Linet Puente estalla ante críticas por supuesto apoyo a El Patrón en La Granja VIP

Linet Puente, colaboradora de TV Azteca, ha sido fuertemente criticada por internautas por su defensa de Alberto "N", conocido como "El Patrón", durante su participación en el reality show La Granja VIP. (Instagram, La Granja VIP)

La tarde del 6 de abril se dio a conocer que el luchador Alberto del Río fue detenido en San Luis Potosí tras ser acusado de violencia contra su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención ocurrió luego de que la víctima realizó una llamada al 911 para solicitar ayuda. Al llegar al domicilio, los elementos se percataron de las agresiones y detuvieron al luchador.

Momentos después de que la Fiscalía General del Estado recibió a José Alberto Rodríguez, la noticia se propagó rápidamente debido a su reciente participación en La Granja VIP y Ring Royale.

La detención de Alberto del Río en San Luis Potosí se dio tras una llamada al 911 por violencia hacia su esposa. (Captura de pantalla: X)

Linet Puente responde a señalamientos en su contra tras detención de “El Patrón”

Una de las personalidades de TV Azteca que se ha visto señalada tras la detención de “El Patrón” es Linet Puente, quien formó parte del equipo de panelistas de La Granja VIP.

De acuerdo con los internautas, durante la transmisión del reality show 24/7, la también colaboradora de Ventaneando defendió en más de una ocasión a Alberto “N”, situación que hoy le reprochan.

En medio de las acusaciones en su contra, Puente usó su cuenta personal de X para compartir su postura y asegurar que las palabras negativas que dejan en su perfil no solucionan la situación legal que enfrenta el luchador profesional.

“Para todos los que están pasando por mis redes a dejar su (emoji de caca) porque aparentemente yo soy la responsable de los actos de ‘El Patrón’, solo porque mostré simpatía por él en varios momentos de La Granja por lo que hacía dentro del reality, les pido que vayan a tratarse. Fin del comunicado”, escribió en una publicación.

Linet Puente, personalidad de TV Azteca, responde a las críticas en redes sociales que la vinculan con Alberto "N", conocido como "El Patrón", tras su detención. (X: @LinetPuente)

Reacción de los internautas a las palabras de Linet Puente

Su publicación no tardó en acaparar la atención de los internautas, quienes no dudaron en mostrar su descontento con sus palabras y le pidieron tener más cuidado con sus declaraciones al formar parte de un reality show.

Algunos de los comentarios que generaron una nueva reacción por parte de la presentadora son:

"Por eso hay que ser más prudente, si tenemos el poder de tener un micrófono."

“Quedaste, no decías que era un maravilloso esposo y puras flores al violento.”

“Tú como si nada, te quedaste muda.”

Usuarios de redes sociales reprochan a Linet Puente sus declaraciones a favor de Alberto del Río en televisión. (Captura Ventaneando)

En su defensa, la conductora de TV Azteca aseguró que las palabras que dirigió al luchador profesional no siempre fueron positivas. Además, no podría predecir lo que ocurriría en el futuro.

“Es que ahora resulta que todos son expertos aquí y hasta brujos para predecir lo que iba pasar”, colocó en un principio, mientras que en otro comentario agregó: “¿Seguro que me quedé muda? Te invito a que revises el programa en el que sucedió eso para que veas lo que dijimos sobre su comportamiento con otro habitante“.

De esa forma, Linet Puente dejó claro que los hechos ocurridos en La Granja VIP no tienen nada que ver con el presente, y no está “aplaudiendo” los hechos violentos que se cometieron.