Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, se impone a Angola en la Copa Africana de Naciones

Se espera que puedan llegar en su mejor forma a la inauguración de la justa mundialista. (REUTERS/Rogan Ward/File Photo)

Sudáfrica debutó en la Copa Africana de Naciones 2025 con un triunfo 2-1 frente a Angola, en un choque disputado en el estadio de Marrakech que dejó lecciones importantes para los Bafana Bafana de cara al siguiente Mundial en México 2026.

Este encuentro generó gran interés en la afición mexicana, ya que los sudafricanos serán rivales de México en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 durante el partido inaugural, y su desempeño permite al equipo técnico del Tri anticipar posibles escenarios para este esperado encuentro.

Así fue el debut de Sudáfrica

La selección dirigida por Hugo Broos llegó como favorita al duelo, impulsada por la eliminación previa de Angola en las eliminatorias africanas para la Copa del Mundo. Sin embargo, el partido fue más complejo de lo esperado.

Los Bafana Bafana se perfilan para ser una de las selecciones más relevantes del torneo, (REUTERS/Luc Gnago/File Photo)

Aunque Sudáfrica gozó de mayor posesión, ese control no se transformó en un dominio claro ni en llegadas peligrosas al área rival. Ambas selecciones contabilizaron diez remates totales y cuatro disparos a puerta, lo que reflejó la paridad en las oportunidades de gol.

El marcador se abrió en el minuto 21, cuando Oswin Appollis aprovechó una jugada accidentada en el área angoleña y, desde la banda izquierda, definió con calidad para adelantar a Sudáfrica. La ventaja duró poco: catorce minutos después, Manuel Show igualó el resultado gracias a un remate de cabeza tras un tiro libre cobrado por Fredy. El resultado dejó al partido en vilo, con ambos conjuntos conscientes de la importancia del encuentro para el grupo.

Durante el resto del enfrentamiento, Sudáfrica intentó imponer su ritmo y mantener el protagonismo en el ataque, mientras que Angola se replegó defensivamente y buscó oportunidades mediante rápidas transiciones. La insistencia sudafricana halló premio en los minutos finales; Lyle Foster anticipó una salida angoleña, combinó con sus compañeros y disparó desde fuera del área, venciendo al portero Hugo Marques para sentenciar la victoria.

Este rendimiento deja elementos para analizar el presente de Sudáfrica como próximo adversario de México. Su dificultad para traducir la posesión en ocasiones claras y cierta fragilidad al defender los contragolpes evidencian aspectos que deberán mejorar si pretenden avanzar con solidez en el torneo. No obstante, los tres puntos iniciales brindan confianza para afrontar la fase de grupos, mientras que Angola, pese a quedar fuera de la Copa del Mundo, ofreció resistencia y complicó más de lo esperado.

Hasta el momento, la selección se encuentra clasificada a la siguiente ronda. (TW @BafanaBafana)

El siguiente compromiso de Sudáfrica será frente a Egipto, en un duelo clave para definir el liderazgo del Grupo B, partido que acapara la atención como uno de los más atractivos de la segunda jornada.

La actuación decisiva de Foster y su capacidad para desequilibrar en los momentos críticos lo consolidaron como la figura del partido y ofrecieron a Sudáfrica una valiosa ventaja en el arranque del torneo.