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Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano tuvo que abandonar la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco tras caer de su bicicleta

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El trabajo de resistencia del corredor bajacaliforniano fue crucial para obtener un resultado positivo.
El ciclista mexicano tuvo que abandonar la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco tras caer de su bicicleta. (IG UAE Team Emirates)

El UAE Team Emirates informó que Isaac Del Toro sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho tras retirarse de la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco.

Tras la caída, el mexicano fue valorado por el doctor del equipo, Adrian Rotunno, quien realizó una primera revisión para determinar el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación.

De acuerdo con el parte médico difundido por el conjunto árabe, además de la rotura muscular en la pierna derecha, el ciclista mexicano presenta varias abrasiones relacionadas con el impacto.

La situación obligará a una observación más detallada en los próximos días, ya que el equipo deberá decidir si el ciclista puede continuar con el calendario previsto en las clásicas de las Ardenas.

Qué pasó en la carrera

El mexicano utilizó el sprint para poder pasar al favorito Giulio Pellizzari.
El mexicano tuvo el primer abandono de su carrera. (Tirreno-Adriático)

Hasta ahora, Isaac Del Toro no había registrado un abandono (DNF) en ninguna de las pruebas por etapas que ha disputado a lo largo de su carrera profesional.

Su historial en este tipo de competiciones se había mantenido prácticamente inmaculado, sin que ningún incidente le hubiera obligado a retirarse antes de cruzar la meta.

Como único precedente distinto, solo figura un DNS en la última etapa de la Vuelta al Algarve 2024, cuando el mexicano decidió no tomar la salida por motivos ajenos a un accidente en carrera.

Ese caso se trató de una decisión táctica o de salud, pero no de una caída o lesión que lo sacara de la competición en pleno desarrollo de la etapa.

En esta ocasión la situación es distinta y mucho más significativa. La caída sufrida en plena Vuelta al País Vasco no solo lo obligó a detenerse de inmediato, sino que le impidió continuar en la carrera, lo que supone su primer abandono en una prueba por etapas.

La imagen de Del Toro abandonando cojeando ha marcado un antes y un después en su historial reciente.

El abandono cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto con el que llegaba a la Vuelta del País Vasco. Isaac Del Toro afrontaba esta prueba tras una racha de cuatro vueltas por etapas ganadas de forma consecutiva: Austria, Burgos, UAE Tour y Tirreno‑Adriático.

Esa serie lo consolidaba como uno de los corredores más consistentes y en clara progresión dentro del pelotón internacional en competiciones de múltiples jornadas.

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