Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

(Crédito: UNICEF)

Un adolescente de 16 años originario de Arandas, en Jalisco, fue rescatado este lunes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque tras escapar de un grupo armado que lo secuestró en Nayarit. El joven había sido contactado a través de una aparente oferta laboral, según la versión proporcionada a las autoridades tras su rescate. El caso revela la manera en que grupos criminales utilizan falsas promesas de empleo para capturar a menores y plantea nuevas interrogantes sobre la trata de personas en la región.

El adolescente permaneció varios días en cautiverio en zona rural de Nayarit

La policía de Tlaquepaque atendió el llamado del personal de la central camionera ubicada en Periférico Sur y Avenida Colón, donde el menor pidió ayuda alrededor de las 20:00 horas del lunes. Las autoridades informaron que el joven declaró haber sido citado en una tienda de conveniencia el domingo anterior con la supuesta intención de iniciar un empleo en una abarrotera. Al presentarse al lugar, varios sujetos armados lo interceptaron, lo subieron a la fuerza a una camioneta y lo trasladaron fuera del estado.

El secuestro ocurrió en la zona de Arandas. El adolescente refirió ante policías municipales que los sujetos lo llevaron hasta una ranchería en el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit. Permaneció retenido en ese sitio rural mientras los agresores decidían los siguientes pasos. Aunque no se aportaron detalles sobre las condiciones del cautiverio, el joven logró escapar por sus propios medios y caminó hasta la cabecera municipal de Ixtlán del Río.

El reclutamiento de menores de edad en el narcotráfico pone en riesgo su desarrollo, exponiéndolos a una vida de violencia y explotación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras escapar, pidió apoyo en Tlaquepaque. Le brindaron atención médica y protección

En la cabecera municipal, una persona le ayudó a pedir un vehículo por plataforma, lo que permitió que el adolescente se dirigiera hacia su estado natal. Su ruta terminó en la central camionera de Periférico Sur y Avenida Colón, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde solicitó auxilio al personal que labora en el sitio.

Los trabajadores dieron aviso inmediato al 911. La policía municipal se movilizó y resguardó su integridad. El adolescente fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero, donde recibió atención médica debido a lesiones menores sufridas durante su retención. Agentes especializados realizaron entrevistas y revisaron si existía alguna ficha de localización vigente, además de activar los protocolos para garantizar la protección de los derechos del menor.

Las autoridades judiciales investigan el caso; no hay detenidos hasta el momento

El adolescente explicó que vive con su abuela en Arandas y que había sido contactado días antes de su privación ilegal de la libertad. Los sujetos le prometieron empleo en una abarrotera como parte del engaño.

El caso fue turnado ante el Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. Al cierre de la información no se registran personas detenidas por estos hechos. La fiscalía del estado investiga la presunta participación de un grupo criminal en este secuestro, con énfasis en la modalidad de captación mediante ofertas laborales simuladas.

La captación de jóvenes bajo promesas de empleo expone a menores a grupos criminales

Este episodio ocurre en un contexto donde autoridades advierten sobre el incremento de casos en que bandas delictivas atraen a adolescentes con la promesa de un trabajo. Los menores, normalmente de origen rural o con vínculos familiares limitados, resultan más vulnerables a este tipo de engaños.

La activación de unidades especializadas y la intervención de personal del área Andrómeda permitieron atender de inmediato al joven y canalizar el caso a instancias competentes. El resguardo policial y la pronta atención médica fueron clave para garantizar la seguridad física y legal del adolescente.

La investigación sigue abierta para determinar la responsabilidad de los agresores y esclarecer si hay otros jóvenes afectados bajo el mismo patrón de captación. El nombre del adolescente se reserva en cumplimiento de protocolos para menores víctimas de delito.

Un joven de 16 años de Arandas fue secuestrado por un grupo armado que lo engañó con una oferta de trabajo y lo retuvo en Nayarit.

Tras escapar por sus propios medios, llegó a Tlaquepaque y recibió atención médica y protección policial.

La fiscalía investiga el caso; no hay personas detenidas y se indaga la posible operación de una banda que capta menores bajo engaño laboral.