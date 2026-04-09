El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

Patrick Agyemang fue retirado en camilla tras una aparatosa caída en el partido entre Derby County y Stoke City por el Championship inglés (Derbyshire Line)

La posible ausencia de uno de los delanteros más relevantes para la Selección de Estados Unidos, a causa de una lesión grave en el tendón de Aquiles, ha encendido las alarmas rumbo al Mundial 2026 y coloca al equipo estadounidense en una situación complicada para su lista definitiva de convocados.

Patrick Agyemang, atacante estadounidense de 25 años, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles durante un partido con el Derby County en la Championship inglesa. Este percance ha generado gran preocupación entre el cuerpo técnico y los aficionados, pues su capacidad goleadora y el momento que vivía lo convertían en una de las opciones más sólidas de la Selección de Estados Unidos para afrontar el torneo que se celebrará en conjunto con México y Canadá.

El incidente ocurrió este lunes, en la primera mitad del encuentro entre el Derby County y el Stoke City. Agyemang saltó para controlar el balón con el pecho y, al caer, su pie izquierdo no respondió bien. El delantero tuvo que salir en camilla tras mostrar un gesto evidente de dolor. Posteriormente, el club inglés informó que el futbolista sufrió una “grave lesión en el tendón de Aquiles”, lo que pone seriamente en duda su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Preocupación en Estados Unidos ante la lesión de Patrick Agyemang

Preocupación en Estados Unidos ante la lesión de Patrick Agyemang ( Kevin Jairaj-Imagn Images via REUTERS)

La inminente baja de Patrick Agyemang representa un golpe significativo para el esquema ofensivo de la Selección de Estados Unidos, que contaba con él como una pieza relevante de cara al evento futbolístico más importante a nivel global. Su movilidad y capacidad para anotar goles lo hacían destacar dentro del plantel como una alternativa clave en el ataque.

El entrenador Mauricio Pochettino está por definir la lista final de convocados, la cual debe presentarse antes del 30 de mayo. La incertidumbre sobre el estado físico de Agyemang añade presión al cuerpo técnico, que busca armar la mejor plantilla posible para competir tanto con rivales regionales como internacionales en la competencia que organiza el país junto con México y Canadá.

Panorama rumbo al Mundial 2026 tras la lesión de Agyemang

Si se confirma que Agyemang no estará disponible, la Selección de Estados Unidos perderá una de sus opciones ofensivas más interesantes ( Scott Wachter-Imagn Images)

Si se confirma que Agyemang no estará disponible, la Selección de Estados Unidos perderá una de sus opciones ofensivas más interesantes rumbo al certamen que inicia este 11 de junio. Al compartir el Grupo D con Paraguay, Australia y Turquía, la ausencia del delantero podría alterar el equilibrio en la zona de ataque. El cuerpo técnico deberá reestructurar su estrategia ofensiva y buscar alternativas para suplir el vacío que deja su baja.

Entre los principales desafíos que enfrenta la Selección de Estados Unidos tras esta lesión se incluyen:

Hallar un sustituto capaz de aportar goles y presencia física en el ataque.

Ajustar la planeación táctica prevista para el torneo.

Integrar rápidamente a su posible reemplazo en las últimas concentraciones previas a la Copa del Mundo.

Hallar un sustituto capaz de aportar goles y presencia física en el ataque.

Ajustar la planeación táctica prevista para el torneo.

Integrar rápidamente a su posible reemplazo en las últimas concentraciones previas a la Copa del Mundo.

La atención está puesta en los reportes médicos y en el diagnóstico definitivo que determinará si Agyemang tiene posibilidades de recuperarse a tiempo, aunque la naturaleza de la lesión sugiere un periodo de rehabilitación prolongado que complica su inclusión en la convocatoria final.

Trayectoria reciente de Patrick Agyemang y antecedentes de lesiones

Desde su debut el año pasado con la Selección de Estados Unidos, Agyemang ha marcado seis goles en 14 partidos internacionales. Jugó en los recientes amistosos del equipo durante la ventana de marzo, enfrentando a Bélgica (donde anotó uno de los goles) y Portugal, consolidándose como un atacante de referencia en el plantel.

Agyemang también ha tenido participación destacada con el Derby County, sumando experiencia en el futbol inglés y mostrando un crecimiento continuo en su rendimiento. Hasta el momento, no se reportan antecedentes de lesiones graves en su historial.