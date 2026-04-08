Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

EFE/Luis Torres

Restos humanos fueron localizados la tarde de este miércoles 8 de abril de 2026 en un predio baldío situado a espaldas de la colonia Hacienda Las Fuentes Sector 4 en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Agentes de seguridad acordonaron la zona para permitir que peritos iniciaran las labores de levantamiento y análisis. Las autoridades ya confirmaron el hallazgo y comenzaron las investigaciones para esclarecer el origen y las circunstancias de los restos encontrados en el lugar.

Sector peligroso por asesinato de familia

Los restos humanos de una familia reportada como desaparecida desde el pasado 31 de octubre fueron localizados en varios puntos de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, tras una intensa búsqueda coordinada por las autoridades estatales. El hallazgo tuvo lugar la tarde del miércoles 8 de abril de 2026, cuando personal especializado confirmó la presencia de restos en un predio baldío detrás de la colonia Hacienda Las Fuentes Sector 4. Elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir a los peritos realizar las primeras diligencias y levantar los restos.

De manera extraoficial, dos personas —una mujer y un hombre— habrían sido detenidas como presuntas responsables en este caso. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes ubicaciones dentro del municipio, de acuerdo con información proporcionada por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

La denuncia por la desaparición se presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuando un familiar de las víctimas advirtió la falta de comunicación y acudió a la vivienda. Al llegar, notó que la puerta estaba abierta, no había energía eléctrica y algunos objetos personales faltaban, lo que llevó a activar una alerta de búsqueda inmediata. Las víctimas fueron identificadas como Berenice “F.”, de 37 años; Heriberto “G.”, de 41; Ángel Manuel “G.”, de 20 años; y una menor de 10 años con discapacidad intelectual. Todos fueron vistos por última vez en su domicilio de Hacienda Las Fuentes, sector cuatro, el 31 de octubre.

En una vivienda distinta, ubicada en la calle Pekín del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes Sector IV, las autoridades confirmaron el deceso de una menor de edad dentro del domicilio tras atender un reporte ciudadano. Los policías acordonaron el área y recabaron pruebas para su investigación.

La localización de los restos movilizó a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía estatal, quienes desplegaron operativos en toda la ciudad. La relevancia del caso provocó el despliegue de las unidades forenses y de análisis criminal para la identificación oficial y recabar pruebas técnicas.

Una niña fue encontrada muerta

Una menor de edad fue reportada sin vida en el interior de una vivienda, donde acudieran autoridades policiales para conocer de ese reporte el pasado 6 de enero de 2026.

Una menor de edad fue reportada sin vida en el interior de una vivienda, donde acudieran autoridades policiales para conocer de ese reporte.

Los hechos se registraron en la calle Pekín, de la colonia Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, Sector IV, donde acudieran autoridades policiales, ya que en el interior de una vivienda se encontraba una menor sin vida.

Las autoridades policiales arribaron al lugar para acordonar el área, y recabar las evidencias para posteriormente realizar las indagatorias correspondientes.

La semana pasada encontraron otra fosa clandestina

El hallazgo fue realizado en la ciudad de Reynosa. Crédito: Facebook - Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

El Colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas compartió este viernes 3 de abril, a través de un en vivo realizado a las 12 del día, el hallazgo de lo que consideran un cementerio clandestino en la ciudad de Reynosa.

La transmisión, hecha en la red social Facebook, tuvo como objetivo informar y documentar el descubrimiento, ocurrido en una zona ubicada al fondo de la colonia Puerta Sur, en las inmediaciones de un sitio identificado como Las Brechas, durante la búsqueda número 34 del colectivo.

La asociación mostró los restos esparcidos en diversos puntos de la zona y describió que se encontraban tanto en superficie como enterrados y calcinados.

Según el testimonio, se localizaron cráneos, vértebras, fémures, mandíbulas con piezas dentales y prendas de vestir.

Además, el sitio fue señalado como un espacio donde también habría evidencia de posibles “cocinas clandestinas”, sitios utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

Esta fue la búsqueda número 34 del colectivo. Crédito: Facebook - Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

Las autoridades, incluido el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Jorge Ernesto Macías Espinosa, fueron notificadas según integrantes del grupo.

Recorrido y hallazgos en el sitio

Durante la transmisión, los representantes de Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor guiaron a sus seguidores a través del lugar, mostrando la dispersión y variedad de los restos.

Señalaron que en la zona había costillas, fémures, omóplatos, peronés, tibias, falanges y fragmentos de cráneo, algunos de los cuales conservaban piezas dentales. En el sirio se encontraron diversos cráneos, entre los que destacó que tres de ellos estaban apilados.

Esta fue la búsqueda número 34 del colectivo. Crédito: Facebook - Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

Además, el colectivo describió el hallazgo de mandíbulas enterradas, huesos largos semienterrados y partes de cráneo con evidencia de calcinación.

Durante el recorrido, los miembros de la organización señalaron: “Créanme que esto es por toda el área. No acabaría en mostrárselos todos”, en referencia a la cantidad de restos presentes.

Añadieron que en el lugar también se hallaron herramientas como un machete, con el que presumen se cortaron varios huesos.

Notificación, llegada de autoridades y llamado a familiares

El hallazgo fue notificado a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Jorge Ernesto Macías Espinosa.

Durante la transmisión, el colectivo reiteró la necesidad de una intervención inmediata, afirmando que el procesamiento de la zona podría requerir hasta un mes de trabajo constante.