México

Es un hecho, Ciclovía en Tlalpan CDMX será inaugurada este mes

Las autoridades aseguraron que la obra está por terminar, así que los ciclistas ya podrán estrenar las instalaciones

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(X/ @SOBSECDMX)
Revelaron la fecha para la inauguración de la Ciclovía en Tlalpan CDMX (X/ @SOBSECDMX)

Uno de los proyectos de movilidad que impulsó el Gobierno de la Ciudad de México para el Mundial 2026 es la ciclovía en Tlalpan. La ruta denominada como “La Gran Tenochtitlán” está por inaugurarse. Luego de diferentes problemáticas que causó este reordenamiento del espacio vial en la avenida Tlalpan, las autoridades anunciaron que muy pronto se inaugurará esta obra.

Fernando Solís Godínez, director general del Órgano Regulador del Transporte de la CDMX, anunció que las obras están por finalizar y ya se tiene una fecha para que se entregue el proyecto en su totalidad. Este miércoles 8 de abril en conferencia de prensa compartió detalles de la ciclovía en Tlalpan.

“La Ciclovía La Gran Tenochtitlán, que tiene 34 kilómetros, ha sido muy vista por todos, hemos recibido comentarios positivos de poco más de dos mil ciclistas que podrán realizar sus viajes diariamente, de la importancia de poder generar puntos de traslado seguros desde el centro de la ciudad hasta la parte del sur, y que también para mediados de este mes estará concluyéndose y podremos tenerla ya para goce y disfrute de todas y todos los ciclistas”, compartió.

Ciclovía tlalpan CDMX - calzada flotante tlalpan - 4 mayo 2025
Así será la ciclovía de Tlalpan (YouTube/ Clara Brugada Molina)

¿Cuándo inaugurarán la ciclovía de Tlalpan “México - Tenochtitlán”?

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, para el próximo domingo 19 de Abril de 2026 se entregará en su totalidad la obra de la Ciclovía Tlalpan, fue en enero cuando la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que la ciclovía alcanzó un avance del 90 %, con trabajos orientados a que esté lista antes del Mundial 2026.

Esta infraestructura busca facilitar la movilidad hacia el Estadio Azteca durante el torneo de la FIFA, según declaraciones de Raúl Basulto Luviano, titular de la dependencia.

Sobre los detalles técnicos de la obra, se espera que beneficie a cinco alcaldías como Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, también, será una opción de transporte para llegar al Estadio Ciudad de México, pues en el CETRAM Huipulco se construirá un biciestacionamiento para quienes viajen en bicicleta.

El Gobierno CDMX reveló que la obra de la ciclovía en Tlalpan está por concluir, por lo que la población ya podrá hacer uso de esta opción de transporte al sur de la capital (X/ @Javier_Hidalgo)

Así es la nueva ciclovía en Tlalpan:

  • Distancia : 34 km.
  • Más de 2,103 viajes ciclistas al día.
  • Mejora de la seguridad vial, promover el incremento de viajes ciclistas.
  • 97% de las personas usan la ciclovía 3 o más veces por semana.
  • 65% utiliza la ciclovía para ir al trabajo.
  • Mejora integral del entorno, incluyendo banquetas y áreas verdes.
  • Integración con la red de movilidad integrada.
  • Ordenamiento del espacio vial.

Este corredor ciclista recorrerá en ambos sentidos la calzada de Tlalpan y pretende acompañar el flujo peatonal y vehicular a través de una vía exclusiva que, según autoridades, quedará completamente integrada al sistema vial urbano.

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