México

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hombres armados lo estaban esperando por la supuesta oferta de trabajo que no era lo que le habían asegurado

Guardar
(Crédito: UNICEF)
(Crédito: UNICEF)

Un adolescente de 16 años originario de Arandas, en Jalisco, fue rescatado este lunes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque tras escapar de un grupo armado que lo secuestró en Nayarit. El joven había sido contactado a través de una aparente oferta laboral, según la versión proporcionada a las autoridades tras su rescate. El caso revela la manera en que grupos criminales utilizan falsas promesas de empleo para capturar a menores y plantea nuevas interrogantes sobre la trata de personas en la región.

El adolescente permaneció varios días en cautiverio en zona rural de Nayarit

La policía de Tlaquepaque atendió el llamado del personal de la central camionera ubicada en Periférico Sur y Avenida Colón, donde el menor pidió ayuda alrededor de las 20:00 horas del lunes. Las autoridades informaron que el joven declaró haber sido citado en una tienda de conveniencia el domingo anterior con la supuesta intención de iniciar un empleo en una abarrotera. Al presentarse al lugar, varios sujetos armados lo interceptaron, lo subieron a la fuerza a una camioneta y lo trasladaron fuera del estado.

El secuestro ocurrió en la zona de Arandas. El adolescente refirió ante policías municipales que los sujetos lo llevaron hasta una ranchería en el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit. Permaneció retenido en ese sitio rural mientras los agresores decidían los siguientes pasos. Aunque no se aportaron detalles sobre las condiciones del cautiverio, el joven logró escapar por sus propios medios y caminó hasta la cabecera municipal de Ixtlán del Río.

Menores de edad involucrados en narcotráfico, enfrentando altos riesgos y la necesidad urgente de programas de prevención y apoyo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El reclutamiento de menores de edad en el narcotráfico pone en riesgo su desarrollo, exponiéndolos a una vida de violencia y explotación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras escapar, pidió apoyo en Tlaquepaque. Le brindaron atención médica y protección

En la cabecera municipal, una persona le ayudó a pedir un vehículo por plataforma, lo que permitió que el adolescente se dirigiera hacia su estado natal. Su ruta terminó en la central camionera de Periférico Sur y Avenida Colón, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde solicitó auxilio al personal que labora en el sitio.

Los trabajadores dieron aviso inmediato al 911. La policía municipal se movilizó y resguardó su integridad. El adolescente fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero, donde recibió atención médica debido a lesiones menores sufridas durante su retención. Agentes especializados realizaron entrevistas y revisaron si existía alguna ficha de localización vigente, además de activar los protocolos para garantizar la protección de los derechos del menor.

Las autoridades judiciales investigan el caso; no hay detenidos hasta el momento

El adolescente explicó que vive con su abuela en Arandas y que había sido contactado días antes de su privación ilegal de la libertad. Los sujetos le prometieron empleo en una abarrotera como parte del engaño.

El caso fue turnado ante el Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. Al cierre de la información no se registran personas detenidas por estos hechos. La fiscalía del estado investiga la presunta participación de un grupo criminal en este secuestro, con énfasis en la modalidad de captación mediante ofertas laborales simuladas.

Imagen C5KDQ7TUNRAPXDLMDLVKPOE2NE

La captación de jóvenes bajo promesas de empleo expone a menores a grupos criminales

Este episodio ocurre en un contexto donde autoridades advierten sobre el incremento de casos en que bandas delictivas atraen a adolescentes con la promesa de un trabajo. Los menores, normalmente de origen rural o con vínculos familiares limitados, resultan más vulnerables a este tipo de engaños.

La activación de unidades especializadas y la intervención de personal del área Andrómeda permitieron atender de inmediato al joven y canalizar el caso a instancias competentes. El resguardo policial y la pronta atención médica fueron clave para garantizar la seguridad física y legal del adolescente.

La investigación sigue abierta para determinar la responsabilidad de los agresores y esclarecer si hay otros jóvenes afectados bajo el mismo patrón de captación. El nombre del adolescente se reserva en cumplimiento de protocolos para menores víctimas de delito.

  • Un joven de 16 años de Arandas fue secuestrado por un grupo armado que lo engañó con una oferta de trabajo y lo retuvo en Nayarit.
  • Tras escapar por sus propios medios, llegó a Tlaquepaque y recibió atención médica y protección policial.
  • La fiscalía investiga el caso; no hay personas detenidas y se indaga la posible operación de una banda que capta menores bajo engaño laboral.

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoArandasTlaquepaqueJaliscoNayaritsecuestroreclutamiento forzado

Más Noticias

Araceli Damián deja su cargo al frente de Sebien: retomará su carrera como profesora investigadora

“Me voy enriquecida, he aprendido lo que nunca en más de 30 años de investigación”, declaró la exfuncionaria

Araceli Damián deja su cargo al frente de Sebien: retomará su carrera como profesora investigadora

¿Qué riesgos implica la deficiencia de vitamina D en niños y adultos mayores? Esto dice la UNAM

En las mujeres después de la menopausia, puede aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas

¿Qué riesgos implica la deficiencia de vitamina D en niños y adultos mayores? Esto dice la UNAM

Hoy No Circula del jueves: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Conozca si su vehículo puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del jueves: qué autos descansan en CDMX y Edomex

CURP biométrica en Edomex: ubica los módulos para tramitarla durante 2026

A través de un sitio web, autoridades informaron a los ciudadanos acerca de las ubicaciones donde pueden asistir a realizar el trámite

CURP biométrica en Edomex: ubica los módulos para tramitarla durante 2026

“Abrazos, no balazos”: candidato presidencial de Perú usa frase de AMLO en cierre de campaña

Ricardo Belmont usó la frase para también referirse a sus políticas entorno al combate a la inseguridad

“Abrazos, no balazos”: candidato presidencial de Perú usa frase de AMLO en cierre de campaña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Quién es Camila Zamorano, la boxeadora a la que Santa Fe Klan le llevó serenata y encendió rumores de noviazgo

Caifanes cancela concierto en el Centro Ceremonial Otomí: este será el proceso de reembolso

“La Mole”, envuelto en la polémica por comentarios transfóbicos contra la reportera Roxana Olarte

José Manuel Figueroa estalla contra las declaraciones de Imelda Tuñón: “Es un daño muy cruel”

DEPORTES

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo

Antoine Griezmann llena de elogios a Obed Vargas tras su reciente actuación con el Atlético de Madrid: “Le veo un gran futuro aquí”