México Deportes

Este es el mensaje que envío Sergio Ramos a la afición de Rayados tras su salida del club

El defensa español cierra su etapa en el futbol mexicano tras la eliminación en semifinales, agradeciendo a la afición y al club por el apoyo

Guardar
Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Necaxa - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - August 23, 2025 Monterrey's Sergio Ramos celebrates scoring their third goal REUTERS/Cristian De Marchena

Con el último partido de Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey llegó el cierre de una etapa breve pero recordada en la Liga MX. Tras la eliminación del equipo en semifinales del Apertura 2025, el defensa español compartió un emotivo mensaje dirigido a la afición, en el que expresó gratitud, orgullo y nostalgia por su paso por México.

El texto, publicado en sus redes sociales, se convirtió en su despedida oficial y en un reflejo de lo que significó para él portar el brazalete de capitán de Rayados.

Sergio Ramos envió a través
Sergio Ramos envió a través de sus redes un emotivo mensaje de despedida a la gente de Rayados de Monterrey. (Facebook/ Sergio Ramos)

En su mensaje, Ramos reconoció que “decir adiós nunca es fácil”, pero subrayó que se marcha con la satisfacción de haber entregado todo dentro y fuera de la cancha. Agradeció al club, a sus compañeros, y, sobre todo, a la afición: “gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad”.

Sergio Ramos y el impacto de su llegada a Rayados

Su llegada a Monterrey en febrero de 2025 fue considerada un fichaje excepcional, ya que Ramos es una leyenda del futbol mundial, multicampeón con el Real Madrid y campeón del mundo con la selección española.

El zaguero español Sergio Ramos
El zaguero español Sergio Ramos camina durante su presentación con Rayados, su nuevo equipo, en Monterrey. (AP Foto/Jorge Mendoza)

La expectativa fue enorme y su presencia atrajo la atención internacional hacia la Liga MX, convirtiéndose en uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente del torneo.

El liderazgo de Ramos como capitán de Rayados

Ramos enfatizó el honor que representó portar el brazalete de capitán de Monterrey, liderando al equipo en torneos como el Apertura 2025, el Clausura 2025, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup. También resaltó su papel en el primer Mundial de Clubes con nuevo formato, donde Rayados compitió bajo su liderazgo.

Con cifras concretas —34 partidos, más de 3 mil minutos y 8 goles—, Ramos resumió su aporte en el campo, aunque aclaró que las emociones vividas superan cualquier estadística. Para él, lo más importante fue la entrega y el compromiso con el equipo y la afición.

El defensor español disputó 34
El defensor español disputó 34 partidos y anotó 8 goles con los Rayados de Monterrey. Tras su salida del club, manifestó el orgullo que le causó portar el gafete de capitán con la institución. REUTERS/Daniel Becerril

El zaguero destacó que siempre recordará con cariño esta etapa de su carrera y que llevará con orgullo el haber sido parte de la historia de Rayados. Con palabras sinceras, Ramos dejó claro que su experiencia en Monterrey fue más que un reto deportivo: fue un capítulo lleno de aprendizajes, emociones y vínculos personales que lo acompañarán siempre.

La huella de Sergio Ramos en Rayados más allá de los trofeos

Aunque su paso por el equipo no pudo ser acompañado de títulos, su mensaje refleja que se sintió parte de la institución y que su vínculo con la afición fue auténtico. La frase final, “Siempre diré con orgullo: ‘¡Arriba el Monterrey!’”, resume el espíritu de orgullo de haber defendido el Gigante de Acero con el que se despide.

“Siempre diré con orgullo: ‘¡Arriba
“Siempre diré con orgullo: ‘¡Arriba el Monterrey!’” - esta fue la frase con la que Sergio Ramos se despidió de Rayados tras su último encuentro contra Toluca. REUTERS/Raquel Cunha

De cara al Mundial 2026, la salida de Sergio Ramos abre un nuevo capítulo tanto para él como para Rayados. Para el jugador, es el cierre de una experiencia internacional que enriqueció su carrera; para el club, el fin de un ciclo mediático que atrajo la atención del mundo gracias a la llegada de un exjugador con sus credenciales.

Temas Relacionados

Sergio RamosRayados de MonterreyRayadosMonterreySemifinalesLiga MXTolucaFutbolmexico-deportes

Últimas Noticias

Esta fue la razón por la que Luis Omar Tapia fue hospitalizado

El comentarista deportivo preocupó a todos sus seguidores en México y América Latina

Esta fue la razón por

“No es salvar el semestre”: Larcamón define el objetivo de Cruz Azul en la Intercontinental tras quedar fuera de Liguilla

El técnico señaló que el equipo viajó a Qatar con la intención de competir y trascender

“No es salvar el semestre”:

Jarren Durán jugará con México en el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero que sobrevivió a un intento de suicidio

Después de conseguir el tercer lugar del mundo hace tres años, el pelotero de los Medias Rojas de Boston busca guiar a la selección mexicana a un campeonato

Jarren Durán jugará con México

Esto dijo Tato Noriega sobre el futuro de Sergio Canales en Monterrey tras su eliminación en el Apertura 2025

El mediocampista español se ha convertido en referente dentro del club regiomontano, por lo que sus fanáticos piden que se quede en el club

Esto dijo Tato Noriega sobre

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”

El exdelantero lanzó una crítica demoledora en televisión al considerar ineficaz la etapa del español en Monterrey

Carlos Hermosillo revienta a Sergio
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
El piloto español Enzo Badenas

El piloto español Enzo Badenas murió a los 17 años tras accidentarse en un entrenamiento de motocross

La Academia negó que Richard Gere haya sido vetado de los Oscar por 20 años: “No había prohibición”

Russell Crowe vuelve a lanzar críticas contra ‘Gladiador 2′: “No entienden lo que hizo especial a la primera”

Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “15 minutos de fama y luego se disipa como basura de internet”

Influencer que agredió a Ariana Grande fue expulsado del concierto de Lady Gaga

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky expresó su disposición a

Zelensky expresó su disposición a celebrar elecciones en Ucrania bajo garantías internacionales de seguridad: “Estoy listo”

El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción

Longevidad, mito y negocio: la increíble historia de Thomas Parr y las píldoras que prometían salud infinita