los procesos electorales son objetivos legítimos y necesarios en cualquier democracia. En su comunicado, la agrupación señaló que ningún Estado puede permanecer indiferente ante intentos externos de influir de manera ilícita en la voluntad popular.

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Aun con ese reconocimiento, la BMA afirmó que las reglas sobre validez electoral deben cumplir con los estándares más altos de certeza, legalidad, objetividad y seguridad jurídica. La organización consideró que la nueva causal de nulidad plantea interrogantes sobre su alcance, su definición y su operatividad.

El señalamiento del organismo jurídico se concentra en los términos intervencióne injerencia extranjera”. Según la BMA, esos conceptos pueden abarcar conductas de naturaleza muy diversa y de carácter ambiguo, lo que vuelve incierta su aplicación en controversias electorales.

Ese es el punto de su advertencia: la Barra Mexicana no cuestionó la necesidad de impedir influencias externas en una elección, sino que objetó que la causal se incorpore sin parámetros claros para acreditar una afectación grave, determinante y directamente vinculada con el resultado electoral.

La organización pide definiciones precisas en la legislación secundaria

Hombre sonriente, vestido con traje azul y corbata roja, sentado en un escritorio de madera escribiendo en un libro, con una balanza y un mazo de juez.
La organización de abogados enfatizó que la defensa de la soberanía nacional requiere normas estrictas, objetivas y verificables para la nulidad electoral.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La BMA recordó que la experiencia constitucional mexicana muestra que las causales de nulidad electoral deben interpretarse de manera estricta. En su análisis, esas causales solo pueden sostenerse sobre parámetros objetivos que permitan probar con claridad y certeza cuándo una conducta alteró el resultado de una elección.

Por esa razón, la organización exhortó a que la legislación secundaria establezca supuestos precisos, objetivos y verificables sobre lo que puede constituir injerencia extranjera. La petición busca evitar que una disposición constitucional abierta se convierta en base para disputas después de los comicios, según el comunicado.

La Barra Mexicana también vinculó esa discusión con la calidad del sistema democrático. En su posicionamiento indicó que la fortaleza de la democracia mexicana depende de reglas claras, instituciones imparciales y mecanismos que den certidumbre tanto a la ciudadanía como a los actores políticos.

Igualmente, la Barra Mexicana de Abogados advirtió el pasado 25 de mayo que aplazar la segunda elección judicial hasta 2028 no corrige las fallas de fondo de la reforma al Poder Judicial y, por el contrario, amplía la incertidumbre sobre la integración de jueces y magistrados, según un comunicado de la propia organización difundido en redes sociales.

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