México

Para qué sirve aplicar agua de arroz en los muebles de la casa

Una solución ecológica y económica que ayuda a conservar la madera reluciente y libre de productos artificiales

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AGUA DE ARROZ
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de arroz permite limpiar, proteger y abrillantar muebles de madera sin recurrir a productos químicos.

El almidón, las vitaminas y los minerales presentes en este líquido actúan como agentes naturales que eliminan suciedad, conservan el brillo y extienden la vida útil de mesas, estanterías o cómodas barnizadas en hogares mexicanos.

El método destaca por su bajo costo y carácter ecológico, al aprovechar un residuo común en la cocina.

Una de las características más valoradas de la aplicación de agua de arroz en muebles es su capacidad para reducir la acumulación de polvo gracias a sus propiedades antiestáticas.

El tratamiento puede aplicarse cada semana en zonas de alto uso, y con menor frecuencia —quincenalmente— en áreas menos transitadas. Esta constancia mantiene el aspecto y la higiene de los muebles.

Un residuo cotidiano se convierte en aliado inesperado del cuidado y prolonga la vida de estanterías y mesas Foto: (iStock)
Un residuo cotidiano se convierte en aliado inesperado del cuidado y prolonga la vida de estanterías y mesas Foto: (iStock)

El almidón del agua de arroz elimina suciedad y realza el brillo

El contenido de almidón del agua de arroz permite desengrasar de manera suave y profunda. No daña superficies delicadas ni deja residuos tóxicos, lo que favorece la conservación de la integridad de la madera.

Este método resulta seguro en maderas barnizadas y oscuras, generando un brillo notable sin el efecto pegajoso que dejan algunos abrillantadores comerciales.

La técnica también es compatible con superficies laminadas. Las mesas de comedor, escritorios, aparadores y estantes recuperan el brillo original con este tratamiento natural.

Para estas superficies o juntas, se recomienda aplicar el agua con moderación y secar de inmediato, para evitar infiltraciones y daños por humedad.

Mantenimiento económico y sostenible para muebles

Preparar el agua de arroz requiere únicamente arroz blanco y agua. Basta con colar el líquido después de lavar o cocer el arroz y aplicarlo directamente sobre las superficies, con ayuda de un paño suave.

La recomendación es evitar el uso del líquido en maderas sin sellar o muy porosas, pues la absorción puede alterar el acabado.

Durante cambios de estación es conveniente realizar una limpieza más profunda con este método. Si el polvo aumenta o el brillo disminuye, la frecuencia de aplicación puede incrementarse para restaurar el buen estado del mobiliario.

El agua de arroz limpia y protege muebles de madera de forma natural y sin productos químicos agresivos.
El agua de arroz limpia y protege muebles de madera de forma natural y sin productos químicos agresivos.

Esta técnica se puede combinar con otros métodos ecológicos, como el uso de bolsitas con arroz seco para controlar la humedad en armarios, o alternarla con el uso ocasional de aceite de oliva para una hidratación profunda.

Los beneficios del agua de arroz en los muebles superan a muchos productos comerciales por su efectividad, bajo costo y respeto al medio ambiente.

El almidón del agua de arroz crea una capa protectora invisible que realza la belleza de la madera y permite prescindir de químicos agresivos en el hogar.

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