Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

"Menny" es uno de los hombres procesados (FGJES)

Las autoridades de Sonora informaron sobre la vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como objetivo prioritario en la entidad y que fue señalado por las autoridades como segundo al mando de una estructura delictiva.

El 8 de abril la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la situación jurídica de dos hombres: Francisco Manuel “N” y Omar “N”, ambos señalados como posibles responsables de delitos de alto impacto en Ímuris.

Los dos hombres fueron capturados luego de un ataque armado en contra de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el municipio referido.

Los dos sujetos ahora procesados (FGJES)

“Menny” trabajaba para “El Ponchis”

Francisco Manuel “N” tenía dos órdenes de aprehensión vigentes: una por secuestro agravado con resultado de muerte y otra por asociación delictuosa, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, narcomenudeo y homicidio calificado en grado de tentativa.

La segunda orden de captura es por acciones realizadas a diversas víctimas, entre ellas menores de edad y agentes de seguridad. Es por ello que el 5 de abril pasado fue realizada la audiencia en la que un juez determinó la vinculación a proceso en contra de los dos hombres.

El informe detalla que los sujetos fueron procesados por los delitos de homicidio calificado con ventaja en número de dos en grado de tentativa, así como por asociación delictuosa, en perjuicio de efectivos de la AMIC, así como de la sociedad.

Asimismo, el reporte de las autoridades señala que Menny antes realizaba labores para un líder delictivo identificado como El Ponchis. Cabe recordar que dicho apodo suele hacer referencia a Salú Francisco Hernández y/o Saúl Francisco Hernández.

“Dicho sujeto [Menny] operaba inicialmente bajo las órdenes de un líder criminal conocido como “El Ponchis”, para posteriormente integrarse a una célula delictiva rival, manteniendo presencia delictiva en la región de Ímuris", es parte del informe de la Fiscalía de Sonora.

Foto: Fiscalía de Sonora

Fue el 30 de marzo pasado que fue informada la detención de Menny, quien fue asegurado un par de días antes luego de que los uniformados llegaron a un camino de terracería donde estaba el sujeto de interés al interior de un vehículo. Sin embargo, los tripulantes de la unidad agredieron a los efectivos.

Tanto Francisco Manuel como Omar “N” fueron detenidos luego de que ambos sujetos trataron de huir, pero finalmente fueron capturados por los elementos de seguridad.

Como consecuencia de los hechos violentos los atacantes recibieron atención médica, pero el conductor de la unidad falleció.

Respecto a El Ponchis, dicho hombre escapó del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo a inicios de mayo de 2025, por lo anterior las autoridades ofrecieron una recompensa por información que llevara a su captura.