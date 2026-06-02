Xin Xin cumple 36 años: así puedes participar en la exposición de cartas del panda en Chapultepec

La panda gigante Xin Xin se asoma entre la vegetación de su hábitat en el Zoológico de Chapultepec, preparándose para celebrar su cumpleaños número 36. (X/@ZoologicosCDMX)

El próximo 1 de julio, la Ciudad de México celebrará el cumpleaños número 36 de Xin Xin, la última panda gigante de América Latina y un símbolo de perseverancia y conservación.

Para conmemorar esta fecha, la Secretaría del Medio Ambiente y la Dirección General de los Centros de Conservación de Vida Silvestre han lanzado la exposición de cartas ilustradas “Xin Xin me inspira”, dirigida a personas de todas las edades.

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El Zoológico de Chapultepec invita a celebrar el 1 de julio (X/@ZoologicosCDMX)

La convocatoria invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a expresar, a través del arte y la creatividad, el aprecio que sienten por Xin Xin.

Las cartas seleccionadas serán expuestas en el museo de la antigua estación del trenecito, dentro del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y la protección de las especies.

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Cómo participar en la convocatoria “Xin Xin me inspira”

Para integrarse a la exposición, cada participante debe crear una carta ilustrada en una hoja de opalina tamaño carta (21 x 28 cm).

El Zoológico de Chapultepec convoca a la creación de tarjetas de cumpleaños para Xin Xin, la icónica panda gigante china, en su 36º aniversario. (X/@ZoologicosCDMX)

La técnica es completamente libre: se aceptan lápices de colores, acuarelas, marcadores, collage, ilustración digital y más.

El texto solo es opcional y debe complementar el mensaje de la ilustración.

La convocatoria está abierta de manera individual en dos categorías: infantil (menores de 18 años) y adultos (18 años en adelante).

Solo se permite una obra por persona y no se aceptarán trabajos generados por inteligencia artificial.

Premios para las cartas seleccionadas

La Secretaría del Medio Ambiente y los Centros de Conservación de Vida Silvestre invitan a participar en la exposición de cartas ilustradas 'Xin Xin me inspira' para celebrar el cumpleaños número 36 de la panda gigante del Zoológico de Chapultepec. (X/@ZoologicosCDMX)

Quienes resulten ganadores obtendrán un diploma, una colección de libros y cortesías para actividades en el Centro de Conservación de Vida Silvestre.

Los tres primeros lugares de cada categoría serán distinguidos en una ceremonia especial de premiación el 27 de junio de 2026.

Pasos para inscribirse

Realizar una carta ilustrada en hoja de opalina tamaño carta (21 x 28 cm) con técnica libre.

Incluir en el frente: nombre completo, edad y título de la obra.

Escribir en la parte posterior: correo electrónico, número telefónico y, si es menor de edad, nombre de madre, padre o tutor.

Entregar la copia a color en la Biblioteca del Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec (martes a viernes, 11:00-13:00 h) o en el Auditorio del mismo centro (sábados y domingos, 11:00-13:00 h), del 2 al 21 de junio de 2026.

Bases de la convocatoria

Participación individual en una sola categoría por persona.

Solo se admite una carta ilustrada por participante.

No se aceptan originales, únicamente copias a color.

Prohibido el uso de inteligencia artificial.

Las obras deben incluir los datos solicitados en ambas caras.

Al entregar la carta, se autoriza el uso cultural, educativo y de divulgación de la obra por parte de la Secretaría del Medio Ambiente.

¿Quién es la panda Xin Xin?

Xin Xin es una panda gigante hembra nacida en el Zoológico de Chapultepec el 1 de julio de 1990.

El Zoológico de Chapultepec invita a participar en el concurso de cartas ilustradas para celebrar el cumpleaños número 36 de la panda gigante Xin Xin, con premiación el 27 de junio de 2026. (X/@ZoologicosCDMX)

Se ha convertido en un referente de esperanza y conservación, ya que es la única panda gigante fuera de China bajo resguardo mexicano.

Su vida ha sido acompañada por expertos y cuidadores que han garantizado su bienestar, lo que la ha llevado a superar la expectativa de vida promedio para su especie.

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La panda es reconocida tanto a nivel nacional como internacional, no solo por su longevidad, sino también por representar un puente de cooperación ecológica entre México y China.