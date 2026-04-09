Temporada 3 de Euphoria llega por fin: fecha y horario de estreno en México del primer capítulo

Euphoria estrena su tercera temporada este domingo. REUTERS/Mario Anzuoni

La tercera temporada de la serie Euphoria estrena este domingo 12 de abril de 2026 en México por HBO Max. El arranque de la nueva entrega coincide con una fuerte expectativa en redes sociales tras la alfombra roja más reciente. Cada domingo se lanzará un episodio, hasta completar ocho capítulos en total.

La trama se traslada cinco años al futuro. El elenco aparece en una etapa adulta y la historia adquiere un tono más oscuro respecto de temporadas anteriores.

Esta temporada marca la última aparición del actor Eric Dane, quien falleció en febrero de 2026 por insuficiencia respiratoria provocada por esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Las dos temporadas previas siguen disponibles para suscriptores de HBO Max, donde la serie figura entre las más vistas de la plataforma.

El primer episodio estará en la plataforma después de las 8 de la noche.

¿Habrá cuarta temporada de Euphoria?

Euphoria llega a la plataforma de HBO este domingo. REUTERS/Mario Anzuoni

El estreno de la tercera temporada de Euphoria el próximo 12 de abril de 2026 podría marcar el cierre definitivo de la serie, tras una pausa de cuatro años y en medio de cambios significativos en el elenco.

Zendaya, protagonista y productora, insinúa el final de la historia en declaraciones recientes al programa The Drew Barrymore Show, mientras la cadena HBO permanece sin confirmar oficialmente la conclusión de una de sus producciones más reconocidas.

Durante la entrevista transmitida en The Drew Barrymore Show, la conductora preguntó de forma directa si la nueva temporada sería la última. Zendaya respondió: “Creo que sí”.

Ante la pregunta de si el público debía prepararse para la despedida, agregó: “Ese cierre está llegando”. Pese a esto, HBO no ha emitido un comunicado que aclare si habrá una continuación más allá de esta entrega, aunque la idea de que la serie termine ahora circula desde hace tiempo entre seguidores y analistas del sector.

¿Quiénes estarán en la tercera temporada de Euphoria?

Hunter Schafer forma parte del elenco de la tercera temporada. REUTERS/Mario Anzuoni

El reparto confirma el regreso de varias figuras centrales: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow; junto con Dominic Fike y Colman Domingo, este último como estrella invitada. Entre las incorporaciones destaca que Martha Kelly y Chloe Cherry pasarán a ser parte del elenco principal.

La lista de invitados especiales incluye a personalidades como Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado y James Landry Hébert. Dos nuevos actores se suman también: Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.