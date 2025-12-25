México Deportes

El once ideal del Apertura 2025

Los once futbolistas seleccionados ejemplifican rendimiento sobresaliente y liderazgo en cada línea

La inteligencia artificial seleccionó a
La inteligencia artificial seleccionó a los once jugadores más destacados del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, conformando una alineación liderada por Antonio Mohamed y con el bicampeón Toluca como principal protagonista. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

El Apertura 2025 de la Liga MX fue un torneo vibrante, con Toluca haciendo historia al coronarse bicampeón, Tigres como subcampeón y sorpresas como Sergio Ramos con Rayados y Armando “La Hormiga” González con Chivas.

La temporada dejó goles memorables y actuaciones que marcaron época, consolidando a varios jugadores como referentes indiscutibles.

El campeonato tuvo anotaciones memorables
El campeonato tuvo anotaciones memorables y figuras que brillaron en cada línea. Una selección ágil destaca el talento, el impacto y las nuevas rivalidades mexicanas. REUTERS/Henry Romero

Para reconocer a los futbolistas más destacados, la inteligencia artificial impulsada por Copilot elaboró un once ideal para ofrecer una alineación 4-4-2 de lo mejor del torneo, tomando en cuenta rendimiento, impacto y regularidad.

La muralla defensiva

Los jugadores elegidos en la saga defensiva destacan por la solidez y la experiencia:

Portero

  • Nahuel Guzmán (Tigres) → liderazgo, reflejos y experiencia que mantuvieron a Tigres competitivo hasta la final.

Defensas

  • Israel Reyes (América) → lateral derecho versátil, sólido en defensa y con proyección ofensiva.
  • Federico Pereira (Toluca) → central del campeón, seguro en el juego aéreo y líder en la zaga.
  • Sergio Ramos (Monterrey) → jerarquía internacional y orden defensivo para Rayados.
  • Jesús Angulo (Tigres) → lateral izquierdo con despliegue físico y equilibrio defensivo.
El portero de Tigres y
El portero de Tigres y el experimentado central español lideran la zaga del equipo ideal de la Liga MX, destacando por su papel fundamental en el rendimiento de sus equipos durante el torneo. EFE/Miguel Sierra

El motor en el medio campo

El corazón del equipo se concentrará en el mediocampo, mezclando creatividad, control y recuperación con generación ofensiva:

Mediocampistas mixtos

  • Charly Rodríguez (Cruz Azul) → recuperación y distribución precisa, equilibrio en el medio campo.
  • Sergio Canales (Monterrey) → experiencia y calidad técnica, enlace entre defensa y ataque.

Mediocampistas ofensivos

  • Marcel Ruiz (Toluca) → joven creativo, aportó goles y asistencias clave.
  • Alexis Vega (Toluca) → desequilibrante, el héroe del equipo campeón en la gran final.
La presencia de Paulinho, Alexis
La presencia de Paulinho, Alexis Vega y Marcel Ruíz consolida a Toluca como el equipo del año, reconociendo su bicampeonato e influencia de sus futbolistas en una temporada repleta de grandes actuaciones individuales. REUTERS/Eloisa Sanchez

La dupla letal en el ataque

Los delanteros no sólo fueron los máximos anotadores del torneo, sino que marcaron la diferencia con goles decisivos y actuaciones que definieron el torneo.

  • Paulinho (Toluca): máximo goleador del torneo con 12 tantos, potencia y efectividad frente al arco.
  • Armando “La Hormiga” González (Chivas): revelación del torneo, campeón de goleo mexicano junto con Paulinho con 12 goles, nueva figura del Rebaño.
Armando González se convirtió en
Armando González se convirtió en el jugador revelación del torneo al coronarse como campeón de goleo, valiéndole en el camino su primera convocatoria con la Selección Mexicana. (X @Chivas)

Los once mejores jugadores del torneo Apertura 2025

Aunque finalmente quedaron fuera nombres con un gran torneo como João Pedro, Álvaro Fidalgo, Erick Lira, Javier Aquino o Joaquim, la alineación final pretende reunir lo mejor del campeonato, reflejando talento, regularidad y liderazgo.

  • Portero: Nahuel Guzmán (Tigres)
  • Lateral derecho: Israel Reyes (América)
  • Defensa central: Federico Pereira (Toluca)
  • Defensa central: Sergio Ramos (Monterrey)
  • Lateral izquierdo: Jesús Angulo (Tigres)
  • Mediocampista defensivo: Charly Rodríguez (Cruz Azul)
  • Mediocampista mixto: Sergio Canales (Monterrey)
  • Mediocampista ofensivo: Marcel Ruiz (Toluca)
  • Mediocampista ofensivo: Alexis Vega (Toluca)
  • Delantero centro: Paulinho (Toluca)
  • Delantero centro: Armando “La Hormiga” González (Chivas)
  • DT: Antonio Mohamed

El once ideal del Apertura 2025 refleja la diversidad y el talento que marcaron el torneo, con jugadores que aportaron experiencia, juventud y goles decisivos en cada línea.

Antonio Mohamed sumó un nuevo
Antonio Mohamed sumó un nuevo reconocimiento a su vitrina. Su dirección técnica aportaría coherencia al esquema luego del bicampeonato de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este contexto, la elección de Antonio “El Turco” Mohamed como director técnico añade coherencia al equipo, pues su liderazgo fue clave para que Toluca alcanzara el bicampeonato. Más allá de su papel, lo que este once simboliza es la unión de lo mejor del campeonato en una alineación que resume el espectáculo y la calidad que definieron al Apertura 2025.

