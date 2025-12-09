Este es el mensaje que envío Sergio Ramos a la afición de Rayados tras su salida del club

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Necaxa - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - August 23, 2025 Monterrey's Sergio Ramos celebrates scoring their third goal REUTERS/Cristian De Marchena

Con el último partido de Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey llegó el cierre de una etapa breve pero recordada en la Liga MX. Tras la eliminación del equipo en semifinales del Apertura 2025, el defensa español compartió un emotivo mensaje dirigido a la afición, en el que expresó gratitud, orgullo y nostalgia por su paso por México.

El texto, publicado en sus redes sociales, se convirtió en su despedida oficial y en un reflejo de lo que significó para él portar el brazalete de capitán de Rayados.

Sergio Ramos envió a través de sus redes un emotivo mensaje de despedida a la gente de Rayados de Monterrey. (Facebook/ Sergio Ramos)

En su mensaje, Ramos reconoció que “decir adiós nunca es fácil”, pero subrayó que se marcha con la satisfacción de haber entregado todo dentro y fuera de la cancha. Agradeció al club, a sus compañeros, y, sobre todo, a la afición: “gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad”.

Sergio Ramos y el impacto de su llegada a Rayados

Su llegada a Monterrey en febrero de 2025 fue considerada un fichaje excepcional, ya que Ramos es una leyenda del futbol mundial, multicampeón con el Real Madrid y campeón del mundo con la selección española.

El zaguero español Sergio Ramos camina durante su presentación con Rayados, su nuevo equipo, en Monterrey. (AP Foto/Jorge Mendoza)

La expectativa fue enorme y su presencia atrajo la atención internacional hacia la Liga MX, convirtiéndose en uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente del torneo.

El liderazgo de Ramos como capitán de Rayados

Ramos enfatizó el honor que representó portar el brazalete de capitán de Monterrey, liderando al equipo en torneos como el Apertura 2025, el Clausura 2025, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup. También resaltó su papel en el primer Mundial de Clubes con nuevo formato, donde Rayados compitió bajo su liderazgo.

Con cifras concretas —34 partidos, más de 3 mil minutos y 8 goles—, Ramos resumió su aporte en el campo, aunque aclaró que las emociones vividas superan cualquier estadística. Para él, lo más importante fue la entrega y el compromiso con el equipo y la afición.

El defensor español disputó 34 partidos y anotó 8 goles con los Rayados de Monterrey. Tras su salida del club, manifestó el orgullo que le causó portar el gafete de capitán con la institución. REUTERS/Daniel Becerril

El zaguero destacó que siempre recordará con cariño esta etapa de su carrera y que llevará con orgullo el haber sido parte de la historia de Rayados. Con palabras sinceras, Ramos dejó claro que su experiencia en Monterrey fue más que un reto deportivo: fue un capítulo lleno de aprendizajes, emociones y vínculos personales que lo acompañarán siempre.

La huella de Sergio Ramos en Rayados más allá de los trofeos

Aunque su paso por el equipo no pudo ser acompañado de títulos, su mensaje refleja que se sintió parte de la institución y que su vínculo con la afición fue auténtico. La frase final, “Siempre diré con orgullo: ‘¡Arriba el Monterrey!’”, resume el espíritu de orgullo de haber defendido el Gigante de Acero con el que se despide.

“Siempre diré con orgullo: ‘¡Arriba el Monterrey!’” - esta fue la frase con la que Sergio Ramos se despidió de Rayados tras su último encuentro contra Toluca. REUTERS/Raquel Cunha

De cara al Mundial 2026, la salida de Sergio Ramos abre un nuevo capítulo tanto para él como para Rayados. Para el jugador, es el cierre de una experiencia internacional que enriqueció su carrera; para el club, el fin de un ciclo mediático que atrajo la atención del mundo gracias a la llegada de un exjugador con sus credenciales.